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5 فوائد للنباتات داخل المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
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سواء كنت من عاشقي النباتات أو فقط تتبع الموضة الجديدة في تزيين بيتك فلا نستطيع أن ننكر أن اللون أخضر يضيف حيوية للمكان بل و أيضاً حياة، فالنباتات ليست فقط ذات مظهر مبهج فهي تتفاعل مع الجسم والعقل، وأيضا المنزل، كما أن لها أثر على تغير جودة حياتك.

تعالوا نتعرف على فوائد النباتات و التي سوف تغير وجهة نظرنا عن أهمية وجودها داخل منازلنا، فيجب أن تكون ضرورة و ليست فقط منظر جميل لتزين المنزل.

التنفس بشكل أفضل

homify بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
homify

homify
homify
homify

كما تعلمنها في المدرسة فان النباتات في النهار أثناء عملية البنا ءالضوئي، فإنها تتنفس ثاني أكسيد الكربون و تطرد الأكسجين، عكس الإنسان والذي بدوره يؤكد على أهمية وجود نباتات داخل المنزل ليزيد من معدلات الأكسجين في الفراغات و يساهم في التنفس بشكل أفضل.

أما عند حلول الليل فإن النباتات تتنفس الأكسجين مثل الإنسان و تطرد ثاني أكسيد الكربون، فيما عدا بعض النباتات والتي تطرد الأكسجين بالليل أيضاً و لذلك يفضل وضعها في غرف النوم. أمثلة لهذه النباتات هي زهور الأوركيد أو السحلبية، جربارة أو نبات زهرة daisy، الصبار أو البروميليشيا فمثل هذه النباتات تساهم في النوم بشكل أفضل.

زيادة التركيز أثناء العمل

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

هناك العديد من الدرسات و التي تؤكد على أثر النبات السحري في المكاتب، فلإنتاجية تزيد و يقل التعب في المكاتب التي بها نباتات عن غيرها، أيضاً وجدوا أن التركيز يزيد بنسبة 70% كما تزيد كفاءة الذاكرة بنسبة 20% وهو شئ طبيعي و خاصة عند زيادة نسبة الأكسجين في الغرف.

ينصح بوضع إصيص زرع كبير كل 10 م مربع للحصول على أكبر فائدة.

تأثير شافي

RIennesecrée, Riennesecrée Riennesecrée بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Riennesecrée

Riennesecrée
Riennesecrée
Riennesecrée

معروف عن الصبار أنه يعالج الجروح والحروق فوجوده يعتبر بمثابة جزء من عدة الاسعافات الأولية.

في المستشفيات لوحظت سرعة شفاء المرضى الموجودين في غرف مزينة بالنباتات مقارنة بآخرين في غرف بدون نباتات. فالنباتات لها تأثير سحري فهي تبطئ سرعة ضربات القلب و تقلل من ضغط الدم، كما أنها تقلل القلق والتوتر والتعب الجسدي.

و في دراسات أخرى، ظهر أنه عند إعتناء المريض بالنباتات يشارك هذا في تحسين صحته و سرعة شفاؤه، عند زيارتك القادمة لمريض أصتحب معك نبتة خضراء في أصيص جميل.

منقي طبيعي للهواء

Tetbury Hall Bench with Cushion The Cotswold Company سلالم وأروقة مخزن
The Cotswold Company

Tetbury Hall Bench with Cushion

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

في إستخدامنا للأغراض اليومية من الكتب، الملابس، للسجاد لا نظن أنها تحمل معها مكروبات، حتى الهواء المحيط بنا به ذرات غازات سامة ومركبات عضوية متطايرة. تنقي النباتات بدورها الهواء من السموم و الهواء الملوث، فتمتص هذه المركبات و تحتفظ بها لتتغذى عليها عن طريق الجذور في التربة، و الذي يساهم برفع جودة الهواء الطبيعي داخل المنزل.

يُحيي بيتك

Die Yucca - Zimmerpflanze des Monats Januar, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

النباتات المستخدمة في تنقية الهواء مثل البوتاس، غيلان واحف، اللّبلاب، الجربارة الجيمسونية (نبات زهرة daisy)، لسان الجن ثلاثي الأحزمة و أيضاً زنبق السلام. مع ملاحظة أن بعض النباتات قد يسبب أكلها تسمم فيجب الحرص عند وجود أطفال أو حيوانات أليفة.

لأفضل نتيجة لتنقية الهواء يراعى وضع عدد من الأصص متوسطة الحجم في كل 170 م مربع.

سافر لعوالم مختلفة عبر هذه الجدران لغرف الأطفال
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