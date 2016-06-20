مبادئ تأسيس حديقة في شرفتك

وجود النباتات في أي منزل له العديد من الفوائد، فالنباتات هي إحياء للبيت، كما تمكنك الزراعة من الحصول على خضراوات وأعشاب طازجة من حديقتك الخاصة و قطفها عند الحاجة إليها.
إذا كنت تريد إحياء شرفتك بالنباتات و لم يكن لديك الكثير من المعلومات عن الزراعة، فإليك بعض الأفكار و الحيل لتتمكن من تحويل شرفتك لحديقة صغيرة بكل سهولة.
حيث أن زراعة النباتات تتطلب الإعتناء و الوقت والمجهود فلو كنت مبتدأً فالأفضل لك أن تتعلم بنوع واحد أو أثنين من النباتات، إحرص على جلب النباتات سهلة الإعتناء بها وعلى الإستعانة بالمتخصصين حتى يمكنك تعلم كيفية الاعتناء بالنباتات.
إذا كنت تريد زراعة الزهور فالأصيص العادي ذو القطر الاكبر من القمة والأصغر عند القاع هو مناسب جداً لزراعة الأزهار مثل الأضاليا – dahlia و النرجس – daffodil و أيضاً الأزالية – Azalea فهي زهور مبهجة و تعطي لوناً في الشرفة متباين مع اللون الأخضر، كما أنها مناسبة للزراعة في الأصص الصغيرة.
يمكنك أيضاً زراعة بعض الخضروات في هذه الأصص مثل القرنبيط، البروكلي و الباذنجان الصغير، كما أن الطماطم يمكنها أن تكون إضافة في الشرفة و لكنه تحتاج دعامات لتمنو عليها.
أما الصناديق أو الأصص المستطيلة فهي مناسبة للنباتات التي تحتاج مساحة أكبر، فتقريباً كل أنواع الزهور يمكنها أن تنمو في الإصيص المستطيل، مثل البانسي – Pansy و النجمية – daisy. كما يمكنك أيضاً زراعة أي نوع من الأعشاب و كثير من الخضراوات مثل الخيار، الكوسة و الفلفل في الإصيص المستطيل.
أما أعشاب المطبخ مثل النعناع و الروزماري و الريحان فهي أسهل النباتات التي تؤكل كما يمكنك زراعتها في أصص أو أوعية.
إحرص على وجود 3 ألوان بالأكثر منهم اللون الأخضر في إختيارك للنباتات، لتجنب التشتيت و للحصول على شرفة ذات ألوان متباينة و متجانسة.
أحياناً تستخدم طبقة من الزلط، الأحجار أو الأوراق الجافة فوق التربة والتي تعطي شكلاً جمالياً فوق التربة وتخفي عيوبها، كما أن هذه الطبقة تحتفظ بالماء في التربة لبعض الوقت و تمنعه من التبخر.
إحرص عل التنوع في إختيار النباتات، فأزرع النباتات المشجرة طوال العام مع بعض النباتات الموسمية، كما يفضل أن تبدأ في الربيع أو الصيف لتستمتع بالموسم الأزهى للنباتات في ظروف جوية مناسبة.
صمم شرفتك بحيث توفر وقتك عند العناية بالنباتات، فصمم ركن لتخزين الأدوات المستخدمة في الزراعة مع مصدر مياة قريب، حيث يفضل إستخدام خرطوم مياه لرش النباتات لتوفير الوقت و المجهود.