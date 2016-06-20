مبادئ تأسيس حديقة في شرفتك

وجود النباتات في أي منزل له العديد من الفوائد، فالنباتات هي إحياء للبيت، كما تمكنك الزراعة من الحصول على خضراوات وأعشاب طازجة من حديقتك الخاصة و قطفها عند الحاجة إليها.

إذا كنت تريد إحياء شرفتك بالنباتات و لم يكن لديك الكثير من المعلومات عن الزراعة، فإليك بعض الأفكار و الحيل لتتمكن من تحويل شرفتك لحديقة صغيرة بكل سهولة.