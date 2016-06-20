الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

مبادئ تأسيس حديقة في شرفتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Loading admin actions …

وجود النباتات في أي منزل له العديد من الفوائد، فالنباتات هي إحياء للبيت، كما تمكنك الزراعة من الحصول على خضراوات وأعشاب طازجة من حديقتك الخاصة و قطفها عند الحاجة إليها.

إذا كنت تريد إحياء شرفتك بالنباتات و لم يكن لديك الكثير من المعلومات عن الزراعة، فإليك بعض الأفكار و الحيل لتتمكن من تحويل شرفتك لحديقة صغيرة بكل سهولة.

ابدأ من البداية

homify بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
homify

homify
homify
homify

حيث أن زراعة النباتات تتطلب الإعتناء و الوقت والمجهود فلو كنت مبتدأً فالأفضل لك أن تتعلم بنوع واحد أو أثنين من النباتات، إحرص على جلب النباتات سهلة الإعتناء بها وعلى الإستعانة بالمتخصصين حتى يمكنك تعلم كيفية الاعتناء بالنباتات.

الإصيص العادي

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

إذا كنت تريد زراعة الزهور فالأصيص العادي ذو القطر الاكبر من القمة والأصغر عند القاع هو مناسب جداً لزراعة الأزهار مثل الأضاليا – dahlia و  النرجس – daffodil و أيضاً الأزالية – Azalea فهي زهور مبهجة و تعطي لوناً في الشرفة متباين مع اللون الأخضر، كما أنها مناسبة للزراعة في الأصص الصغيرة.

يمكنك أيضاً زراعة بعض الخضروات في هذه الأصص مثل القرنبيط، البروكلي و الباذنجان الصغير، كما أن الطماطم يمكنها أن تكون إضافة في الشرفة و لكنه تحتاج دعامات لتمنو عليها.

الإصيص المستطيل

Muebles de Jardín, Mundo Garden Mundo Garden حدائقأُصص النباتات والفازات خشب نقي Wood effect
Mundo Garden

Mundo Garden
Mundo Garden
Mundo Garden

أما الصناديق أو الأصص المستطيلة فهي مناسبة للنباتات التي تحتاج مساحة أكبر، فتقريباً كل أنواع الزهور يمكنها أن تنمو في الإصيص المستطيل، مثل البانسي – Pansy و النجمية – daisy. كما يمكنك أيضاً زراعة أي نوع من الأعشاب و كثير من الخضراوات مثل الخيار، الكوسة و الفلفل في الإصيص المستطيل.

أما أعشاب المطبخ مثل النعناع و الروزماري و الريحان فهي أسهل النباتات التي تؤكل كما يمكنك زراعتها في أصص أو أوعية.

تناسق الألوان

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

إحرص على وجود 3 ألوان بالأكثر منهم اللون الأخضر في إختيارك للنباتات، لتجنب التشتيت و للحصول على شرفة ذات ألوان متباينة و متجانسة.

الطبقة النهائية

Mini-Jardins , Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حدائقأُصص النباتات والفازات
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

أحياناً تستخدم طبقة من الزلط، الأحجار أو الأوراق الجافة فوق التربة والتي تعطي شكلاً جمالياً فوق التربة وتخفي عيوبها، كما أن هذه الطبقة تحتفظ بالماء في التربة لبعض الوقت و تمنعه من التبخر.

نصائح متنوعة

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

إحرص عل التنوع في إختيار النباتات، فأزرع النباتات المشجرة طوال العام مع بعض النباتات الموسمية، كما يفضل أن تبدأ في الربيع أو الصيف لتستمتع بالموسم الأزهى للنباتات في ظروف جوية مناسبة.

صمم شرفتك بحيث توفر وقتك عند العناية بالنباتات، فصمم ركن لتخزين الأدوات المستخدمة في الزراعة مع مصدر مياة قريب، حيث يفضل إستخدام خرطوم مياه لرش النباتات لتوفير الوقت و المجهود.

12 غرفة مطبخ بلمسات سحرية
هل لديك نصائح لمبتدئي الزراعة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً