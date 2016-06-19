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إستخدام الرخام في المنازل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Marble Bathroom in London, Amarestone Amarestone حمام
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الرخام هي أحجار طبيعية نتجت عن طريق ضغط و حرارة هائلين تحت الأرض عبر السنين و تم إستخراجها لتكون على هيئتها الحالية الرائعة. أكثر ما يميز الرخام هو أن كل بلاطة مختلفة عن الأخرى،و أن منه أشكال و ألوان متعددة، فهناك أنواع مختلفة تأتي من بلدان مختلفة.

و من ناحية إستخداماته في البناء و خاصة و المنازل فهو غني عن التعريف، فالرخام من أجمل الصخور الطبيعية و المستخدمة بكثرة محلياً، كما أن أسعاره ليست عالية.

تعالوا نتعرف أكثر عن إستخدامات الرخام في المنازل، مميزاته و عيوبه.

الرخام في المطابخ

Kitchens, Marmi di Carrara Marmi di Carrara مطبخألواح المطبخ
Marmi di Carrara

Kitchens

Marmi di Carrara
Marmi di Carrara
Marmi di Carrara

إستخدام الرخام في المطبخ كسطح العمل هو أكثر الإستخدامات إنتشاراً،و لكن في هذا المثال لم يكتف بإستخدامه كسطح عمل و لكن أيضاً أستخدم في تجليد الحوائط وجزيرة الخدمة في المطبخ للحصول على مطبخ رائع ثابت أمام عنصر الزمن.

من مميزات الرخام أنه لا يُلزم مستخدميه بطراز معين فهو يتماشى مع أغلب الطرز مثل الطراز المودرن و الكلاسيكي. و لكن إذا أردت إضافة شخصية للمطبخ فحيلتك هي في إختيار العناصر المكملة المناسبة، فهي ما تحدد الطراز ففي هذا المثال أستخدم مصابيح مودرن بلون فضي عاكس جميل.

الرخام في الأرضيات

Gres porcellanato effetto marmo, Quinta Strada - Ceramic Store Quinta Strada - Ceramic Store جدران وأرضياتبلاط
Quinta Strada – Ceramic Store

Quinta Strada - Ceramic Store
Quinta Strada – Ceramic Store
Quinta Strada - Ceramic Store

الرخام في الأرضيات يعطي سحر وأناقة غير عاديين، فكما نرى الأرضية لامعة و براقة ولا تحتاج سجادة، و أجمل ما في الرخام أنه لا يتعارض مع الطراز فيتماشى مع الطراز المودرن و يعطي فخامة لكل الغرفة.

و بهذا ليس لدينا أدنى شك أن إستخدام الرخام في الأرضيات هو أفضل إستخدام للرخام ولكن يجب الحرص أن الرخام يحتاج عناية خاصة، و يراعى تنظيفه بالماء و الصابون و الممسحة، فلا يفضل إستخدام أي كيماويات معه و خاصة التي تحتوي على مواد حامضية.

الرخام كنقطة بصرية

South Crown Street Living Room homify غرفة المعيشة refirbishment,renovation,aberdeen,house,living,scandinavian,stove,wood burner,timber
homify

South Crown Street Living Room

homify
homify
homify

جمال الرخام يرشحه ليكون نقطة بصرية مميزة في وسط الغرفة بتغليفه للمدفئة. فهو يتماشى مع كل الخامات في الغرفة مثل الأرضية الخشبية الفاتحة، و الكرسي الجلدي، و الأريكة المصنوعة من القطيفة، فهذا المزج أعطى أناقة غير طبيعية لغرفة المعيشة 

كما نرى فالرخام يتحمل الحرارة، و لكنه غير مقاوم للبقع، فيجب الحفاظ عليه أن يكون عرضه لأي تبقع.

الرخام في الحمام

Italian Marble Bathroom Amarestone حمام
Amarestone

Italian Marble Bathroom

Amarestone
Amarestone
Amarestone

هنا أعطى الرخام إتساعاً وأناقة و جعل الحمام يشبه كثير حمامات الفنادق، فالرخام يوفر راحة و استرخاء غير مسبوقين.

و لكن إنتبه، فليس كل الرخام مناسب للتعرض المستمر للمياه، فالرخام الإيطالي واليوناني مثل رخام الكرارة يعتبرا أكثر أنواع الرخام مقاومةً للمياه فيكون مناسب للمطابخ والحمامات.

الرخام في السلالم

London domestic staircase Stair Factory راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Stair Factory

London domestic staircase

Stair Factory
Stair Factory
Stair Factory

إستخدام الرخام في السلالم، يعطي فخامة غريبة، فيظهره كأنه سلم في قصر. إستخدام الرخام غير شكل المنزل تماماً وخاصةً مع وجود الدرابزين الأسود و تفاصيله الرائعة.

إعادة الحياة لمنزل بشرفة رائعة
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