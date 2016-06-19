إستخدام الرخام في المنازل

الرخام هي أحجار طبيعية نتجت عن طريق ضغط و حرارة هائلين تحت الأرض عبر السنين و تم إستخراجها لتكون على هيئتها الحالية الرائعة. أكثر ما يميز الرخام هو أن كل بلاطة مختلفة عن الأخرى،و أن منه أشكال و ألوان متعددة، فهناك أنواع مختلفة تأتي من بلدان مختلفة.

و من ناحية إستخداماته في البناء و خاصة و المنازل فهو غني عن التعريف، فالرخام من أجمل الصخور الطبيعية و المستخدمة بكثرة محلياً، كما أن أسعاره ليست عالية.

تعالوا نتعرف أكثر عن إستخدامات الرخام في المنازل، مميزاته و عيوبه.