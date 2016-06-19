إستخدام الرخام في المنازل

الرخام هي أحجار طبيعية نتجت عن طريق ضغط و حرارة هائلين تحت الأرض عبر السنين و تم إستخراجها لتكون على هيئتها الحالية الرائعة. أكثر ما يميز الرخام هو أن كل بلاطة مختلفة عن الأخرى،و أن منه أشكال و ألوان متعددة، فهناك أنواع مختلفة تأتي من بلدان مختلفة.
و من ناحية إستخداماته في البناء و خاصة و المنازل فهو غني عن التعريف، فالرخام من أجمل الصخور الطبيعية و المستخدمة بكثرة محلياً، كما أن أسعاره ليست عالية.
تعالوا نتعرف أكثر عن إستخدامات الرخام في المنازل، مميزاته و عيوبه.
إستخدام الرخام في المطبخ كسطح العمل هو أكثر الإستخدامات إنتشاراً،و لكن في هذا المثال لم يكتف بإستخدامه كسطح عمل و لكن أيضاً أستخدم في تجليد الحوائط وجزيرة الخدمة في المطبخ للحصول على مطبخ رائع ثابت أمام عنصر الزمن.
من مميزات الرخام أنه لا يُلزم مستخدميه بطراز معين فهو يتماشى مع أغلب الطرز مثل الطراز المودرن و الكلاسيكي. و لكن إذا أردت إضافة شخصية للمطبخ فحيلتك هي في إختيار العناصر المكملة المناسبة، فهي ما تحدد الطراز ففي هذا المثال أستخدم مصابيح مودرن بلون فضي عاكس جميل.
الرخام في الأرضيات يعطي سحر وأناقة غير عاديين، فكما نرى الأرضية لامعة و براقة ولا تحتاج سجادة، و أجمل ما في الرخام أنه لا يتعارض مع الطراز فيتماشى مع الطراز المودرن و يعطي فخامة لكل الغرفة.
و بهذا ليس لدينا أدنى شك أن إستخدام الرخام في الأرضيات هو أفضل إستخدام للرخام ولكن يجب الحرص أن الرخام يحتاج عناية خاصة، و يراعى تنظيفه بالماء و الصابون و الممسحة، فلا يفضل إستخدام أي كيماويات معه و خاصة التي تحتوي على مواد حامضية.
جمال الرخام يرشحه ليكون نقطة بصرية مميزة في وسط الغرفة بتغليفه للمدفئة. فهو يتماشى مع كل الخامات في الغرفة مثل الأرضية الخشبية الفاتحة، و الكرسي الجلدي، و الأريكة المصنوعة من القطيفة، فهذا المزج أعطى أناقة غير طبيعية لغرفة المعيشة
كما نرى فالرخام يتحمل الحرارة، و لكنه غير مقاوم للبقع، فيجب الحفاظ عليه أن يكون عرضه لأي تبقع.
هنا أعطى الرخام إتساعاً وأناقة و جعل الحمام يشبه كثير حمامات الفنادق، فالرخام يوفر راحة و استرخاء غير مسبوقين.
و لكن إنتبه، فليس كل الرخام مناسب للتعرض المستمر للمياه، فالرخام الإيطالي واليوناني مثل رخام الكرارة يعتبرا أكثر أنواع الرخام مقاومةً للمياه فيكون مناسب للمطابخ والحمامات.
إستخدام الرخام في السلالم، يعطي فخامة غريبة، فيظهره كأنه سلم في قصر. إستخدام الرخام غير شكل المنزل تماماً وخاصةً مع وجود الدرابزين الأسود و تفاصيله الرائعة.