7 حلول عملية لتجديد المنزل بأقل التكاليف

هل مللت غرف منزلك الحالية و تشعر أنها بحاجة لبعض التجديد، الموضوع لا يتطلب الكثير من المال، فقط بعض الأفكار البسيطة التي سوف تغير شكل منزلك تماماً و تحوله إلى منزل جديد، غرفة بغرفة.
تعالوا معاً نتعرف على بعض من هذه الأفكار.
أضف شخصية لغرفك بواسطة إضافة ستائر جديدة، حاول تغيير الشكل، الملمس واللون الذي أعتدت عليهما، فالستائر لها أثر سحري على إظهار الفراغات بشكل مختلف.
إذا كان لديك أريكة قديمة ذات لون واحد ممل فيمكنك إعادة تنجيدها بقماش بلون مختلف، كن جريئاً في إختيار الألوان و النقشات فهذا التجديد سوف يضيف لمسة جمالية رائعة في عنصر أثاث ويحولها لتحفة فنية و بالتالي سيغير الجو العام للغرفة و شخصية المكان.
إذا سئمت مطبخك، فيمكنك بكل بساطة تغيير سطح العمل الخاص به و إستخدام سطح أخر بخصائص جديدة و شكل جديد و أكثر جراءة. ففي هذا المثال أستخدم أكثر من سطح فأعطى للمطبخ إثارة و أناقة.
إذا أردت تجديد بشكل أخر بتكلفة أقل في المطبخ فيمكنك تغيير لون الخزانات، إختيار لون جديد في مطبخ سوف يحسن من مزاجك و بالتالي سوف يساهم في جودة الطعام الذي تقدمه لأسرتك.
إذا كنت تمتلك أرضية من البلاط أو أي خامة قديمة، و أردت تجديدها، فبلاطات الخشب HDF هي أفضل إختيار. فيمكنك تركيب هذه البلاطات فوق أي سطح دون الحاجة للتكسير، بدلاً من تكسير الأرضية من أجل تركيب البورسيلين أو السيراميك و الذي يتكلف مبلغاً كبيراً من المال إثر النقل والتركيب و غيره.
الأسطح الخسبية على الجانب الأخر لها العديد من المميزات منها الدفء فهي مناسبة جداً لغرف النوم على عكس البورسيلين و السيراميك و البلاطات الباردة الأخرى، كما أنها تعطي أناقة للمنزل و تغير شكله تماماً، بالإضافة لكونها الإختيار الإقتصادي حيث أن سعرها معقول.
إذا كان لديك مسطح كبير و تريد تخصيص مساحة، لا داعي من بناء حائط، حيث أن تكلفته قد تكون عالية كما أنه يتطلب الكثير من الأعمال لتشطيبه و إنهاءه. و لكن يمكنك الإستغناء عنه بعمل قاطع رأسى كمقسم للغرفة من خامات أرخص و أسرع في التركيب، و يمكنك أيضاً عمله بتصاميم رائعة و تفاصيل دقيقة.
إذا كنت تملك بعض المهارات البسيطة مع ذوق رفيع، فيمكنك إضافة عناصر جديدة لبيتك مصنوعة بيديك. عن طريق إستثمار بعض الوقت للحصول على وحدات تأثيث أو إكسسوارات و التي ستضفي على منزلك رونقاً كما أنها ستكون عناصر مميزة، و مصنوعة بحب.