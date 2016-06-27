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7 حلول عملية لتجديد المنزل بأقل التكاليف

Marwa Hasan Marwa Hasan
Perimetro Cucine modello Alice, Perimetro Cucine Perimetro Cucine مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
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هل مللت غرف منزلك الحالية و تشعر أنها بحاجة لبعض التجديد، الموضوع لا يتطلب الكثير من المال، فقط بعض الأفكار البسيطة التي سوف تغير شكل منزلك تماماً و تحوله إلى منزل جديد، غرفة بغرفة.

تعالوا معاً نتعرف على بعض من هذه الأفكار.

الستائر

FRENCH TOILE Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
Cabbages &amp; Roses

FRENCH TOILE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

أضف شخصية لغرفك بواسطة إضافة ستائر جديدة، حاول تغيير الشكل، الملمس واللون الذي أعتدت عليهما، فالستائر لها أثر سحري على إظهار الفراغات بشكل مختلف.

قماش الأثاث

Living, Els Home Els Home غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش Multicolored
Els Home

Els Home
Els Home
Els Home

إذا كان لديك أريكة قديمة ذات لون واحد ممل فيمكنك إعادة تنجيدها بقماش بلون مختلف، كن جريئاً في إختيار الألوان و النقشات فهذا التجديد سوف يضيف لمسة جمالية رائعة في عنصر أثاث ويحولها لتحفة فنية و بالتالي سيغير الجو العام للغرفة و شخصية المكان.

رخامة المطبخ

homify مطبخألواح المطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا سئمت مطبخك، فيمكنك بكل بساطة تغيير سطح العمل الخاص به و إستخدام سطح أخر بخصائص جديدة و شكل جديد و أكثر جراءة. ففي هذا المثال أستخدم أكثر من سطح فأعطى للمطبخ إثارة و أناقة.

إعادة دهان خزانات المطبخ

Perimetro Cucine modello Alice, Perimetro Cucine Perimetro Cucine مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Perimetro Cucine

Perimetro Cucine
Perimetro Cucine
Perimetro Cucine

إذا أردت تجديد بشكل أخر بتكلفة أقل في المطبخ فيمكنك تغيير لون الخزانات، إختيار لون جديد في مطبخ سوف يحسن من مزاجك و بالتالي سوف يساهم في جودة الطعام الذي تقدمه لأسرتك.

أرضيات خشبية

KARNDEAN , Gama Elite Gama Elite جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Gama Elite

Gama Elite
Gama Elite
Gama Elite

إذا كنت تمتلك أرضية من البلاط أو أي خامة قديمة، و أردت تجديدها، فبلاطات الخشب HDF هي أفضل إختيار. فيمكنك تركيب هذه البلاطات فوق أي سطح دون الحاجة للتكسير، بدلاً من تكسير الأرضية من أجل تركيب البورسيلين أو السيراميك و الذي يتكلف مبلغاً كبيراً من المال إثر النقل والتركيب و غيره.

الأسطح الخسبية على الجانب الأخر لها العديد من المميزات منها الدفء فهي مناسبة جداً لغرف النوم على عكس البورسيلين و السيراميك و البلاطات الباردة الأخرى، كما أنها تعطي أناقة للمنزل و تغير شكله تماماً، بالإضافة لكونها الإختيار الإقتصادي حيث أن سعرها معقول.

تقسيم للغرف

Brooklin | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI جدران وأرضياتديكورات الجدران
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

إذا كان لديك مسطح كبير و تريد تخصيص مساحة، لا داعي من بناء حائط، حيث أن تكلفته قد تكون عالية كما أنه يتطلب الكثير من الأعمال لتشطيبه و إنهاءه. و لكن يمكنك الإستغناء عنه بعمل قاطع رأسى كمقسم للغرفة من خامات أرخص و أسرع في التركيب، و يمكنك أيضاً عمله بتصاميم رائعة و تفاصيل دقيقة.

إصنعه بنفسك

Soft table, Bubi collage Bubi collage المنزلديكورات واكسسوارات
Bubi collage

Bubi collage
Bubi collage
Bubi collage

إذا كنت تملك بعض المهارات البسيطة مع ذوق رفيع، فيمكنك إضافة عناصر جديدة لبيتك مصنوعة بيديك. عن طريق إستثمار بعض الوقت للحصول على وحدات تأثيث أو إكسسوارات و التي ستضفي على منزلك رونقاً كما أنها ستكون عناصر مميزة، و مصنوعة بحب.

تحول منزل من الكآبة إلى الإشراق
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