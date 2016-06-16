7 نماذج لأسقف غير معتادة

نعتاد على شكل السقف في غرفنا بشكل كبير ، حيث أن كثير من المصممين لا يعيرون السقف انتباهاً يضاهي ذلك الاهتمام الذي يقدمونه للجدران و الأرضيات على سبيل المثال، و لا نغفل الدور الذي يقومون به في كيفية اختيار ألوان السقف كجزء من نوعية الطلاء المستخدمة في الغرفة ككل أو كجزء من ديكورها و تصميمها الفني ، و لكن تصميم السقف كسقف مستقلاً بذاته غير منتشر في كثير من عقليات المصممين الداخليين بشكل واسع، و هذا لعدة أسباب أهمها الاهتمام الكبير بالأرضيات و تركيبها و اختيار التفاصيل الكثيرة من سيراميك أو بورسلين و لونهما و كذلك الجدران و تقسيمها و لونها و ما سيلصق عليها و يعلق، و لكن السقف هل فكرنا ما هي الأساليب التي يمكن أن ننتهجها في تصميمه بشكل راقي و أنيق ، إليكم 7 أفكار لسقف رائع غير معتاد