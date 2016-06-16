7 نماذج لأسقف غير معتادة

نعتاد على شكل السقف في غرفنا بشكل كبير ، حيث أن كثير من المصممين لا يعيرون السقف انتباهاً يضاهي ذلك الاهتمام الذي يقدمونه للجدران و الأرضيات على سبيل المثال، و لا نغفل الدور الذي يقومون به في كيفية اختيار ألوان السقف كجزء من نوعية الطلاء المستخدمة في الغرفة ككل أو كجزء من ديكورها و تصميمها الفني ، و لكن تصميم السقف كسقف مستقلاً بذاته غير منتشر في كثير من عقليات المصممين الداخليين بشكل واسع، و هذا لعدة أسباب أهمها الاهتمام الكبير بالأرضيات و تركيبها و اختيار التفاصيل الكثيرة من سيراميك أو بورسلين و لونهما و كذلك الجدران و تقسيمها و لونها و ما سيلصق عليها و يعلق، و لكن السقف هل فكرنا ما هي الأساليب التي يمكن أن ننتهجها في تصميمه بشكل راقي و أنيق ، إليكم 7 أفكار لسقف رائع غير معتاد
يعتبر استخدام الأسقف المائلة و التي عادة تكون انعكاساً للسقف الخارجي و تجسيداً للواجهة الخارجية للمنزل أمراً حتمياً لأن المصمم هنا لا يتسطيع التعديل بشكل كبير على هيئة و بنية السقف لأنه شبه مجبر عليها، و لكن ما يمكن أن يستخدم هو الزخرفة و التضليع كما هو مبين في النموذج، حيث الأضلاع المتساوية المتقاطعة في منتصف سقف الغرفة و انسجامه بشكل رائع مع الطلاء الأبيض المزين لباقي الجدران و الأرضيات في الغرفة
هذا النموذج لا يختلف كثيراً عن النموذج السابق حيث السقف المائل اجبارياً بسبب تصميم الواجهة الخارجية للمنزل، و لكن هنا بدلاً من استخدام الضلوع الخشبية من الداخل تم استخدام الفتحات التي تسمح بدخول الضوء للداخل ، و هي المعروفة بالنوافذ العلوية (السقفية) و التي تمنح الغرف إحساساً حيوياً بالتأمل في السماء و دخول مساحة أكبر من الضوء، كما أنها يمكن أن تكون صحية تماماً لسماحها بكمية أكبر من الهواء النقي للدخول إلى قلب الغرفة التي يبدو أنها لا يوجد فيها نوافذ في كل جوانبها أو على الاقل في هذا الجانب الذي يوجد به مكتبة و وجود الضوء و عامل التأمل أمر حتمي و مكمل للإبداع الذي فيه
لو كان السقف معتدلاً و مستقيماً فإن الحلول في يد المصمم تبدو أكثر تعدداً و قابلية للتنفيذ، فهنا في غرفة الطعام الرئيسية بهذا المنزل تم قطع السقف و استبدال النسبة الاكبر منه بالزجاج السفاف ، الذي يسمح بدخول الضوء إلى تلك الغرفة، و هو عبارة عن محاكاة للسقف و ليس نافذة كما في المثال السابق
في بعض الاحيان يمكننا الإعتماد على النظريتين في التصميم للسقف المائل أو المعتدل ، و هي استخدام الضلوع الخشبية و كذلك استخدام النوافذ الزجاجية المفتوحة على الخارج ، و التي تدخل كميات أكبر من الضوء و الهواء، و هنا كان لزاماً تغطية السقف بلون الخشب و انتشاره به، لأن الحمام بالاكمل يعتبر الخشب فيه عنصراً رئيسياً ، و انعكاس الضوء في مياة البانيو أمر ساحر و يستحق عليه المصمم التقدير ، و عدم الفصل كذلك بين الجدار القصير و بداية السقف أمر توفيقي رائع حيث تم استغلال تلك المساحة الصغيرة ليصبح حماماً أنيقاً
يبدو أن النوافذ الزجاجية هي سمة هذا العصر لتصميم الأسقف المختلفة، و لكن في هذا النموذج تفاصيل مختلفة بعض الشيء، حيث يوجد سقف خارجي و آخر داخلي ظاهر لنا باللون البني – لون الخشب – و في الخارج ضلوع خشبية متقاطعة و منتصبة كما الخيمة الأنيقة التي تعلو السقف و تزين تلك الغرفة بشكل بديع، و استخدام الأرضيات من نفس لون السقف الداخلي موفق جداً أما اختيار الجدران من لون السقف الخارجي أمر أكثر روعة
إذا كنا سنفكر في عملية السقف بشكل أكثر من جمالياته، فإن هذا النموذج خير مثال، فإن غرف النوم دائماً ما يحبذ أن تكون فيها النوافذ جانبية و ليست مقابلة للسرير، لتوفير الراحة و الهدوء و عدم الإزعاج، و هذا السقف مصمم على أن يكون الشباك في جانبه الأقرب من الأرض، مما يعطي انطباعاً ببتداخل سقفين في الغرفة و ليس سقف واحد، و النافذة الجانبية سمحت بعد استغراب المشهد و دخول كمية أكبر من الضوء و الهواء كما أنها ليست مسلطة بشكل عمودي على السرير مما يوحي بالشاعرية في الأضواء المائلة الداخلة للغرفة…
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كما في المثال السابق النوافذ الجانبية في الغرفة غير مسلطة على السرير الذي يعتبر بؤرة غرف النوم، فإن هذا النموذج قد اقتطع من السقف جانبه الأبعد من السرير، لتحقيق معيار الخصوصية والهدوء و الراحة، و لكنه تداخل على عكس النموذج السابق مع سقف كامل متكامل في باقي الغرفة، مع استخدام نظرية الأضواء المائلة المتداخلة إلى جدار الغرفة من تلك الكوات العلوية البديعة التصميم ، و استخدام الأسقف من اللون المسيطر على الغرفة خلق التكامل المنشود للتصميم الفني للبيوت الراقية… ..