10 بيوت خشبية بمميزات لا تُحصى !

المنازل الخشبية تعني بناء منزل متكامل من الأخشاب فقط بدون الإستعانه برمال أو طوب أو حديد ، ويلجأ الناس إلى المنازل الخشبيه لمميزاتها الكثيره و شكلها الجمالي الأخاذ . فالخشب من المواد الغنيه بالمميزات و التى قد تخفى على البعض ، فهو مادة غريبه مليئه بما يثير الإعجاب فضلاً عن تكلفته الزهيده مقارنة بالخامات الأخرى ، كما أنه يضمن عوامل السلامه بشكل يفوق غيره من مواد البناء . و إذا كنت تسكن خارج المدينه وسط الطبيعه أو على البحر ، فسيكون المنزل الخشبي متناغماً للغايه مع البيئه المحيطه . و سنستعرض معك اليوم أجمل 10 تصاميم للمنازل الخشبيه مع أهم 10 مميزات للخشب تجعل منه الخامه المثاليه لمنزلك .
إن الخشب عازل ممتاز للكهرباء ، و ذلك عكس ما يعتقد البعض أنه غير آمن مع الكهرباء . و أيضا الخشب عازل للحراره ، فهو يبقى الحراره الداخليه للمنزل كما هي بارده أو دافئه و بالتالي يوفر الكثير من فواتير الكهرباء بسبب المكيفات في الصيف ، و يوفر استهلاك الكثير من الوقود للمدفأه في الشتاء .
كما أن الخشب يتأثر بالحراره أقل من الحديد بحوالي 1600 مره و أقل من الزجاج بحوالي 23 مره ، ولهذا فإن استخدامه يضمن جواً بارداً في أوقات الظهيره و المواسم الحاره ، لذا فهو مناسب تماما لبناء منزلاً تقضي فيه عطلاتك الصيفيه .
وهناك ميزه أخرى للخشب فائقة الروعه ، فهو عندما يتعرض للحراره- ليس لدرجة الإحتراق بالطبع- فهو يصبح أكثر متانه و صلابه ، بعكس الحديد و الصلب الذي يتمدد بالحراره و قد يتأثر بذلك البناء و ينهار !.
و في هذا المنزل نرى أنه مصنوع من ألواح خشبيه أولا عن آخر و سقف خشبي عريض أكبر من مساحة المنزل و مغطى بالخزف ليوفر ظلال مريحه أمام المنزل و يحمي المنزل من حراره الشمس و الأمطار .
عندما نقارن بين الوقت الذي تأخذه المنازل التقليديه من الخرسانه و الأسمنت في البناء ، و الوقت الذي تأخذه المنازل الخشبيه نجد أن المنزل الخشبي يربح في مقارنة توفير الوقت ، فمن الممكن بناء منزل خشبي في عدة أسابيع أي أقل من شهر ! . كما أن عملية البناء بالأخشاب لا تتأثر بالظروف الجويه كثيرا مثل البناء التقليدي . و هذا بالطبع فضلاً عن ما توفره الأخشاب من نقود بالقياس مع الخرسانه و قوالب الطوب ، ولذلك فإن المنازل الخشبيه تلقى رواجاً كبيراً و تتميز بانتشارها لما توفره من مظهر أنيق بدون تكلفه كبيره .
و في هذا المنزل نجد أنه مصنوع من جذوع الأشجار بشكلها الطبيعي بعد قطعها مباشرة ! ، بدون تحويل الخشب إلى ألواح أو أي شكل آخر ، و هذا دليل آخر على سهولة البناء بالخشب ، فبالطبع رص جذوع الأشجار أسهل و أسرع كثيراً من رص قوالب الطوب و خلط الأسمنت .
هناك حقيقة مفيده عن الخشب ، تجعل منه خياراً صديقاً للبيئه . و هذه الحقيقه هي أن الخشب يمتص الكربون من الجو أي عند بنائك منزلاً من الخشب فأنت تقوم بتنقية البيئه التى تعيش بها و تخلق جواً صحياً للمعيشه . و قد كانت تجارة الأخشاب في الماضي تسبب دمار للغابات ، ولكن الآن يقومون بإعادة تشجير الغابات و بالتالي يحافظون على التوازن البيئي .كما أن البناء بالخشب يوفر استخدام الكثير من الآلات و بالتالي يوفر حرق الوقود و تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون .
ولكن العيب الوحيد لاستخدام الأخشاب بشكل دائري كالذي في الصوره ، أنه يتطلب استخدام مواداً عازله بين الأخشاب ، لمقاومة التمدد و الإنكماش كما أن بناؤه بستهلك وقتاً لتجف المواد اللاصقه التى تربط الأخشاب .
المنازل الخشبيه معروفه بصمودها أمام الزلازل و الأعاصير ، لذا فهي آمنه للغايه ، فالخشب يستطيع أن ينحني مع الهزات ولا يتكسر مثل الطوب و الأسمنت . كما أن المناطق ذات التربه الضعيفه لا تحتمل وجود بناء ثقيل لذا فإن المنازل الخشبيه مناسبه للغايه و تحمى من حدوث ثقوب أرضيه .
و يمكن للمنزل الخشبي ان يخلط بين الألواح الخشبيه و جذوع الأشجار في تصميم جميل كما في هذا المنزل لمزيداً من الأناقه و العصريه .
في هذا المنزل تم الإستعانه بأرضيه من الأحجار لبناء المنزل الخشبي فوقها و هو ما يوفر مزيداً من الصلابه للمنزل الخشبي ، و هذا يزيد من قوة تحمل الخشب لأنه مستنداً على سطح قوى و ليس تربة ضعيفه تتحرك من أسفله .
و الخشب معروف بقوة تحمله للضغط و الشد مما يجعله يتميز بالمتانه ، وهناك الكثير من المنازل الخشبيه التى يفوق عمرها المائة سنه في كثير من الدول و التى مازالت تحتفظ بهيكلها و تصميها العريق إلى الآن .
منزل في هيئة مستطيل أو علبة خشبية مستنده على قاعده حديديه ، ولكن هذا البناء على عكس ما سبقوه ، فهو يأخذ وقتاً طويلا لرص كل تلك الألواح بهذه الطريقه ، و يكلف مالاً لإختيار نوعيه جيده من الأخشاب العازله للماء و الرطوبه . و نلاحظ في هذا المنزل أن الشكل الجمالى مستمد فقط من شكل الألواح بجوار بعضها البعض وهو ما لايتوفر في تصاميم المنازل من الخامات الآخرى التى تطلب عدة بطانات و طلاءات لتظهر بمظهر جذاب و لائق .
استطاع الخشب أن يدمج الفخامه و الرقي مع البساطه و العمليه ، فمن يصدق أن منزل راقي كهذا على الطراز الريفي يمكن أن يأتي من الأخشاب فقط . فالمنزل مكون من عدة طوابق باللون البني و أسقف أنيقه بالأبيض و الأسود ، صرح كبير من أجمل ما أنتجت فنون العماره يأتي من خامه بسيطه و طبيعيه كالخشب ، لابد و أن هذا يحثنا على تقدير الخشب بصورة أكبر لمعرفة قيمتة الكبيره بين غيره من الخامات الصناعيه .
الأخشاب بالطبع لا تتعرض للصدأ ، و لكنه يحتاج أن يُعالج بصوره جيده ضد عوامل الرطوبه حتى لا يتعرض للتعفن .
و المنزل في الصوره على الطراز السويسري ، فهو خيار مثالي لتصميم منزل في منطقة جبليه أو على سلاسل الجبال ، فهو متناغم و متكيف مع الإرتفاعات و المنخفضات في الأرضيه . و يحتوي المنزل على شرفه كبيره للإستمتاع بجمال المناظر الطبيعيه و سقف المنزل كبير ليوفر ظلالا جيده و يحمي المنزل من العوامل الجويه المختلفه .
الأخشاب لا تعزل الصوت ، ولكنها لا تساعد على انتشاره . بمعنى أنك لن تعاني من تضخم الأصوات أو صدى الصوت في المنزل ، فالخشب يستخدم في كثير من المسارح و قاعات الأوبرا لأنه يمنع حدة الصوت و يجعله طبيعي بشكل أفضل .
و الخشب يعتبر عازل للصوت مقارنة بغيره من الخامات التى تسمح بانتشار الصوت بشكل أكبر .
و في الصوره منزل على الطراز الحديث الإسكندينافي ، فقد استخدم Aleksandr Zhydkov Architect خامة الخشب العريقه ذات القيمه التاريخيه في تنفيذ تصميم عصري يناسب الوقت الحاضر و متطلباته على أكمل وجه من حيث الجمال الذي يأتي من خلال شكل الواح الخشب و النوافذ الزجاجيه الكبيره و أيضاً المتانه من الخشب المعالج المقاوم لعوامل التلف مثل الحرائق و الرطوبه .
المنازل و الديكورات المصنوعه من الخشب توفر راحة نفسيه كبيره طوال الوقت ، لأنها تشعرك بالقرب من الطبيعه و البساطه بعيداً عن التكلف و المبالغه و انبهارات العصر الزائفه . و كما نعلم فالمظهر ليس كل شيء ، لذا فالخشب أيضاً له ميزات بعيداً عن الشكل تأتى من رائحته الذكيه و مساعدته على ترطيب الأجواء الحاره .و هذا المنزل يوفر مناخاً هادئا و يساعد على الإسترخاء و الإستجمام في تصميمه الهاديء و البسيط من الأخشاب الرقيقه قليلة التكلفه ، كما أنه يعطي إحساساً بعيد عن الرسميه فتصميمه casual للغايه يجعلك تشعر أنك في مغامرة دائماً بعيدا عن زخم الحياه الخانق .