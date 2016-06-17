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10 بيوت خشبية بمميزات لا تُحصى !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
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المنازل الخشبية تعني بناء منزل متكامل من الأخشاب فقط بدون الإستعانه برمال أو طوب أو حديد ، ويلجأ الناس إلى المنازل الخشبيه لمميزاتها الكثيره و شكلها الجمالي الأخاذ . فالخشب من المواد الغنيه بالمميزات و التى قد تخفى على البعض ، فهو مادة غريبه مليئه بما يثير الإعجاب فضلاً عن تكلفته الزهيده مقارنة بالخامات الأخرى ، كما أنه يضمن عوامل السلامه بشكل يفوق غيره من مواد البناء . و إذا كنت تسكن خارج المدينه وسط الطبيعه أو على البحر ، فسيكون المنزل الخشبي  متناغماً للغايه مع البيئه المحيطه . و سنستعرض معك اليوم  أجمل 10 تصاميم للمنازل الخشبيه مع أهم 10 مميزات للخشب تجعل منه الخامه المثاليه لمنزلك .

1- عازل جيد

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

إن الخشب عازل ممتاز للكهرباء ، و ذلك عكس ما يعتقد البعض أنه غير آمن مع الكهرباء . و أيضا الخشب عازل للحراره ، فهو يبقى الحراره الداخليه للمنزل كما هي بارده أو دافئه و بالتالي يوفر الكثير من فواتير الكهرباء بسبب المكيفات في الصيف ، و يوفر استهلاك الكثير من الوقود للمدفأه في الشتاء .

كما أن الخشب يتأثر بالحراره أقل من الحديد بحوالي 1600 مره و أقل من الزجاج بحوالي 23 مره ، ولهذا فإن استخدامه يضمن جواً بارداً في أوقات الظهيره و المواسم الحاره ، لذا فهو مناسب تماما لبناء منزلاً تقضي فيه عطلاتك الصيفيه .

وهناك ميزه أخرى للخشب فائقة الروعه ، فهو عندما يتعرض للحراره- ليس لدرجة الإحتراق بالطبع- فهو يصبح أكثر متانه و صلابه ، بعكس  الحديد و الصلب الذي يتمدد بالحراره و قد يتأثر بذلك البناء و ينهار !.

و في هذا المنزل نرى أنه مصنوع من ألواح خشبيه أولا عن آخر و سقف خشبي عريض أكبر من مساحة المنزل و مغطى بالخزف ليوفر ظلال مريحه أمام المنزل و يحمي المنزل من حراره الشمس و الأمطار .

2- يوفر المال و الوقت

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд منازل
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

عندما نقارن بين الوقت الذي تأخذه المنازل التقليديه من الخرسانه و الأسمنت في البناء ، و الوقت الذي تأخذه المنازل الخشبيه نجد أن المنزل الخشبي يربح في مقارنة توفير الوقت ، فمن الممكن بناء منزل خشبي في عدة أسابيع أي أقل من شهر ! . كما أن عملية البناء بالأخشاب لا تتأثر بالظروف الجويه كثيرا مثل البناء التقليدي . و هذا بالطبع فضلاً عن ما توفره الأخشاب من نقود بالقياس مع الخرسانه و قوالب الطوب ، ولذلك فإن المنازل الخشبيه تلقى رواجاً كبيراً و تتميز بانتشارها لما توفره من مظهر أنيق بدون تكلفه كبيره .

و في هذا المنزل نجد أنه مصنوع من جذوع الأشجار بشكلها الطبيعي بعد قطعها مباشرة ! ، بدون تحويل الخشب إلى ألواح أو أي شكل آخر ، و هذا دليل آخر على سهولة البناء بالخشب ، فبالطبع رص جذوع الأشجار أسهل و أسرع كثيراً من رص قوالب الطوب و خلط الأسمنت .

3-صديق للبيئه

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood منازل
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

هناك حقيقة مفيده عن الخشب ، تجعل منه خياراً صديقاً للبيئه . و هذه الحقيقه هي أن الخشب يمتص الكربون من الجو أي عند بنائك منزلاً من الخشب فأنت تقوم بتنقية البيئه التى تعيش بها و تخلق جواً صحياً للمعيشه . و قد كانت تجارة الأخشاب في الماضي تسبب دمار للغابات ، ولكن الآن يقومون بإعادة تشجير الغابات و بالتالي يحافظون على التوازن البيئي .كما أن البناء بالخشب يوفر استخدام الكثير من الآلات و بالتالي يوفر حرق الوقود و تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون .

ولكن العيب الوحيد لاستخدام الأخشاب بشكل دائري كالذي في الصوره ،  أنه يتطلب استخدام مواداً عازله بين الأخشاب ، لمقاومة التمدد و الإنكماش كما أن بناؤه بستهلك وقتاً لتجف المواد اللاصقه التى تربط الأخشاب .

4- الأمان و القوه

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin منازل خشب Wood effect
Dmitriy Khanin

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

المنازل الخشبيه معروفه بصمودها أمام الزلازل و الأعاصير ، لذا فهي آمنه للغايه ، فالخشب يستطيع أن ينحني مع الهزات ولا يتكسر مثل الطوب و الأسمنت . كما أن المناطق ذات التربه الضعيفه لا تحتمل وجود بناء ثقيل لذا فإن المنازل الخشبيه مناسبه للغايه و تحمى من حدوث ثقوب أرضيه .

و يمكن للمنزل الخشبي ان يخلط بين الألواح الخشبيه و جذوع الأشجار في تصميم جميل كما في هذا المنزل لمزيداً من الأناقه  و العصريه .

5- مزيداً من الصلابه

Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. منازل
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

في هذا المنزل تم الإستعانه بأرضيه من الأحجار لبناء المنزل الخشبي فوقها و هو ما يوفر مزيداً من الصلابه للمنزل الخشبي ، و هذا يزيد من قوة تحمل الخشب لأنه مستنداً على سطح قوى و ليس تربة ضعيفه تتحرك من أسفله .

و الخشب معروف بقوة تحمله للضغط و الشد مما يجعله يتميز بالمتانه ، وهناك الكثير من المنازل الخشبيه التى يفوق عمرها المائة سنه في كثير من الدول و التى مازالت تحتفظ بهيكلها و تصميها العريق إلى الآن .

6 – تصميمات مبتكره

Дом под Харьковом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

منزل في هيئة مستطيل أو علبة خشبية مستنده على قاعده حديديه ، ولكن هذا البناء على عكس ما سبقوه ، فهو يأخذ وقتاً طويلا لرص كل تلك الألواح بهذه الطريقه ، و يكلف مالاً لإختيار نوعيه جيده من الأخشاب العازله للماء و الرطوبه . و نلاحظ في هذا المنزل أن الشكل الجمالى مستمد فقط من شكل الألواح بجوار بعضها البعض وهو ما لايتوفر في تصاميم المنازل من الخامات الآخرى التى تطلب عدة بطانات و طلاءات لتظهر بمظهر جذاب و لائق .

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7- الفخامه و الرقي

Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. منازل
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

استطاع الخشب أن يدمج الفخامه و الرقي مع البساطه و العمليه ، فمن يصدق أن منزل راقي كهذا على الطراز الريفي يمكن أن يأتي من الأخشاب فقط . فالمنزل مكون من عدة طوابق باللون البني  و أسقف أنيقه بالأبيض و الأسود ، صرح كبير من أجمل ما أنتجت فنون العماره يأتي من خامه بسيطه و طبيعيه كالخشب ، لابد و أن هذا يحثنا على تقدير الخشب بصورة أكبر لمعرفة قيمتة الكبيره بين غيره من الخامات الصناعيه .

8- لا للصدأ

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design منازل
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

الأخشاب بالطبع لا تتعرض للصدأ ، و لكنه يحتاج أن يُعالج بصوره جيده ضد عوامل الرطوبه حتى لا يتعرض للتعفن .

و المنزل في الصوره على الطراز السويسري ، فهو خيار مثالي لتصميم منزل في منطقة جبليه أو على سلاسل الجبال ، فهو متناغم و متكيف مع الإرتفاعات و المنخفضات في الأرضيه . و يحتوي المنزل على شرفه كبيره للإستمتاع بجمال المناظر الطبيعيه و سقف المنزل كبير ليوفر ظلالا جيده و يحمي المنزل من العوامل الجويه المختلفه .

9 – عزل الصوت

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

الأخشاب لا تعزل الصوت ، ولكنها لا تساعد على انتشاره . بمعنى أنك لن تعاني من تضخم الأصوات أو صدى الصوت في المنزل ، فالخشب يستخدم في كثير من المسارح و قاعات الأوبرا لأنه يمنع حدة الصوت و يجعله طبيعي بشكل أفضل .

و الخشب يعتبر عازل للصوت مقارنة بغيره من الخامات التى تسمح بانتشار الصوت بشكل أكبر .

و في الصوره منزل على الطراز الحديث الإسكندينافي ، فقد استخدم Aleksandr Zhydkov Architect خامة الخشب العريقه ذات القيمه التاريخيه في تنفيذ تصميم عصري يناسب الوقت الحاضر و متطلباته على أكمل وجه من حيث الجمال الذي يأتي من خلال شكل الواح الخشب و النوافذ الزجاجيه الكبيره و أيضاً المتانه من الخشب المعالج المقاوم لعوامل التلف مثل الحرائق و الرطوبه .

10 – راحة نفسيه كبيره

WoodHouse, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin منازل خشب Beige
Dmitriy Khanin

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

المنازل و الديكورات المصنوعه من الخشب توفر راحة نفسيه كبيره طوال الوقت ، لأنها تشعرك بالقرب من الطبيعه و البساطه بعيداً عن التكلف و المبالغه و انبهارات العصر الزائفه .  و كما نعلم فالمظهر ليس كل شيء ، لذا فالخشب أيضاً له ميزات بعيداً عن الشكل تأتى من رائحته الذكيه و مساعدته على ترطيب الأجواء الحاره .و هذا المنزل يوفر مناخاً هادئا و يساعد على الإسترخاء و الإستجمام في تصميمه الهاديء و البسيط من الأخشاب الرقيقه قليلة التكلفه ، كما أنه يعطي إحساساً بعيد عن الرسميه فتصميمه casual للغايه يجعلك تشعر أنك في مغامرة دائماً بعيدا عن زخم الحياه الخانق .

تصميم كلاسيكي.. بفخامة القصور!
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