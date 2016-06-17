10 بيوت خشبية بمميزات لا تُحصى !

إن الخشب عازل ممتاز للكهرباء ، و ذلك عكس ما يعتقد البعض أنه غير آمن مع الكهرباء . و أيضا الخشب عازل للحراره ، فهو يبقى الحراره الداخليه للمنزل كما هي بارده أو دافئه و بالتالي يوفر الكثير من فواتير الكهرباء بسبب المكيفات في الصيف ، و يوفر استهلاك الكثير من الوقود للمدفأه في الشتاء .

كما أن الخشب يتأثر بالحراره أقل من الحديد بحوالي 1600 مره و أقل من الزجاج بحوالي 23 مره ، ولهذا فإن استخدامه يضمن جواً بارداً في أوقات الظهيره و المواسم الحاره ، لذا فهو مناسب تماما لبناء منزلاً تقضي فيه عطلاتك الصيفيه .

وهناك ميزه أخرى للخشب فائقة الروعه ، فهو عندما يتعرض للحراره- ليس لدرجة الإحتراق بالطبع- فهو يصبح أكثر متانه و صلابه ، بعكس الحديد و الصلب الذي يتمدد بالحراره و قد يتأثر بذلك البناء و ينهار !.

و في هذا المنزل نرى أنه مصنوع من ألواح خشبيه أولا عن آخر و سقف خشبي عريض أكبر من مساحة المنزل و مغطى بالخزف ليوفر ظلال مريحه أمام المنزل و يحمي المنزل من حراره الشمس و الأمطار .