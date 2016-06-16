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10 مطابخ خلابة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
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10 مطابخ  تجعلك تشك أنها صممت للطهي فقط، 10 تصميمات يتنافس كلا منهم أيهما أجمل، كل تصميم له أثره وسحره المختلف عن الآخر، لكنهم يجتمعون على شيء واحد وهو أنهم لافتين للنظر، في هذا الموضوع سنعرض لك 10 تصميمات لمطابخ خلابة أخبرنا أيهما سيقع عليه اختيارك في منزل أحلامك .     

المطبخ الربيعي

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. مطبخ
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

هذا المطبخ الربيعي الخلاب لا يزال تصميمه حديث وغير مألوف، استخدام أحبال الإضاءة المدلاة من السقف بلون ربيعي مبهج، طريقة غيرتقليدية في إضاءة المطبخ. 

كما نجح المصمم في اختيار طاولة مطبخ منسبة للجو العام له، اسخدام الزهوروالكراسي الشقاقة يُكمل اللوحة الفنية للربيع داخل المطبخ. 

  

مطبخ أم قصر تاريخي ؟!

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. مطبخ
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

أنت هنا لازلت بداخل مطبخ، أنت لم تنتقل إلى قصر تاريخي لأحد ملوك العثمانيين، هنا تستطيع عيناك أن تلمس فخامة كل تفصيلة كونت هذا المطبخ الفاخر. 

التطريز الذهبي، الحواف المنحوتة، الإضاءة الفاخرة، كل هذه العناصر جعلت هذا المطبخ المبهرج قطعة من قصر ملوكي. 

    

الأصفر لمطبخ جذاب

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. مطبخ
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

إذا كنت  ترى هذا المطبخ عاديًا، فلا يمكن أن تعفل عيناك عن الجدار الأصفر الذي زين الجدار، واستخدم في هذا التصميم الخشب بكثرة ليغطي قطع المطبخ من أعلى. 

   

الرخام بطل المطبخ الريفي

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım مطبخ
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

العنصر اللافت للنظر في تكوين هذا المطبخ هو الرخام، ويظهر ذلك في استخدامه فب حوض غسيل الأطباق، وقطعة الرخام الكبيرة ذات اللون البيج على الطاولة. 

واعتمد المصمم في هذا المطبخ على العناصر الريفية في التصميم أبرزها مصابيح الشمع المزخرفة.   

دفء وأناقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كل التفاصيل في هذا المطبخ ذو الطراز الإسكندينافي تستحق الثناء عليها، والنجم الرئيسي الساطع في هذا المطبخ هو الجدران الرمادية والأرضيات المبلطة. 

هدوء وعمق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أما عن هذا المطبخ العميق اعتمد على اللونين الأسود والأبيض في أثاثه وخزائنه مما جعله عنوانًا للعمق في  المطبخ الحديث.  

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الأحمر لمطبخ متزن

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

اعتمد المصمم على اللونين الأبيض والأسد في تصميم هذا المطبخ وفصل بينهما باللون الأحمر، واستخدم أيضًا جدار من الطوب الأبيض في منطقة تناول الطعام. 

وبلاط  مزج بين الأبيض والأسود كأرضية الشطرنج، فـأصبح اللون الأحمر في الديكور أو قطع الأثاث هو الذي صنع التوازن في كافة أجزاء المطبخ .  

فخامة الجدران المزركشة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أما في هذا التصميم اعتمد بشكل أساسي على استخدام اللون الأبيض في قطع أثاث المطبخ، ووحدة الإضاءة في هذا التصميم غير مألوفة بالمرة، تشعرك أن الطبخ ليس بالعملية السهلة إنها بمثابة عملية جراحية خطرة . 

فـاستخدمت وحدة إضاءة أشبه بالتي توجد  في غرف العمليات، بالإضافة إلى الاعتماد على الإضاءة الداخلية. 

ولعل ابرز شيء في هذا المطبخ هو ورق الحائط المزركش والتي جعلت  من هذا المطبخ من أجمل المطابخ الكلاسيكية الفخمة .   

غموض الأسود

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

إذا أردت أن تخلق تباين في مطبخك سينصحك المصممون بالاعتماد على خزائن المطبخ باللون الأسود واستخدام اللون الأبيض في الديكور سواء كان استخدامه في الجدران أو الأرضية . 

مزيج الكلاسيكية والحداثة

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık مطبخ
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

على الرغم من صغر مساحة هذا المطبخ نسبيًا عن التسعة مطابخ السابقة إلا أنه يبدو مبهرج للغاية، ليًصبح في النهاية مزيج بين الطراز الكلاسيكي والحديث. 

استخدام اللون الأسود في أثاث المطبخ وخزائنه أعطى للتصميم فخامة، والجدران المزخرفة وقطع الديكور المذهبة زادت من هذه الفخامة .  

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