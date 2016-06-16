10 مطابخ خلابة

هذا المطبخ الربيعي الخلاب لا يزال تصميمه حديث وغير مألوف، استخدام أحبال الإضاءة المدلاة من السقف بلون ربيعي مبهج، طريقة غيرتقليدية في إضاءة المطبخ.

كما نجح المصمم في اختيار طاولة مطبخ منسبة للجو العام له، اسخدام الزهوروالكراسي الشقاقة يُكمل اللوحة الفنية للربيع داخل المطبخ.