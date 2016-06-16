10 مطابخ خلابة

10 مطابخ تجعلك تشك أنها صممت للطهي فقط، 10 تصميمات يتنافس كلا منهم أيهما أجمل، كل تصميم له أثره وسحره المختلف عن الآخر، لكنهم يجتمعون على شيء واحد وهو أنهم لافتين للنظر، في هذا الموضوع سنعرض لك 10 تصميمات لمطابخ خلابة أخبرنا أيهما سيقع عليه اختيارك في منزل أحلامك .
هذا المطبخ الربيعي الخلاب لا يزال تصميمه حديث وغير مألوف، استخدام أحبال الإضاءة المدلاة من السقف بلون ربيعي مبهج، طريقة غيرتقليدية في إضاءة المطبخ.
كما نجح المصمم في اختيار طاولة مطبخ منسبة للجو العام له، اسخدام الزهوروالكراسي الشقاقة يُكمل اللوحة الفنية للربيع داخل المطبخ.
أنت هنا لازلت بداخل مطبخ، أنت لم تنتقل إلى قصر تاريخي لأحد ملوك العثمانيين، هنا تستطيع عيناك أن تلمس فخامة كل تفصيلة كونت هذا المطبخ الفاخر.
التطريز الذهبي، الحواف المنحوتة، الإضاءة الفاخرة، كل هذه العناصر جعلت هذا المطبخ المبهرج قطعة من قصر ملوكي.
إذا كنت ترى هذا المطبخ عاديًا، فلا يمكن أن تعفل عيناك عن الجدار الأصفر الذي زين الجدار، واستخدم في هذا التصميم الخشب بكثرة ليغطي قطع المطبخ من أعلى.
العنصر اللافت للنظر في تكوين هذا المطبخ هو الرخام، ويظهر ذلك في استخدامه فب حوض غسيل الأطباق، وقطعة الرخام الكبيرة ذات اللون البيج على الطاولة.
واعتمد المصمم في هذا المطبخ على العناصر الريفية في التصميم أبرزها مصابيح الشمع المزخرفة.
كل التفاصيل في هذا المطبخ ذو الطراز الإسكندينافي تستحق الثناء عليها، والنجم الرئيسي الساطع في هذا المطبخ هو الجدران الرمادية والأرضيات المبلطة.
أما عن هذا المطبخ العميق اعتمد على اللونين الأسود والأبيض في أثاثه وخزائنه مما جعله عنوانًا للعمق في المطبخ الحديث.
اعتمد المصمم على اللونين الأبيض والأسد في تصميم هذا المطبخ وفصل بينهما باللون الأحمر، واستخدم أيضًا جدار من الطوب الأبيض في منطقة تناول الطعام.
وبلاط مزج بين الأبيض والأسود كأرضية الشطرنج، فـأصبح اللون الأحمر في الديكور أو قطع الأثاث هو الذي صنع التوازن في كافة أجزاء المطبخ .
أما في هذا التصميم اعتمد بشكل أساسي على استخدام اللون الأبيض في قطع أثاث المطبخ، ووحدة الإضاءة في هذا التصميم غير مألوفة بالمرة، تشعرك أن الطبخ ليس بالعملية السهلة إنها بمثابة عملية جراحية خطرة .
فـاستخدمت وحدة إضاءة أشبه بالتي توجد في غرف العمليات، بالإضافة إلى الاعتماد على الإضاءة الداخلية.
ولعل ابرز شيء في هذا المطبخ هو ورق الحائط المزركش والتي جعلت من هذا المطبخ من أجمل المطابخ الكلاسيكية الفخمة .
إذا أردت أن تخلق تباين في مطبخك سينصحك المصممون بالاعتماد على خزائن المطبخ باللون الأسود واستخدام اللون الأبيض في الديكور سواء كان استخدامه في الجدران أو الأرضية .
على الرغم من صغر مساحة هذا المطبخ نسبيًا عن التسعة مطابخ السابقة إلا أنه يبدو مبهرج للغاية، ليًصبح في النهاية مزيج بين الطراز الكلاسيكي والحديث.
استخدام اللون الأسود في أثاث المطبخ وخزائنه أعطى للتصميم فخامة، والجدران المزخرفة وقطع الديكور المذهبة زادت من هذه الفخامة .
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