إصنع بنفسك: أواني للزراعة المنزلية

الزراعة ممتعة إلا أقصى حد إذا فهمت كل شيئ عن النباتات المزروعة وكيفية العناية بها. فالأمر يمكنه أن يكون صعب و محير بالنسبة لشخص لا يعلم الكثير عن الزراعة أو النباتات و لكن إذا فهمت و إتبعت بعض الحيل والأفكار لزراعة النباتات والإهتمام بها. و لكن ما يجعل الزراعة أكثر متعة هي عمل و استغلال و تدوير الأواني المستخدمة في الزراعة حتى يمكنك الزراعة بنفسك من الألف للياء.
دعوني أعرض عليك بعض الأفكار لعمل هذه الأواني بنفسك، و الذي ستجعلك متشوق للزراعة في بيتك.
يحتوي هذا المثال على أصص من الأسمنت مصنوعة يدوياً. و يمكنك أيضاً بكل سهولة صنعها بنفسك عن طريق عمل شكل ثلاثي الأبعاد من الورق لصب الأسمنت داخله، و عمل مكان مفرغ داخلة يوضع التربة وحتى تتمكن الجذور من النمو داخل الإصيص.
هذه الأصص شكلها رائع و تصلح أكثر مع النباتات ذات الحجم الصغير.
يمكنك إستغلال البرطمانت القديمة بعد دهانها من الخارج بألوان مبهجه و متناسقة بهذا الشكل، و هذا الشكل الرائع من النباتات ليس فقط لتزيين بيتك و إضافة البهجة إليه، و لكنك يمكنك أيضاً استخدام هذه الفكرة كهدايا مصنوعه خصيصاً باللون المفضل لدى أصدقائك.
إذا كان لديك قفص طيور قديم يمكنك رشه باللون المفضل لديك، ثم وضع أواني صغيرة في كل منها نبتة زهور، و النتيجة قفص زهور كلاسيكي و أنيق جداً. هنا استخدم اللون الأبيض ليعطي شكل أنيق و نظيف كما أن إختياره لألوان الأحواض الصغيرة و الورود حتم عليه إستخدام اللون الأبيض حتى يصنع تباين جميل و ظاهر.
إذا كان أصيص الزرع شكله غيرمحبب إليك يمكنك عمل غلاف أو كم من القماش باستخدام ماكينة الخياطة، فهذه الفكرة ليست فقط لتعطي الإصيص شكلاً جميلاً بل و يمكنك عمل أكثر من شكل و تبدبل الأكمام حسب الشكل المفضل لديك، و أفضل ميزة في إستخدام القماش هي أنك بسهولة تستطيع غسله و إعادة استخدامه مرة أخرى.
إطار السيارة القديم أو الهالك لا تلقيه أبداً فهناك استخدامات غير متناهية للإطارات، فهنا قام باستغلال الإطار ليكون غلاف للإصيص بعد رشه باللون الذهبي و تركيب عجلات أسفله حتى يتمكن من تحريكه بسهولة.
عن طريق إستخدام سلة من الخوص يمكنك إعطاء الإصيص شكل عتيق و مميز، هذا الإختيار يعتبر ممتاز و خاصة مع النباتات المستخدمة في المثال ذات الدرجات المختلفة من اللون الأخضر، كما يصلح السلة الخوص مع الديكور عند الحاجة لإضافة ملمس.
يمكنك عمل لوحة فنية مجسمة باستخدام حشائش داخل حوض أسماك كروي صغير. مثل كرة الثلج، و لكن هذه الكرة مكونة من طبقة سميكة من التربة ثم طبقة فوقها من الحصى الصغير، ثم فوقها تم تصميم شكل التلال الخضراء ووضع بعض الأشجار الصغيرة ثم في النهاية تم إضافة الدببه الصغيرة لتكمل المنظر النهائي و تعطية شكل أنيق. هذا المثال من تصميم TERRARIUM LOVE و لكن يمكنك بنفس الطريقة عمل التصميم المحبب لديك بأي شكل تحبه.