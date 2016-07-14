إصنع بنفسك: أواني للزراعة المنزلية

الزراعة ممتعة إلا أقصى حد إذا فهمت كل شيئ عن النباتات المزروعة وكيفية العناية بها. فالأمر يمكنه أن يكون صعب و محير بالنسبة لشخص لا يعلم الكثير عن الزراعة أو النباتات و لكن إذا فهمت و إتبعت بعض الحيل والأفكار لزراعة النباتات والإهتمام بها. و لكن ما يجعل الزراعة أكثر متعة هي عمل و استغلال و تدوير الأواني المستخدمة في الزراعة حتى يمكنك الزراعة بنفسك من الألف للياء.

دعوني أعرض عليك بعض الأفكار لعمل هذه الأواني بنفسك، و الذي ستجعلك متشوق للزراعة في بيتك.