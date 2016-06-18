منازل من الجنة

الفن المعماري وابداعاته لا حصر لها، فدائماً ما يطل علينا المهندسون المعماريون بكل جديد ومبدع في عالم تصاميم الديكور والهندسة المعمارية، فيعتبر الفن المعماري من أقدم الفنون التي عرفتها البشرية منذ قديم الأزل، فالبشرية جميعها بمختلف عروقهم كانوا يقومون ببناء المنازل في البداية باستخدام الطين، وبعد ذلك تطور الأمر إلى استخدام الأخشاب والأحجار ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة في فن العمارة وهو تشييد ابنية ومنازل تتميز بالطابع المعماري للحضارة المتواجدة فيها، وقد تميزت كل حضارة بفن معماري مختلف عن غيرها، واليوم أليكم جولة مع أجمل 10 منازل حول العالم لنتعرف على أجمل الفنون المعمارية والتصاميم.