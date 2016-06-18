منازل من الجنة

الفن المعماري وابداعاته لا حصر لها، فدائماً ما يطل علينا المهندسون المعماريون بكل جديد ومبدع في عالم تصاميم الديكور والهندسة المعمارية، فيعتبر الفن المعماري من أقدم الفنون التي عرفتها البشرية منذ قديم الأزل، فالبشرية جميعها بمختلف عروقهم كانوا يقومون ببناء المنازل في البداية باستخدام الطين، وبعد ذلك تطور الأمر إلى استخدام الأخشاب والأحجار ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة في فن العمارة وهو تشييد ابنية ومنازل تتميز بالطابع المعماري للحضارة المتواجدة فيها، وقد تميزت كل حضارة بفن معماري مختلف عن غيرها، واليوم أليكم جولة مع أجمل 10 منازل حول العالم لنتعرف على أجمل الفنون المعمارية والتصاميم.
بداية جولتنا اليوم مع منزل أكثر من رائع، وأطلالة مميزة من من الخشب والحجر لهذا المنزل المميز، تم تصميم الواجهة بشكل مبتكر من خلال استخدام مواد طبيعية كالخشب والحجر، والزجاج في النوافذ الواسعة، بالأضافة ألى الأستعانة بمساحة كبيرة من النباتات الخضراء في المدخل والواجهة ليشعرك بالسعادة والهدوء بمجرد دخولك المنزل.
في عودة وحنين إلى نوستالجيا الفنون المعمارية القديمة، قام المصمم بتصميم هذا المنزل الصخري البسيط بطريقة عصرية تشعرك كأنك أمام كوخ قديم ولكن بتصميم عصري.
وانطلاقاً من مبدأ الألوان بهجة التصميم، قدم لنا هذا المصمم تصميمه المبهج لهذا المنزل من خلال اختياره للون البرتقالي الداكن ليكون لون المنزل وواجهته، لتشعر بالدفئ والحميمية بمجرد النظر إلى هذا المنزل، فاللون البرتقالي من الألوان التي تشع بهجة ودفئ فهو اختيار ذكي جداً، بالأضافة ألى استخدام البلاط الجيرى الفاتح ليكون لون الأرضيات ليتناسق بشكل كبير مع اللون البرتقالي للواجهة فتشعر وكأنك أمام تحفة فنية بوهيمية التصميم.
تصميم معماري مبدع لهذا المنزل الأستوائي التصميم، تم تصميم الواجهة من خلال اعمدة قوية تعطيك شعوراً بالقوة، من خلال الألوان الفاتحة للواجهة مع الرخام في الأرضيات، بالأضافة الى توزيع النباتات واشجار النخيل لتشعر وكأنك في منزل استوائي مميز مع هذا التصميم.
تصميماً معمارياً أخر لمنزل في منتهى البساطة والبهجة في التصميم، فقد اعتمد المصمم على اللون الوردي ليكون اللون الأساسي للواجهة ومصدر البهجة لهذا المنزل، بالأضافة إلى اختيار الأشجار والنباتات وتوزيعها بشكل يشعرك وكأنها مظلة من الطبيعية على واجهة المنزل.
منزل مميز من أجل الحصول على فرصة للهدوء والاستجمام، صمم بشكل مميز لتشعر كأنك تعيش في بيئة استوائية هادئة من روعة التصميم وجمال المناظر الطبيعية.
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