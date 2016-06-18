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منازل من الجنة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
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الفن المعماري وابداعاته لا حصر لها، فدائماً ما يطل علينا المهندسون المعماريون بكل جديد ومبدع في عالم تصاميم الديكور والهندسة المعمارية، فيعتبر الفن المعماري من أقدم الفنون التي عرفتها البشرية منذ قديم الأزل، فالبشرية جميعها بمختلف عروقهم  كانوا يقومون ببناء المنازل في البداية باستخدام الطين، وبعد ذلك تطور الأمر إلى استخدام الأخشاب والأحجار ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة في فن العمارة وهو تشييد ابنية ومنازل تتميز بالطابع المعماري للحضارة المتواجدة فيها، وقد تميزت كل حضارة بفن معماري مختلف عن غيرها، واليوم أليكم جولة مع أجمل 10 منازل حول العالم لنتعرف على أجمل الفنون المعمارية والتصاميم.

تصميم من الخشب والحجر رائع

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

بداية جولتنا اليوم مع منزل أكثر من رائع، وأطلالة مميزة من من الخشب والحجر لهذا المنزل المميز، تم تصميم الواجهة بشكل مبتكر من خلال استخدام مواد طبيعية كالخشب والحجر، والزجاج في النوافذ الواسعة، بالأضافة ألى الأستعانة بمساحة كبيرة من النباتات الخضراء في المدخل والواجهة ليشعرك بالسعادة والهدوء بمجرد دخولك المنزل.

منزل صخري عصري

homify منزل عائلي صغير
homify

homify
homify
homify

في عودة وحنين إلى نوستالجيا الفنون المعمارية القديمة، قام المصمم بتصميم هذا المنزل الصخري البسيط بطريقة عصرية تشعرك كأنك أمام كوخ قديم ولكن بتصميم عصري.

منزل بوهيمي مبهج

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos منازل
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

وانطلاقاً من مبدأ الألوان بهجة التصميم، قدم لنا هذا المصمم تصميمه المبهج لهذا المنزل من خلال اختياره للون البرتقالي الداكن ليكون لون المنزل وواجهته، لتشعر بالدفئ والحميمية بمجرد النظر إلى هذا المنزل، فاللون البرتقالي من الألوان التي تشع بهجة ودفئ فهو اختيار ذكي جداً، بالأضافة ألى استخدام البلاط الجيرى الفاتح ليكون لون الأرضيات ليتناسق بشكل كبير مع اللون البرتقالي للواجهة فتشعر وكأنك أمام تحفة فنية بوهيمية التصميم.

منزل استوائي مميز

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

تصميم معماري مبدع لهذا المنزل الأستوائي التصميم، تم تصميم الواجهة من خلال اعمدة قوية تعطيك شعوراً بالقوة، من خلال الألوان الفاتحة للواجهة مع الرخام في الأرضيات، بالأضافة الى  توزيع النباتات واشجار النخيل لتشعر وكأنك في منزل استوائي مميز مع هذا التصميم.

منزل وردي مبهج

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل Pink
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تصميماً معمارياً أخر لمنزل في منتهى البساطة والبهجة في التصميم، فقد اعتمد المصمم على اللون الوردي ليكون اللون الأساسي للواجهة ومصدر البهجة لهذا المنزل، بالأضافة إلى اختيار الأشجار والنباتات وتوزيعها بشكل يشعرك وكأنها مظلة من الطبيعية على واجهة المنزل.

منزل للعطلات والاستجمام

Casa Malinalco, José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos مسبح
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

منزل مميز من أجل الحصول على فرصة للهدوء والاستجمام، صمم بشكل مميز لتشعر كأنك تعيش في بيئة استوائية هادئة من روعة التصميم وجمال المناظر الطبيعية.

Casa de fachada rústica em Ofir, Ana Lobo Ana Lobo منازل
Ana Lobo

Ana Lobo
Ana Lobo
Ana Lobo

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