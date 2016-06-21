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الخارج ساحر.. والداخل جنة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
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منزل عصري من الدرجة الأولى متعدد التفاصيل في تكوينه، شديد الحيوية والإشراق هذا وصفه، عنصر الخضرة من النباتات والأشجار هو العامل الأساسي وراء إطلالته الساحرة!

تصميمه الداخلي جمع بين الهدوء والحيوية بشكل كبير وذلك بمزج المصمم بين اللون الأبيض ونخبة من الألوان المبهجة في تفاصيل كثيرة لهذا المنزل، وبدون الإسهاب في التفاصيل، تعرف بنفسك على سر سحر هذا المنزل واستكشف جماله في جولة سريعة ..   

ساحة خضراء تُخَبئ جنة بداخلها ..

homify مسبح
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homify
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أناقة المنزل من الخارج توحي بالتأكيد بأنه يخبئ جنة في محتوياته الداخلية، يتجلى ذلك بوضوح في تصميم الواجهة الراقي بما تحتويه من نوافذ زجاجية براقة تعكس جمال مياه المسبح المتلألأه ..

هناك حالة من الاتساق الرهيب بين مياه المسبح بنقائها وصفاء تلك السماء الواسعة، كما أن اختيار المصمم لـ اللون الأبيض مناسب جدًا لواجهة المنزل، هذا بالإضافة إلى ذلك الرخام البني الأنيق المحاوط للمسبح والذي ميزه بحس الفخامة.

هذه الساحة الخضراء الكبيرة قادرة على استيعاب تجمع عائلي كبير لقضاء وقت ممتع على ضفاف المسبح، قد يصحب هذا التجمع حفل شواء بسيط مع حلول الغروب.. 

كوريدور ساحر بالأبيض المحايد

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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homify
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نجح المصمم هنا في توظيف اللون الأبيض بمنتهى الكفاءة في هذا الركن من المنزل، فرغم أن كل الحوائط والأرضيات والأسقف وحتى قطع الديكور ملونة بالأبيض، إلا أن اللمسات الصغيرة -المتمثلة في تلك المرآه، والنبات الأخضر في مقدمة الكوريدور وما تعلوه من لوحة فنية مبهجة الألوان-  صعنت فارقًا ملموسًا .. 

الأبيض هنا أعطى هذا الركن براح لا حدود له!، أما تلك النقوش الرمادية البسيطة التي رُسِمَت على السيراميك بأشكال مختلفة، فاستطاعت منح الأرضية إطلالة مميزة.

لجَلسة مُشَرّفة تعتليها العصرية

homify غرفة المعيشة
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homify
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لابد وأن مصمم هذا المنزل من الداخل يحظى بذوق رفيع وحس هندسي عالي، حيث نجح جيدًا في توزيع محتويات الغرفة في أركانها المختلفة بشكل سليم ومنمق، فرغم كثرة عناصرها، إلا أنها شديدة الترتيب والتنظيم.

تلك الأريكة حديثة الطراز تصميمها أنيق بكل المقاييس، عصريتها ببساطة سر أناقتها، وتلك اللمسة التي أضافها المصمم لطرفها الأيسر ميزتها بشكل كبير، فضلًا عن المزج بين الألوان المبهجة والهادئة المستخدمة في وسائدها كل ذلك ضاعف من جمال الغرفة في العموم.

الأبيض يسيطر ولكن ..

homify غرفة نوم
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homify
homify
homify

كما نرى في هذه الصورة، وكما وصفنا هذا المنزل من قبل، فهو يعتمد بشكل أساسي على اللون الأبيض المحايد في كافة تفاصيله، مع الاستعانة بلمسة فنية بسيطة سواء في قطع الديكور أو الفرش… إلخ.

وفي هذه الغرفة، كان فرش السرير هو اللمسة التي أضافت الكثير للحس الهادئ للغرفة، فلولا النقوش التي تزخرف الوسائد الكبيرة ولون الماجنتا الذي يزين الوسائد الصغيرة للسرير، لكانت الغرفة نمطية باهتة، وما لا يمكن إنكاره هنا هو أن تلك اللمسة البسيطة منحتها حس البهجة والحيوية خصوصًا بما تتمتع به الغرفة من إطلالة ساحرة على ذلك المسبح التركوازي.

ركن مريح للأعصاب أم حمام مفتوح!

homify حمام
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homify
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ليس حمامًا مفتوحًا كما يبدو هكذا! ولكنه فقط رُكن للاسترخاء مُلحق بإحدى غرف هذا المنزل الكبير، مكون من حوض استحمام كبير، ووحدة أدراج بيضاء اللون تعلوها مرآه ضخمة بعرض الحائط تزين المكان.

درجات بسيطة تفصل هذا الركن المريح عن تلك الغرفة ذات السرير المُزركش، وكلاهما نجح الأبيض في السيطرة عليهما ببراعة!

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