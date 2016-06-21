الخارج ساحر.. والداخل جنة!

منزل عصري من الدرجة الأولى متعدد التفاصيل في تكوينه، شديد الحيوية والإشراق هذا وصفه، عنصر الخضرة من النباتات والأشجار هو العامل الأساسي وراء إطلالته الساحرة!

تصميمه الداخلي جمع بين الهدوء والحيوية بشكل كبير وذلك بمزج المصمم بين اللون الأبيض ونخبة من الألوان المبهجة في تفاصيل كثيرة لهذا المنزل، وبدون الإسهاب في التفاصيل، تعرف بنفسك على سر سحر هذا المنزل واستكشف جماله في جولة سريعة ..