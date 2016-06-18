انت والطبيعة وهذا المنزل الريفى

أما حمام السباحة فهو جزء من لوحة فنية ساحرة تبهرك بمجرد النظر إليها من روعة وجمال تصميمه، فقد اعتمد المصمم على تخصيص جزءً من المساحة حول حمام السباحة للجلوس والاسترخاء.

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