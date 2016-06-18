انت والطبيعة وهذا المنزل الريفى

الديكور والتصميم المعمارى شهد تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، خاصةً في تغيير وجهات نظر مدارس الديكور بشكل كبير وتغير اتجاهاتهم، فأصبح الأتجاه السائد في الفترة الأخيرة هوالنوستالجيا أو الحنين إلى الماضي والمزج بين القدامة والحداثة في التصميم، ومن أهم الأمثلة على هذا النموذج والمدرسة في التصميم هو الأتجاه إلى المزج بين النمط العصري أو الكلاسيكي مع النمط الريفي البسيط، وهذا ما تم بالفعل من خلال هذا المنزل الذي سنتعرف عليه الأن من تصميم Tg-Studio، وهو منزل يجعلك تشعر وكأنك في اندماج مع الطبيعة وجمالها.
البداية في وصف جمال هذا المنزل وابداعه تبدأ من الواجهة، فهذا المنزل واجهته نموذجية جداً وبسيطة في التصميم، وحتى في اختيار المصمم لألوان الواجهة جاءت بسيطة جداً فقد اعتمد على اللون الأبيض فقط ليكون لون المنزل الأساسي مع لمسة من الطبيعة من خلال هذة الأشجار، وهذا الجبل الأخضر في الخلفية.
عمق التصميم هوعنوان تصميم غرفة المعيشة، التي جاءت مميزة وظهرت عبقرية المصمم من خلال هذا التصميم، ما يلفت النظر حقاً في هذة الغرفة هو الأعتماد على الأضاءة الطبيعية التي اظهرت جمال التصاميم وابداعها داخل الغرفة، اعتمد المصمم على الألوان الفاتحة في الوان الجدران والوان الأرضيات البورسلين التي جاءت الوانها شبيهة لألوان الجدران لتخلق مساحة من الفراغ رائعة، كما أضاف بعض اللمسات الكلاسيكية من خلال اختياره للمسات الديكور الكلاسيكية كالمدفأة، الأباجورات وهذا التابلوه الأنيق.
على بعد بضع خطوات من غرفة المعيشة تجد نفسك أمام أجمل مكان داخل هذا المنزل م وجهة نظري ركن الأستجمام والهدوء، وهو ركن صممه المصمم داخل هذا المنزل لهؤلاء الذين يكرهون الضجيج ويعشقون الجلوس في أماكن هادئة للقراءة او للأستجمام هذا الركن داخل الحائط لتشعر وكأنك داخل مصطبة، وقد استغل مساحة الحائط المجاورة لصنع بعض الشبابيك الصغيرة داخل الحائط من أجل التهوية وبعض الأضاءة الطبيعية.
أما غرفة النوم داخل هذا المنزل، فعلى الرغم من أن تصميمها تقليدي بعض الشئ ألأ ان عبقرية المصمم ظهرت في اختياراته البسيطة للأثاث والديكور داخل المنزل، بالأضافة إلى اختيار ألوان الغرفة التي مزجت بين الأبيض والبيج الهادئ ولمسة بسيطة من كلاسيكية اللون الأسود في اختيار بعض الديكورات البسيطة.
لم يتخلى المصمم في لمساته عن البساطة التي يمتاز بها الطابع الريفي في التصميم وظهر ذلك في أكثر من جانب في تصميمه لهذا المنزل، وظهر أيضاً في تصميمه لهذا الحمام بطريقة بسيطة جداً، فحوض الأستحمام يشعرك وكأنك داخل غواصة تحت الماء، واعتمد المصمم أيضاً على لمسة الخشب الأنيقة من خلال هذا الباب الخشبي الكلاسيكي الأنيق.
أما حمام السباحة فهو جزء من لوحة فنية ساحرة تبهرك بمجرد النظر إليها من روعة وجمال تصميمه، فقد اعتمد المصمم على تخصيص جزءً من المساحة حول حمام السباحة للجلوس والاسترخاء.
اقرأ معنا أيضاً هذا المقال: قطع أثاث صغيره لكن مميزه !…