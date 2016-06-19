إعادة الحياة لمنزل بشرفة رائعة

نحن هنا في بريطانيا أمام منزل أعاده أحد المهندسين للحياة مرة أخرى، ليتحول إلى منزل مشرق وواسع ملائم للعصر.
وذلك من خلال العمل على تطوير الأجزاء الداخلية والخارجية من المنزل، وشمل العمل على الأجزاء الداخلية للمنزل توسيع غرفة النوم، وتوسيع الطابق الأول حتى يستوعب المكتب.
أما تطوير الأجزاء الخارجية للمنزل شمل تجديد واجهة المنزل والحديقة، دعونا نترك النتائج تتحدث عن نفسها .
تم أحياء واجهة المنزل بطبقة من الطلاء، مع الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة من أجل خلق مظهر أنيق ومعاصر، ويظهر ذلك في الاعتماد على شرفة نموذجية .
والتي تعتبر بمثابة فضاء جاهز لاستقبال الزوار من الشارع، مع وجود فناء صغير، بالإضافة إلى وجود حديقة صغيرة.
غلف الخشب أرضية هذه الغرفة فجعلها تبدوغرفة نوم ملائمة للاسترخاء، وجود الحائط الرمادي ساعد على التكامل مع الخشب لتحقيق شعور الاسترخاء.
ووجود النوافذ الكبيرة عمرت الغرفة بالضوء، فجعلتها تبدو ذات مساحة أكبر مما هي عليه، ومع ذلك لم تفقد الغرفة الدفء، عناصر الإضاءة على الجدار الرمادي كانت مصدر الدفء في هذه الغرفة.
الجدار الرمادي فصل بذكاء غرفة النوم عن غرفة الملابس، والتي انقسمت إلى رف علوي للأكسسوارت، وآخر سفلي للأحذية، وبينهما رتبت الملابس.
مما جعل هذه الغرفة منظمة للغاية بطريقة ذكية، مؤخرًا أصبح عرض الملابس الشخصية لك في غرفة طريقة جديدة للتعبير عن الشخصية.
إذا كنت ترغب في تعريف الآخرون بك عليك بهذا التصميم في منزلك المستقبلي .
أمر رائع أن تكن غرفة مكتبتك مريحة وملائمة لجو العمل، هذا ما وفرته هذه الغرفة، وجود كرسي مريح مثل هذا سيساعدك على إنجاز أعمال كثيرة .
الغرفة تصميمها هادىء من سقفها حتى أرضيتها مما يجعلها مناسبة تمامًا للعمل أو قراءة كتاب أوحتى لمجرد الاسترخاء والهدوء.
أما عن الجزء المخصص للمكتب فهو عبارة عن كرسي أصفر ملتوي بطريقة مريحة للظهر، ومكتب صغير، يعلوه عدة أرفف تصطف عليها مجموعة من الكتب بشكل مبسط .
وضع المكتب يسهل من وصول المزيد من الضوء الطبيعي إليه، وهذا أمر ضروري يضمن الراحة والتركيز أثناء إنجاز الأعمال.
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