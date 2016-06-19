إعادة الحياة لمنزل بشرفة رائعة

نحن هنا في بريطانيا أمام منزل أعاده أحد المهندسين للحياة مرة أخرى، ليتحول إلى منزل مشرق وواسع ملائم للعصر.

وذلك من خلال العمل على تطوير الأجزاء الداخلية والخارجية من المنزل، وشمل العمل على الأجزاء الداخلية للمنزل توسيع غرفة النوم، وتوسيع الطابق الأول حتى يستوعب المكتب.

أما تطوير الأجزاء الخارجية للمنزل شمل تجديد واجهة المنزل والحديقة، دعونا نترك النتائج تتحدث عن نفسها .