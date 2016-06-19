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إعادة الحياة لمنزل بشرفة رائعة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify مكتب عمل أو دراسة
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نحن هنا في بريطانيا أمام منزل أعاده أحد المهندسين للحياة مرة أخرى، ليتحول إلى منزل مشرق وواسع ملائم للعصر. 

وذلك من خلال العمل على تطوير الأجزاء الداخلية والخارجية من المنزل، وشمل العمل على الأجزاء الداخلية للمنزل توسيع غرفة النوم، وتوسيع الطابق الأول حتى يستوعب المكتب. 

أما تطوير الأجزاء الخارجية للمنزل شمل تجديد واجهة المنزل والحديقة، دعونا نترك النتائج تتحدث عن نفسها . 

شرفة نموذجية

homify منازل التراس
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تم أحياء واجهة المنزل بطبقة من الطلاء، مع الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة من أجل خلق مظهر أنيق ومعاصر، ويظهر ذلك في الاعتماد على شرفة نموذجية . 

والتي تعتبر بمثابة فضاء جاهز لاستقبال الزوار من الشارع، مع وجود فناء صغير، بالإضافة إلى وجود حديقة صغيرة. 

  

غرفة دافئة لنوم هاديء

homify غرفة نوم
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غلف الخشب أرضية هذه الغرفة فجعلها تبدوغرفة نوم ملائمة للاسترخاء، وجود الحائط الرمادي ساعد على التكامل مع الخشب لتحقيق شعور الاسترخاء. 

ووجود النوافذ الكبيرة عمرت الغرفة بالضوء، فجعلتها تبدو ذات مساحة أكبر مما هي عليه، ومع ذلك لم تفقد الغرفة الدفء، عناصر الإضاءة على الجدار الرمادي كانت مصدر الدفء في هذه الغرفة. 

الجدار السحري

homify غرفة نوم
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homify

الجدار الرمادي فصل بذكاء غرفة النوم عن غرفة الملابس، والتي انقسمت إلى رف علوي للأكسسوارت، وآخر سفلي للأحذية، وبينهما رتبت الملابس. 

مما جعل هذه الغرفة منظمة للغاية بطريقة ذكية، مؤخرًا أصبح عرض الملابس الشخصية لك في غرفة طريقة جديدة للتعبير عن الشخصية. 

إذا كنت ترغب في تعريف الآخرون بك  عليك بهذا التصميم في منزلك المستقبلي .  

راحة واسترخاء

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

أمر رائع أن تكن غرفة مكتبتك مريحة وملائمة لجو العمل، هذا ما وفرته هذه الغرفة، وجود كرسي مريح مثل هذا سيساعدك على إنجاز أعمال كثيرة .

الغرفة تصميمها هادىء من سقفها حتى أرضيتها مما يجعلها مناسبة  تمامًا للعمل أو قراءة كتاب أوحتى لمجرد الاسترخاء والهدوء. 

عندما يجتمع النظام مع البساطة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

أما عن الجزء المخصص للمكتب فهو عبارة عن كرسي أصفر ملتوي بطريقة مريحة للظهر، ومكتب صغير، يعلوه عدة أرفف تصطف عليها مجموعة من الكتب بشكل مبسط .

وضع المكتب يسهل من وصول المزيد من الضوء الطبيعي إليه، وهذا أمر ضروري يضمن الراحة والتركيز أثناء إنجاز الأعمال.       

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