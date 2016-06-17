أناقة لا توصف .. في مساحة صغيرة

المساحة هي العنصر الأبرز في مسألة التصميم الداخلي تحديداً و خصوصاً في الرسم المبدئي للهندسة المعمارية للمنزل ، فتخيل صفحة بيضاء تماماً ليس بها أي شيء فأول عنصر ستقوم بوضعه في حسبانك كمصمم ديكور هي المساحة، و تقرر بعدها الغرف التي يمكن أن ترسم في تلك المساحات و تبدأ حسن استغلالها بشكل يليق بتطلعات العميل الذي كلفك بذلك، فإن بعض المساحات القليلة قد تدفعك للاستغناء عن بعض المقومات التي تتوفر في المساحات الكبيرة مثل المسابح و الحدائق و أماكن الشواء الخارجية، و المساحة القليلة كذلك يمكن أن تضعك في اختيارات أصعب للعوامل و الادوات التي يمكن أن تستخدمها في البيت الذي تقوم بتصميمه للوصول للشكل الأمثل و المأمول في النهاية ، إن منزلنا اليوم من تلك الفئة التي حسن استغلال المساحة فيها بأقصى أفضلية ممكنة ليظهر بشكل رائع مبالغ في روعته و لم يستغن فيها المصمم إلا عن بعض الرتوش الصغيرة التي لم تؤثر في المستوى الراقي العام لهذا البيت الخلاب ..