شقة الأحلام مُشرقه على الدوام

الشقه غير تقليديه تماما فعلى عكس المعروف يأتي الطابق الأرضي أوسع كثيراً من الطابق الثاني الذي يأتي بشكل ضيق . كما أن حدود المنزل ليست على شكل خطوط مستقيمه متساويه ولكنها متعرجه في مناطق كثيره ، ولكن كل هذا لم يقف عائقاً أمام الإستفاده من كل شبر منها بطريقه سليمه و تأثيثها بطريقه جذابه و مريحه جعلتها مشرقه على الدوام .

و في الصوره نرى مطبخ الشقه باللون الأبيض المشرق و بار خشبي بلون بني طبيعي مع كراسي بار خشبيه باللون الأبيض ، و يطل على باحه كبيره تمده بالإضاءه الطبيعيه . و نلاحظ أن أثاث المطبخ عملى ووظيفي و يحتوى على أماكن متعدده للتخزين .