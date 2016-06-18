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شقة الأحلام مُشرقه على الدوام

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة
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منزل اليوم متكامل الخدمات و غاية في التميز ، فبالرغم من مساحته الصغيره نسبياً ، إلا أنه يحتوي بين أركانه على الراحه و الخصوصيه و الرفاهيه و الطبيعه . فضلاً عن أنه يقع في بوينس أيرس ، التى تتميز بمعمارها الراقي و هواءها المنعش ، لذا لن تندهش عندما تشعر بالنسمات الرقيقه و هي تملأ أجواء المنزل .

تصميم المنزل

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq مطبخ
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

 الشقه غير تقليديه تماما فعلى عكس المعروف يأتي الطابق الأرضي أوسع كثيراً من الطابق الثاني الذي يأتي بشكل ضيق . كما أن حدود المنزل ليست على شكل خطوط مستقيمه متساويه ولكنها متعرجه في مناطق كثيره ، ولكن كل هذا لم يقف عائقاً أمام الإستفاده من كل شبر منها بطريقه سليمه و تأثيثها بطريقه جذابه و مريحه جعلتها مشرقه على الدوام .

و في الصوره نرى مطبخ الشقه باللون الأبيض المشرق و بار خشبي  بلون بني طبيعي  مع كراسي بار خشبيه باللون الأبيض ، و يطل على باحه كبيره تمده بالإضاءه الطبيعيه . و نلاحظ أن أثاث المطبخ عملى ووظيفي و يحتوى على أماكن متعدده للتخزين .

غرفة المعيشه

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

غرفة المعيشه مكونه من مجموعة من الأثاث الحيوي  ، كما أنها عفويه  لأبعد حد ، و يرجع ذلك لإختيار تصاميم مختلفه بألوان متنوعه و مريحه . كما نلاحظ أن الغرفه مليئه بالقطع المُعاد تدويرها ، مثل مصباح السقف المعدني ، وطاولة القهوه المصنوعه من باب قديم معاد طلائه بلون أصفر عصري . و في أحد أركان الغرفه نجد مكتبة حائط كبيره تتسع للكثير من الآشياء التى يمكن تخزينها بها من كتب و ألعاب .

غرفة السفره

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة السفرة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

غرفه السفره شبابيه و انيقه للغايه ، ونجد أنها مفتوحه على غرفة المعيشه و على الدرج الخاص بالطابق الثاني . و السفره مكونه من طاولتين تشكلان معاً شكل حرف T ، و كراسي سفره متنوعة الخامات . و موقع السفره بالقرب من المطبخ مناسب تماماً ، كما أن أخشاب الأرضيات جاءت متناغمه مع أخشاب السفره .

الإضاءه

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq الممر والمدخل
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

من خلال تجولنا في المنزل ، لاحظنا وجود عدة سمات مميزه له . من هذه السمات الإضاءه الطبيعيه الجيده ، فالمنزل يتمتع بإناره عالية الكفاءه و إشراقه مستمره طوال النهار . و نرى هنا وجود مستطيل زجاجي بسقف الطابق الثاني ليوفر إضاءه جيده للدرج و الممر المجاور له . و السمه الأخرى المميزه للمنزل هي الأخشاب ، فهي تدخل في الأرضيات و الأثات و الدرج ، مما أضفى دفء و حياه لجوانب المنزل .

الشرفه

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq حديقة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

أغصان الكرم قد وفرت خصوصيه عاليه للشرفه ، و جميع جوانب المنزل حيث غطت الأماكن المكشوفه منه . و أرضية الشرفه من ألواح الخشب و تحتوي على مكان مخصص للبانيو سبا في لمسة رفاهيه ،كما توجد مجموعه من الكراسي متعددة الوظائف حيث يمكن استخدامها في الإستلقاء و أيضاً في الجلوس . كما أن الكراسي مزوده بعجلات تتيح تحركها بسهوله لتغطية و إخفاء البانيو سبا.

الخصوصيه

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq حديقة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

بالرغم من اعتماد شركة Pop Arq المصممه للمنزل على النوافذ الكبيره في جميع الغرف ، لتساعد على دخول أكبر قدر من الإضاءه إلا أنهم قد وفروا للمنزل خصوصيه تامه عن طريق العريشه التى ترتفع سبعة أمتار عن سطح الأرض و المغطاه بالكرم ، مما جعلها تبدو كحديقه معلقه ، و هذا التصميم قد جعل المنزل بعيداً عن الأنظار . و مكن قاطنين المنزل من الاستمتاع بالباحه ، التى تحتوي على شواية كبيره تناسب حفلات الأصدقاء ، و طاوله و كرسيين بتصميم جديد و عصري للجلوس في الهواء الطلق .

المنزل العائلي
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