شقة الأحلام مُشرقه على الدوام

منزل اليوم متكامل الخدمات و غاية في التميز ، فبالرغم من مساحته الصغيره نسبياً ، إلا أنه يحتوي بين أركانه على الراحه و الخصوصيه و الرفاهيه و الطبيعه . فضلاً عن أنه يقع في بوينس أيرس ، التى تتميز بمعمارها الراقي و هواءها المنعش ، لذا لن تندهش عندما تشعر بالنسمات الرقيقه و هي تملأ أجواء المنزل .
الشقه غير تقليديه تماما فعلى عكس المعروف يأتي الطابق الأرضي أوسع كثيراً من الطابق الثاني الذي يأتي بشكل ضيق . كما أن حدود المنزل ليست على شكل خطوط مستقيمه متساويه ولكنها متعرجه في مناطق كثيره ، ولكن كل هذا لم يقف عائقاً أمام الإستفاده من كل شبر منها بطريقه سليمه و تأثيثها بطريقه جذابه و مريحه جعلتها مشرقه على الدوام .
و في الصوره نرى مطبخ الشقه باللون الأبيض المشرق و بار خشبي بلون بني طبيعي مع كراسي بار خشبيه باللون الأبيض ، و يطل على باحه كبيره تمده بالإضاءه الطبيعيه . و نلاحظ أن أثاث المطبخ عملى ووظيفي و يحتوى على أماكن متعدده للتخزين .
غرفة المعيشه مكونه من مجموعة من الأثاث الحيوي ، كما أنها عفويه لأبعد حد ، و يرجع ذلك لإختيار تصاميم مختلفه بألوان متنوعه و مريحه . كما نلاحظ أن الغرفه مليئه بالقطع المُعاد تدويرها ، مثل مصباح السقف المعدني ، وطاولة القهوه المصنوعه من باب قديم معاد طلائه بلون أصفر عصري . و في أحد أركان الغرفه نجد مكتبة حائط كبيره تتسع للكثير من الآشياء التى يمكن تخزينها بها من كتب و ألعاب .
غرفه السفره شبابيه و انيقه للغايه ، ونجد أنها مفتوحه على غرفة المعيشه و على الدرج الخاص بالطابق الثاني . و السفره مكونه من طاولتين تشكلان معاً شكل حرف T ، و كراسي سفره متنوعة الخامات . و موقع السفره بالقرب من المطبخ مناسب تماماً ، كما أن أخشاب الأرضيات جاءت متناغمه مع أخشاب السفره .
من خلال تجولنا في المنزل ، لاحظنا وجود عدة سمات مميزه له . من هذه السمات الإضاءه الطبيعيه الجيده ، فالمنزل يتمتع بإناره عالية الكفاءه و إشراقه مستمره طوال النهار . و نرى هنا وجود مستطيل زجاجي بسقف الطابق الثاني ليوفر إضاءه جيده للدرج و الممر المجاور له . و السمه الأخرى المميزه للمنزل هي الأخشاب ، فهي تدخل في الأرضيات و الأثات و الدرج ، مما أضفى دفء و حياه لجوانب المنزل .
أغصان الكرم قد وفرت خصوصيه عاليه للشرفه ، و جميع جوانب المنزل حيث غطت الأماكن المكشوفه منه . و أرضية الشرفه من ألواح الخشب و تحتوي على مكان مخصص للبانيو سبا في لمسة رفاهيه ،كما توجد مجموعه من الكراسي متعددة الوظائف حيث يمكن استخدامها في الإستلقاء و أيضاً في الجلوس . كما أن الكراسي مزوده بعجلات تتيح تحركها بسهوله لتغطية و إخفاء البانيو سبا.
بالرغم من اعتماد شركة Pop Arq المصممه للمنزل على النوافذ الكبيره في جميع الغرف ، لتساعد على دخول أكبر قدر من الإضاءه إلا أنهم قد وفروا للمنزل خصوصيه تامه عن طريق العريشه التى ترتفع سبعة أمتار عن سطح الأرض و المغطاه بالكرم ، مما جعلها تبدو كحديقه معلقه ، و هذا التصميم قد جعل المنزل بعيداً عن الأنظار . و مكن قاطنين المنزل من الاستمتاع بالباحه ، التى تحتوي على شواية كبيره تناسب حفلات الأصدقاء ، و طاوله و كرسيين بتصميم جديد و عصري للجلوس في الهواء الطلق .