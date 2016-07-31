منزل الغموض والجمال.

العريشه الخشبيه بجوار الشرفه ، وسّعت من المساحه المظلله التى يمكن الإستمتاع بالهواء الطلق أسفلها . و مساحة الفناء الصغيره لم تقف حائلاً أمام المصمم ليقوم بتوفير كل ما يتمناه صاحب المنزل ، فنرى حوض السباحه على هيئة مستطيل صغير في جانب الحديقه . و جوانب حوض السباحه مُعبّده بالسيراميك الأبيض ، كما يوجد جزء صغير أعلى الحوض ملاصق للحائط يحتوي على مجموعة شجيرات خضراء ، مما خلق تنوعاً في الألوان بين الأبيض و الأزرق و الأخضر، كفيل ليرخي أعصابك المشدوده من العمل أو ضغوط الحياه خاصة أثناء الجلوس علر كراسي الشزلونج المريحه .