منزل الغموض والجمال.

منزل اليوم يتمتع بسرّيه و غموض شديدين ، لن تعرف أبداً ما يجري وراء سوره العالي ، مهما أطلقت العنان لخيالك . فقد نجح pablo langellotti arquitectura في تشييد منزل بتصميم معاصر يتمتع بالخصوصيه ، بلمسات جماليه بسيطه اجتمعت سوياً لتجعل منه مخيماً كبيراً للهدوء و الإسترخاء .
كما ذكرنا من قبل ، يتميز المظهر الخارجي للمنزل بشيء من الغموض ، الذي يرجع لسور المنزل العالي الذي أخفى معظم المنزل من وراءه ولم يُظهر سوى الطابق الثاني للمنزل . ولكن وجود الشجيرات الصغيره قد وازن المظهر القاسي للسور، و جعله يبدو أكثر ألفة للترحيب بالزوار .
الإرتفاع المزدوج لغرفة المعيشه يوفر إضاءه مثاليه للغرفه ، كما أن استخدام الستائر المعدنيه كان مميزاً لأنه يسمح بالضوء و يمنح الخصوصيه . و الغرفه مفتوحة على غرفة السفرة و المطبخ ، أما نوافذ غرفة المعيشه فتطل على حديقة المنزل، وتم استخدام النباتات كديكور لطيف لإضافة حيويه على الغرفه الحياديه . و تتميز الغرفه بأثاث عملي و بسيط ، ليظل تصميم السقف و الإضاءه الطبيعيه هما البطل الحقيقي في القصه .
البساطه هي عنوان المنزل ، و التى نلاحظها في جميع قطع الأثاث . فالسفره بسيطه من الخشب الأبيض و كراسي ذات تصاميم عصريه ، مع قطعة ديكور معدنيه لامعه متناغمه مع الجزء المعدني في الكراسي . و من هذه الزاويه نرى الأخشاب تضيف نضارة و دفء على مختلف أركان المنزل .
في الطابق العلوي ، يطل المكتب على غرفة المعيشه من سور زجاجي و يتشاركان السقف ذاته . حيث تم استغلال الممر الضيق بجوار الدرج ، في إنشاء مساحة مخصصه للعمل في هيئة بار خشبي طويل و تزويده بكراسي مريحه . و هذا الموقع يوفر مساحة خاليه أمام الجالس مما يساعد على التركيز ، كما أنه مكان مشرق و مضاء جيداً بفضل النوافذ الكبيره مما يجعله مريحاً للعين .
واجهة المنزل مكونه بالكامل من الزجاج المزود بستائر معدنيه ، و تظهر النباتات و الأخشاب كعناصر ديكور أساسيه ، مما يجعله منزلاً مريحاً للأعصاب . و الطابق الثاني مزود بشرفه صغيره ، خلقت ظلالاً مفيده تسمح بوضع جلسه باللون الأبيض الحالم تحتها للإستمتاع بالهواء المنعش في الحديقه .
العريشه الخشبيه بجوار الشرفه ، وسّعت من المساحه المظلله التى يمكن الإستمتاع بالهواء الطلق أسفلها . و مساحة الفناء الصغيره لم تقف حائلاً أمام المصمم ليقوم بتوفير كل ما يتمناه صاحب المنزل ، فنرى حوض السباحه على هيئة مستطيل صغير في جانب الحديقه . و جوانب حوض السباحه مُعبّده بالسيراميك الأبيض ، كما يوجد جزء صغير أعلى الحوض ملاصق للحائط يحتوي على مجموعة شجيرات خضراء ، مما خلق تنوعاً في الألوان بين الأبيض و الأزرق و الأخضر، كفيل ليرخي أعصابك المشدوده من العمل أو ضغوط الحياه خاصة أثناء الجلوس علر كراسي الشزلونج المريحه .