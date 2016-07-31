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منزل الغموض والجمال.

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa Pueyrredon, Pablo Langellotti Arquitectura Pablo Langellotti Arquitectura منازل
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منزل اليوم يتمتع بسرّيه و غموض شديدين ،  لن تعرف أبداً ما يجري وراء سوره العالي ، مهما أطلقت العنان لخيالك . فقد نجح pablo langellotti arquitectura في تشييد منزل بتصميم معاصر يتمتع بالخصوصيه ، بلمسات جماليه بسيطه اجتمعت سوياً لتجعل منه مخيماً كبيراً للهدوء و الإسترخاء .

واجهة المنزل

Casa Pueyrredon, Pablo Langellotti Arquitectura Pablo Langellotti Arquitectura منازل
Pablo Langellotti Arquitectura

Casa Pueyrredon

Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura

كما ذكرنا من قبل ، يتميز المظهر الخارجي للمنزل بشيء من الغموض ، الذي يرجع لسور المنزل العالي الذي أخفى معظم المنزل من وراءه ولم يُظهر سوى الطابق الثاني للمنزل . ولكن وجود الشجيرات الصغيره قد وازن المظهر القاسي للسور، و جعله يبدو أكثر ألفة للترحيب بالزوار .

غرفة المعيشه

Casa Pueyrredon, Pablo Langellotti Arquitectura Pablo Langellotti Arquitectura غرفة المعيشة
Pablo Langellotti Arquitectura

Casa Pueyrredon

Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura

الإرتفاع المزدوج لغرفة  المعيشه يوفر إضاءه مثاليه للغرفه ، كما أن استخدام الستائر المعدنيه كان مميزاً لأنه يسمح بالضوء و يمنح الخصوصيه . و الغرفه مفتوحة على غرفة السفرة و المطبخ ، أما نوافذ غرفة المعيشه فتطل على حديقة المنزل، وتم استخدام النباتات كديكور لطيف لإضافة حيويه على الغرفه الحياديه . و تتميز الغرفه بأثاث عملي و بسيط ، ليظل تصميم السقف و الإضاءه الطبيعيه هما البطل الحقيقي في القصه .

غرفة السفرة

Casa Pueyrredon, Pablo Langellotti Arquitectura Pablo Langellotti Arquitectura غرفة السفرة
Pablo Langellotti Arquitectura

Casa Pueyrredon

Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura

البساطه هي عنوان المنزل ، و التى نلاحظها في جميع قطع الأثاث . فالسفره بسيطه من الخشب الأبيض و كراسي ذات تصاميم عصريه ، مع قطعة ديكور معدنيه لامعه متناغمه مع الجزء المعدني في  الكراسي . و من هذه الزاويه نرى الأخشاب تضيف نضارة و دفء على مختلف أركان المنزل .

المكتب

Casa Pueyrredon, Pablo Langellotti Arquitectura Pablo Langellotti Arquitectura غرفة السفرة
Pablo Langellotti Arquitectura

Casa Pueyrredon

Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura

في الطابق العلوي ، يطل المكتب على غرفة المعيشه من سور زجاجي و يتشاركان السقف ذاته . حيث تم استغلال الممر الضيق بجوار الدرج ،  في إنشاء مساحة مخصصه للعمل في هيئة بار خشبي طويل و تزويده بكراسي مريحه . و هذا الموقع يوفر مساحة خاليه أمام الجالس مما يساعد على التركيز ، كما أنه مكان مشرق و مضاء جيداً بفضل النوافذ الكبيره مما يجعله مريحاً للعين .

نظره من الحديقه

Casa Pueyrredon, Pablo Langellotti Arquitectura Pablo Langellotti Arquitectura منازل
Pablo Langellotti Arquitectura

Casa Pueyrredon

Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura

واجهة المنزل مكونه بالكامل من الزجاج المزود بستائر معدنيه ، و تظهر النباتات و الأخشاب كعناصر ديكور أساسيه ، مما يجعله منزلاً مريحاً للأعصاب . و الطابق الثاني مزود بشرفه صغيره ، خلقت ظلالاً مفيده تسمح بوضع جلسه باللون الأبيض الحالم تحتها للإستمتاع بالهواء المنعش في الحديقه .

مزيداً من الرفاهيه

Casa Pueyrredon, Pablo Langellotti Arquitectura Pablo Langellotti Arquitectura مسبح
Pablo Langellotti Arquitectura

Casa Pueyrredon

Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura
Pablo Langellotti Arquitectura

العريشه الخشبيه بجوار الشرفه ، وسّعت من المساحه المظلله التى يمكن الإستمتاع بالهواء الطلق أسفلها . و مساحة الفناء الصغيره لم تقف حائلاً أمام المصمم ليقوم بتوفير كل ما يتمناه صاحب المنزل ، فنرى حوض السباحه على هيئة مستطيل صغير في جانب الحديقه . و جوانب حوض السباحه مُعبّده بالسيراميك الأبيض ، كما يوجد جزء صغير أعلى الحوض ملاصق للحائط يحتوي على مجموعة شجيرات خضراء ، مما خلق تنوعاً في الألوان بين الأبيض و الأزرق و الأخضر، كفيل ليرخي أعصابك المشدوده من العمل أو ضغوط الحياه خاصة أثناء الجلوس علر كراسي الشزلونج المريحه  .

7 غرف نوم .. بتصميمات ساحرة
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