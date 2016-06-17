تصميم كلاسيكي.. بفخامة القصور!

إن كنت من عشاق الكلاسيكية والديكورات الفاخرة، فهذا المنزل يُناسب ذوقك الرفيع، يُمكنك ببساطة أن تتجول في أروقته من خلال مجموعة من أفضل الصور التي تنقل لك روعة التصميم وجمال التفاصيل وبراعة التطبيق..
مدخل يليق بالقصور وليس لمنزل عادي! الفخامة تزين كل تفصيله من تفاصيله المتعددة، بداية من السلم بدرجاته الانسيابية المطلية بماء الذهب، مرورًا بالطاولة المستديرة ذات الالتواءات المعقدة باللون الأسود!، نهاية بتلك الثريا المتلألأه في سماء المنزل كالشمس المتوهجة التي أضفت نورها على كافة أرجاء المكان!
الكلاسيكية تتوج التصميم الداخلي لهذا المنزل، يظهر ذلك خصوصًا في الأرضية التي تشبه الرخام، والديكورات المميزة التي أقل ما يقال عنها أنها فاخرة جاءت من عالم آخر لتسكن هذا المنزل المصمم في هيئة قصر صغير!
غرفة استقبال فاخرة بالجلد العاجي اللامع، متراصة أجزائها بعناية وترتيب شديد في ساحة كبيرة تخلو من الفرش فقط الباركيه هو ما يميزها!، ستائر كلاسيكية منسدلة على الشرفات الزجاجية التي يتمتع بها هذا المنزل، وثريا أخرى أنيقة أكثر رقة وبساطة تعتلي تتساقط حباتها من سقف فخم مربع الشكل..
من هذه الزاوية يمكننا أن نلاحظ عنصرين ميزا هذا الركن بشدة، ألا وهما، تلك المدفئة العريضة بطول الغرفة المرصعة بالرخام، وكذلك تلك المكتبة الثابتة في ركن منفصل أقصى يمين الغرفة متعددة الأرفف تملؤها الإكسسوارات الكلاسيكية والكتب والمراجع.
الكلاسيكية تكاد تنطق في تلك الغرفة المخصصة لمائدة الطعام والبوفيه، تصميمها قديم الطراز، وما يعلوها من أدوات تشعرك ببساطة أن تلك السفرة من أحد العصور القديمة!
فحاليًا ووفق للسفرات المصممة على الطراز العصري الحديث لا يمكن أن نجد مائدة بـ 10 كرسي كما واضح هنا في هذه السفرة! فمائدة السفرة العصرية تبدأ كراسيها من 3 أو 4 كراسي بتصميم بسيط غير متكلف وهو بالتأكيد على نقيض الوضع هنا تمامًا! ولكن مثلما هناك عشاق للعصرية ببساطتها، هناك أيضًا عشاق للكلاسيكية بفخامتها وحتى صخبها، ولهذا الغرض صممت تلك الغرفة، فقط لأصحاب الذوق الرفيع ..
هذه الغرفة من فخامتها تبدو كعرش أحد الملوك أو السلاطين! فالفخامة تتجسد في حوائطها الخشبية اللامعة، وأرضيتها العسلية، وكذلك تصميم السرير بفرشه الملائكي الفاخر .. أما إذا تطرقنا للحديث عن الإضاءة، فيجب ألا ننكر أن عليها عامل كبير هنا في اختلاف هذه الغرفة وتألقها، فالشعاع المضئ الذي يغلف السقف وكذلك وحدات الإضاءة التي تزين طرفي السرير أضفوا على الغرفة سحرٍ خاص.
حمام
ملوكي.. فسيراميك الحوائط رفيع الذوق إلى أبعد الحدود، واختيار المصمم لإكسسواراته وديكوراته كان مميزًا بشكل كبير، فاختياراته المتألقة جعلت الحمام أنيقًا، راقيًا، ومريحًا في الوقت ذاته، خصوصًا في ظل استخدامه لأرضية فاتحة اللون بدرجة الكريمي لتكسر حدة اللون الزيتي الداكن المائل للأسود بعض الشئ في معظم الحوائط.
لقراءة المقال التالي، اضغط هنا: إصنع بنفسك وصفات طبيعية لتعطير منزلك