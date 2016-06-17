تصميم كلاسيكي.. بفخامة القصور!

مدخل يليق بالقصور وليس لمنزل عادي! الفخامة تزين كل تفصيله من تفاصيله المتعددة، بداية من السلم بدرجاته الانسيابية المطلية بماء الذهب، مرورًا بالطاولة المستديرة ذات الالتواءات المعقدة باللون الأسود!، نهاية بتلك الثريا المتلألأه في سماء المنزل كالشمس المتوهجة التي أضفت نورها على كافة أرجاء المكان!

الكلاسيكية تتوج التصميم الداخلي لهذا المنزل، يظهر ذلك خصوصًا في الأرضية التي تشبه الرخام، والديكورات المميزة التي أقل ما يقال عنها أنها فاخرة جاءت من عالم آخر لتسكن هذا المنزل المصمم في هيئة قصر صغير!