منازل من الخشب وتصميمات رائعة

أذا كنت تعشق البساطة والجمال، وتسعى للحصول على منزل بسيط، أذاً فهذا المقال لك بكل تأكيد، فسواء كنت تمتلك ارضاً صغيرة أو كبيرة لتصميم منزلاً رائعاً، المنزل الخشبي سيكون أنسب اختيار لك، فاستخدام الخشب في الفترة الأخيرة في التصميم المعماري أصبح من أكثر الأتجاهات شيوعاً في عالم الديكور لأسباب كثيرة منها أن للخشب خصائص كثيرة في التصميم فهو يعمل على ترطيب الجو العام داخل الغرفة بسبب قدرته على تنظيم الرطوبة، فهو يمتلك مواصفات المواد العازلة التي تمتص الحرارة والرطوبة، لذلك إليك في هذا المقال مجموعة مميزة من تصميمات المنازل المصنوعة من الخشب، كل منزل له نمط وطراز مختلف عن الأخر مابين النمط الكلاسيكي القديم والنمط المودرن الحديث لتختارمنها ما يناسبك ويلبي احتياجاتك بالكامل.
المزج بين الخشب والحجر واحد من أهم المدارس في الديكور التي اتجه المصممون إلى تنفيذها في الفترة الأخيرة وانتشرت بصورة كبيرة كنوع من أنواع الخلط بين الطبيعة واستخدام العناصر من الطبيعة ومزجها مع التصميم، هذا المنزل من طابقين، الطابق السفلي مصنوع من الطوب والحجر الطبيعي، أما الطابق العلوي فهو مصنوع من الخشب الطبيعي.
منزل أخر من الخشب بتصميم انيق يظهر مدى جمال الخشب واستخدامه في تصميم يظهر أمكانيات الخشب واناقتة في التصميم، هذا المنزل من طابق واحد تم الأستعانة بالخشب في تصميمه وبناؤه بالكامل من الخشب حتى الواجهة، وليظهر التناغم بين الطبيعة أكثر استعان بالمساحات الخضراء الواسعة والنوافذ الكبيرة أيضاً ليغمر المنزل بالأضاءة الطبيعية، واللمسة المميزة للزجاج المعاكس للنوافذ الذي يعسك الضوء وأشعة الشمس بشكل جمالي رائع.
كما ذكرنا في المقدمة أن الخشب يستطيع ان يعطي أكثر من نمطاً للتصميم علي حسب ذوقك الجمالي وميولك، أذا كنت تسعى للحصول على تصميم عصري أو تصميم كلاسيكي، فهو يعتبر جوكر التصميمات المعمارية، فهذا المنزل على سبيل المثال تم تصميمه بالكامل من الخشب بالنمط الكلاسيكي، فتم اختيار لوناً للخشب يصلح لهذا النمط، بالأضافة إلى الكلاسيكية في تصميم نوافذ المنزل، وبساطة المدخل الذي صمم بالكامل من الرخام ليكمل تلك اللوحة الكلاسيكية المميزة.
تنظر لهذا المنزل من بعيد تجد نفسك حائراً أذا كنت امام منزل بسيط من الواقع أم كوخ من الأحلام وتلك القصص الخيالية التي كنا نستمع إليها ونحن صغار، ولكنه في الحقيقة منزل من البساطة صمم، هذا المنزل صمم بالكامل من الخشب الطبيعي بطريقة بسيطة جداً وتقليدية أيضاً لكنها تثير أعجابك، خاصة الغابة المحيطة بهذا المنزل تعطي له أيضاً لمسة من الهدوء والاستجمام.
أما هذا المنزل الخشبي فهو رائع بكل المقاييس، فهو اعتمد على الخشب والمناظر الطبيعية الخلابة في تصميم هذا المنزل، المدخل اعتمد على النباتات والأشجار الخضراء، والخلفية من الأشجار والجبال، فتشعر وكأنك أمام منزل يتوسط لوحة فنية من الطبيعة الخلابة
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