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منازل من الخشب وتصميمات رائعة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti منازل
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أذا كنت تعشق البساطة والجمال، وتسعى للحصول على منزل بسيط، أذاً فهذا المقال لك بكل تأكيد، فسواء كنت تمتلك ارضاً صغيرة أو كبيرة لتصميم منزلاً رائعاً، المنزل الخشبي سيكون أنسب اختيار لك، فاستخدام الخشب في الفترة الأخيرة في التصميم المعماري أصبح من أكثر الأتجاهات شيوعاً في عالم الديكور لأسباب كثيرة منها أن للخشب خصائص كثيرة في التصميم فهو يعمل على     ترطيب الجو العام داخل الغرفة بسبب قدرته على تنظيم الرطوبة، فهو يمتلك مواصفات المواد العازلة التي تمتص الحرارة والرطوبة، لذلك إليك في هذا المقال مجموعة مميزة من تصميمات المنازل المصنوعة من الخشب، كل منزل له نمط وطراز مختلف عن الأخر مابين النمط الكلاسيكي القديم والنمط المودرن الحديث لتختارمنها ما يناسبك ويلبي احتياجاتك بالكامل.

منزل من الخشب والحجر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

المزج بين الخشب والحجر واحد من أهم المدارس في الديكور التي اتجه المصممون إلى تنفيذها في الفترة الأخيرة وانتشرت بصورة كبيرة كنوع من أنواع الخلط بين الطبيعة واستخدام العناصر من الطبيعة ومزجها مع التصميم، هذا المنزل من طابقين، الطابق السفلي مصنوع من الطوب والحجر الطبيعي، أما الطابق العلوي فهو مصنوع من الخشب الطبيعي.

منزل من الخشب الأنيق

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri منازل
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

منزل أخر من الخشب بتصميم انيق يظهر مدى جمال الخشب واستخدامه في تصميم يظهر أمكانيات الخشب واناقتة في التصميم، هذا المنزل من طابق واحد تم الأستعانة بالخشب في تصميمه وبناؤه بالكامل من الخشب حتى الواجهة، وليظهر التناغم بين الطبيعة أكثر استعان بالمساحات الخضراء الواسعة والنوافذ الكبيرة أيضاً ليغمر المنزل بالأضاءة الطبيعية، واللمسة المميزة للزجاج المعاكس للنوافذ الذي يعسك الضوء وأشعة الشمس بشكل جمالي رائع.

منزل خشبي كلاسيكي

AHŞAP EV - KÜTÜK EV - AĞAÇ EV, SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA منازل
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA

SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA

كما ذكرنا في المقدمة أن الخشب يستطيع ان يعطي أكثر من نمطاً للتصميم علي حسب ذوقك الجمالي وميولك، أذا كنت تسعى للحصول على تصميم عصري أو تصميم كلاسيكي، فهو يعتبر جوكر التصميمات المعمارية، فهذا المنزل على سبيل المثال تم تصميمه بالكامل من الخشب بالنمط الكلاسيكي، فتم اختيار لوناً للخشب يصلح لهذا النمط، بالأضافة إلى الكلاسيكية في تصميم نوافذ المنزل، وبساطة المدخل الذي صمم بالكامل من الرخام ليكمل تلك اللوحة الكلاسيكية المميزة.

كوخ من الأحلام أم منزل بسيط

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti منازل
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

   تنظر لهذا المنزل من بعيد تجد نفسك حائراً أذا كنت امام منزل بسيط من الواقع أم كوخ من الأحلام وتلك القصص الخيالية التي كنا نستمع إليها ونحن صغار، ولكنه في الحقيقة منزل من البساطة صمم، هذا المنزل صمم بالكامل من الخشب الطبيعي بطريقة بسيطة جداً وتقليدية أيضاً لكنها تثير أعجابك، خاصة الغابة المحيطة بهذا المنزل تعطي له أيضاً لمسة من الهدوء والاستجمام.

منزل من الخشب محاط بالطبيعة الخلابة

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

أما هذا المنزل الخشبي فهو رائع بكل المقاييس، فهو اعتمد على الخشب والمناظر الطبيعية الخلابة في تصميم هذا المنزل، المدخل اعتمد على النباتات والأشجار الخضراء، والخلفية من الأشجار والجبال، فتشعر وكأنك أمام منزل يتوسط لوحة فنية من الطبيعة الخلابة

أقرأ معنا عن هذا المقال: شاهد كيف تجعل حديقتك تحفة كلاسيكيه رائعه !…

إستخدام الرخام في المنازل
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