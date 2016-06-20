منازل من الخشب وتصميمات رائعة

أما هذا المنزل الخشبي فهو رائع بكل المقاييس، فهو اعتمد على الخشب والمناظر الطبيعية الخلابة في تصميم هذا المنزل، المدخل اعتمد على النباتات والأشجار الخضراء، والخلفية من الأشجار والجبال، فتشعر وكأنك أمام منزل يتوسط لوحة فنية من الطبيعة الخلابة

أقرأ معنا عن هذا المقال: شاهد كيف تجعل حديقتك تحفة كلاسيكيه رائعه !…