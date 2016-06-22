5 نماذج لأروع تراس!

أتوَدُ أن تجعل تراس منزلك مميزًا ولافت للأنظار!؟ تحتاج لدليل أو استشارة هندسية تقودك لأفضل الاختيارات؟ إليك هنا مجموعة من النماذج المتنوعة والمختلفة كليًا في تصميماتها لتحظى بأروع تراس..
إن كنت من عشاق البساطة والجمال، فهذا النموذج هو ما تبحث عنه! يبدو التراس هنا حيوي ومشرق بدفء الشمس، فألوان قطع الديكور البسيطة المستخدمة به تكاد تنطق من جمالها، والوسائد مبهجة بذلك اللون البرتقالي المنسجم كليًا مع لون الخشب الذي يحاوط الأريكة بأجزائه المفرغة!، وكذلك لون الحائط الهادئ متناسق تمامًا مع كل عناصر التراس.
التناسق هنا في الألوان ليس داخليًا فقط، بل أنه خارجيًا أيضًا، وهذا يكمن في الاستخدام الواحد لنفس درجة البرتقالي الفاتح في كافة البيوت كما يتضح في الصورة، فضلًا عن المنظر الخلاب لتلك الأشجار بأنواعها وأحجامها المختلفة التي أضفت بجمال اللون الأخضر لمسة خاصة ومميزة للتراس رغم بعدها فعليًا عن موقعه ..
أما إن كنت من أنصار العصرية، فهذا التراس يليق بذوقك.. تصميم ساحر كل لمسة فيه حتى ولو بسيطة ميزت التراس، من ركنة مريحة باللونين الرمادي الفاتح والأبيض، -ولكنها رغم ذلك حادة الأطراف!-، وطاولة عريضة تعلوها مدفئة محاوطة بشرائح الزجاج! هذا إلى جانب شرائح الباركيه التي تزين الأرضية بذات اللون الرمادي بدرجاته المختلفة، فضلًا عن السور الزجاجي الدوّار الذي يحاوط التراس من كل جانب.
تراس متلاحم بالطبيعة وجمالها، أشجار تحاوط أسواره الخرسانية من كل جانب، وزهور تتسلق شرائح سقفه الخشبي بمنظر جذاب لافت للأنظار باعث للبهجة لمتطلعيه.. لون الشجر ولون الزهور بالماجنتا مع هدوء الأبيض المحايد وأشعة الشمس التي تتخلل التراس جميعهم منحوه إطلالة مميزة.
هذا التراس يتمتع بإطلالة ساحرة جمعت البحر والسماء معًا، تتوسطه جلسة بسيطة بعيدة كل البعد عن التكلف، مقاعدها تتخذ من الصدف شكلًا أساسيًا لها، والأشجار التي تستند لسور التراس تكمل جمال المنظر بحيويتها ..
الأرضية الخشبية الباهتة بعض الشئ، والأزهار البنفسجية، بالإضافة إلى تلك المقاعد البيضاء المريحة.. جميعهم أعطى الإحساس بأن هذا التراس على النمط الريفي.. وكل تلك العناصر البسيطة كفيلة بأن تساهم في العموم في تحقيقي عنصر الاسترخاء للجالس بهذا التراس..
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