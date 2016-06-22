5 نماذج لأروع تراس!

إن كنت من عشاق البساطة والجمال، فهذا النموذج هو ما تبحث عنه! يبدو التراس هنا حيوي ومشرق بدفء الشمس، فألوان قطع الديكور البسيطة المستخدمة به تكاد تنطق من جمالها، والوسائد مبهجة بذلك اللون البرتقالي المنسجم كليًا مع لون الخشب الذي يحاوط الأريكة بأجزائه المفرغة!، وكذلك لون الحائط الهادئ متناسق تمامًا مع كل عناصر التراس.

التناسق هنا في الألوان ليس داخليًا فقط، بل أنه خارجيًا أيضًا، وهذا يكمن في الاستخدام الواحد لنفس درجة البرتقالي الفاتح في كافة البيوت كما يتضح في الصورة، فضلًا عن المنظر الخلاب لتلك الأشجار بأنواعها وأحجامها المختلفة التي أضفت بجمال اللون الأخضر لمسة خاصة ومميزة للتراس رغم بعدها فعليًا عن موقعه ..