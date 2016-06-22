الريف والحاضر وهذا المنزل العبقري

الفن المعماري الريفي واحد من أكثر الفنون المعمارية انتشاراً في الأونة الأخيرة ، التي بدأ يلجأ إليها الكثير من المصممين المعماريين في تصميماتهم، ويتفننون في أظهار قدراتهم الأبداعية في المزج بين مدارس المعمارية المختلفة، ومن أشهر مدارس المزج في الهندسة المعمارية هي المزج بين الهندسة المعماريةالريفية، والهندسة المعمارية العصرية
المودرن كما يطلق عليها ، واليوم نحن في جولة مع منزل من الريف الأسباني، منزل امتزج بين النمط الريفي الأسباني والنمط الحضري، دعونا نأخ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر.
البداية مع واجهة هذا المنزل الذي رغم بساطتها ألا انها جمعت بين تفاصيل كثيرة معاً، فكما نري في الصورة الواجهة جمعت في تصميمها بين الخشب والطوب الحجري، بالأضافة إلى تلك اللمسة من هذة المظلات الخشبية التي أعطت روحاً استوائية للمكان، اعتمد المصمم على اضافة مساحة من الطبيعة الخضراء في المدخل التي توجت بتلك السلالم.
النمط الريفي أيضاً ظهرت لمسته في تصميم غرفة المعيشة أيضاً، التي جاءت واسعة ومشرقة، استخدم المصمم الطوب الحجري أيضاً في تصميم الجدران كما استخدمه بالكامل في واجهة المنزل ليكمل بذلك لمستة الريفية المميزة داخل هذا المنزل، كما أضاف لمسة كلاسيكية رائعة من خلال هذة الأرضيات الرمادية اللون، اما الدرج فكان مختلفاً في تصميمه، فقد تم تصميمه بالكامل من الخشب بدون درابزين في لمسة عصرية ريفية.
المزج بين المدار المختلفة هو شعار تصميم هذا المنزل فكما مزجت الواجهة وغرفة المعيشة بين النمط العصري والنمط الريفي ، مزج المطبيخ في تصميمه بين الكلاسيكية وفخامتها والبساطة معاً، وضع المصمم الرخامة والحوض في منتصف المطبخ.أما الأضاءة فجاءت بشكل عصري جداً من خلال هذا المصباح الملق في السقف.
لم ينسي المصمم ايجاد مساحات مناسبة للتخزيين في المطبخ، مع استغلال المساحات الجيد من خلال هتلك الدواليب الخشبية الخفية في الحائط، الذي استغلها استغلال جيد ووضع المايكرويف داخل هذة الدواليب بطريقة مبتكرة.
ختام جولاتنا داخل هذا المنزل مع حمام السباحة الذي يشبه الأحلام ويشعرك بالراحة والاسترخاء بمجرد النظر إليه رغم بساطته، المساحات الخضراء الواسعة المحيطة بحمام السباحة اعطت للمكان لمسة جميلة ومبهجة مع تصميم الواجهة الريفي البسيط.
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