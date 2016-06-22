الريف والحاضر وهذا المنزل العبقري

ختام جولاتنا داخل هذا المنزل مع حمام السباحة الذي يشبه الأحلام ويشعرك بالراحة والاسترخاء بمجرد النظر إليه رغم بساطته، المساحات الخضراء الواسعة المحيطة بحمام السباحة اعطت للمكان لمسة جميلة ومبهجة مع تصميم الواجهة الريفي البسيط.

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