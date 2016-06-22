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الريف والحاضر وهذا المنزل العبقري

منة اسماعيل منة اسماعيل
Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
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الفن المعماري الريفي واحد من أكثر الفنون المعمارية انتشاراً في الأونة الأخيرة ، التي بدأ يلجأ إليها الكثير من المصممين المعماريين في تصميماتهم، ويتفننون في أظهار قدراتهم الأبداعية في المزج بين مدارس المعمارية المختلفة، ومن أشهر مدارس المزج في الهندسة المعمارية هي المزج بين الهندسة المعماريةالريفية، والهندسة المعمارية العصرية المودرن كما يطلق عليها ، واليوم نحن في جولة مع منزل من الريف الأسباني، منزل امتزج بين النمط الريفي الأسباني والنمط الحضري، دعونا نأخ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر.

واجهة من الخشب والطوب الحجري

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

البداية مع واجهة هذا المنزل الذي رغم بساطتها ألا انها جمعت بين تفاصيل كثيرة معاً، فكما نري في الصورة الواجهة جمعت في تصميمها بين الخشب والطوب الحجري، بالأضافة إلى تلك اللمسة من هذة المظلات الخشبية التي أعطت روحاً استوائية للمكان، اعتمد المصمم على اضافة مساحة من الطبيعة الخضراء في المدخل التي توجت بتلك السلالم.

صالة على الطراز الريفي

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura غرفة المعيشة
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

النمط الريفي أيضاً  ظهرت لمسته في تصميم غرفة المعيشة أيضاً، التي جاءت واسعة ومشرقة، استخدم المصمم الطوب الحجري أيضاً في تصميم الجدران كما استخدمه بالكامل في واجهة المنزل ليكمل بذلك لمستة الريفية المميزة داخل هذا المنزل، كما أضاف لمسة كلاسيكية رائعة من خلال هذة الأرضيات الرمادية اللون، اما الدرج فكان مختلفاً في تصميمه، فقد تم تصميمه بالكامل من الخشب بدون درابزين في لمسة عصرية ريفية.

مطبخ عصري وبسيط

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura مطبخ
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

المزج بين المدار المختلفة هو شعار تصميم هذا المنزل فكما مزجت الواجهة وغرفة المعيشة بين النمط العصري والنمط الريفي ، مزج المطبيخ في تصميمه بين الكلاسيكية وفخامتها والبساطة معاً، وضع المصمم الرخامة والحوض في منتصف المطبخ.أما الأضاءة فجاءت بشكل عصري جداً من خلال هذا المصباح الملق في السقف.

المطبخ والتخزين

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura مطبخ
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

لم ينسي المصمم  ايجاد مساحات مناسبة للتخزيين في المطبخ، مع استغلال المساحات الجيد من خلال هتلك الدواليب الخشبية الخفية في الحائط، الذي استغلها استغلال جيد ووضع  المايكرويف داخل هذة الدواليب بطريقة مبتكرة.

حمام سباحة كالأحلام

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

ختام جولاتنا داخل هذا المنزل مع حمام السباحة الذي يشبه الأحلام ويشعرك بالراحة والاسترخاء بمجرد النظر إليه رغم بساطته، المساحات الخضراء الواسعة المحيطة بحمام السباحة اعطت للمكان لمسة جميلة ومبهجة مع تصميم الواجهة الريفي البسيط.

إليكم هذا المقال تفضلوا بقراءته: الفيلا مشوقة… و المسبح مفاجأة

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