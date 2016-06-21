شكلاً هندسياً أم منزل

ومن ابداعات المصم في تصميمه لهذا المنزلوهو استغلاله للضوء بشكل جيد ومميز، من خلال تلك الأبواب الجرارة للمنزل التي تسمح للضوء الطبيعي بالدخول إلى المنزل، سواء أذا كان ضوء القمر أو الشمس

اقرأ معنا هذا المقالكن جريئًا واختر غرفة المعيشة المفتوحة



