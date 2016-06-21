شكلاً هندسياً أم منزل

هناك الكثير من الأبنية في حياتنا وأيضاً هناك الكثير من المهندسين المعماريين الذين يرسمون بأقلامهم على الورق مباني رائعة تبهر الأنظار، فكم تبهرنا تلك المباني المتناسقة الأطوال وتأسر قلوبنا تلك المباني العالية الشاهقة،أما في الوقت الحالي فأصبح للتصميم والأبداع وجهاً أخر، فأصبحنا نجد بعض التصاميم والمباني المجنونة جداً في تصميمها،فأصبح المبني يحتوي على منحنيات وفراغات كثيرة، واليوم جولتنا مع منزل عبارة عن تحفة معمارية هندسية من حيث التصميم الذي سيفاجئك عندما تنظر إليه أنه منزلحقيقيوليس مركبة فضائية.
نعم هذا المنزل حقاً ذو واجهة فريدة من نوعها، فمن الواضح أن المصمم كان يسعى بشكل كبير إلى تمويه وأرباك كل من يشاهد هذا المنزل سواء عن قرب أوعن بعد لتشعر انك لست امام منزلاً فقط بل امام مركبة فضائية أوشكلاً هندسياً، وقد ظهر ذلك من خلال الواجهة التي اكملت اللوحة الفنية من خلال تصميمها واستخدام الزجاج المعاكس.
وكما فاجئنا تصميم الواجهة الخارجي، يأتي التصميم الداخلى للمنزل أيضاً مبهراً ومختلف بعض الشئ، ففي لمسة ذكية من المصمم استطاع أن يخلق تبايناً قوي جداً في الألوان والخامات من خلال دمجها بشكل مميز، فكما نري التباين في التصميم بين الأرضيات والجدران التي صممت بالكامل من الخشب الطبيعي الداكن اللون لتعطي للممر روحاً مختلفة وتشعرك على غير المتوقع بمساحة وهمية للمكان التي أضافتها أيضاً تباين اللون الأبيض للسقف مع الحائط.
أما تصميم شرفة المنزل فكان عبقرياً ومميزاً جداً، فهي ليست مثل أى شرفة في تصميمها التقليدي، فكما جاء شكل المنزل بالكامل مميز وبشكل هندسي مميز، جاءت الشرفة أيضا ً بتصميم هندسي مختلف لتشعر بالهدوء والاسترخاء بمجرد جلوسك فيها.
لم تظهر عبقرية المصمم فقط من خلال تصميم واجهة المنزل من الخارج فقط، أو من خلال تصميم الشرفة المختلف والمميز، بل ظهرت في كل ركن من اركان المنزل، خاصةً التقسيم الداخلى لغرفالمنزل، فقد جاءت كل غرفة منفصلة عن الأخري بباب منزلق، لتشعر وكأنك أمام تصميماً مختلف ومبتكر.
ومن ابداعات المصم في تصميمه لهذا المنزلوهو استغلاله للضوء بشكل جيد ومميز، من خلال تلك الأبواب الجرارة للمنزل التي تسمح للضوء الطبيعي بالدخول إلى المنزل، سواء أذا كان ضوء القمر أو الشمس
اقرأ معنا هذا المقالكن جريئًا واختر غرفة المعيشة المفتوحة