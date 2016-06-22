إعادة بعث ناجحة لبيت عريق

عندما نقوم بتصفح الفن التصميمي و الديكور في الأزمان الماضية بمختلف حقبها التاريخية يجذب أنظارنا تلقائياً مطلع القرن الماضي حتى خمسينياته التي تمتعت بعصر نهضة حقيقي في المجال الهندسي المعماري جعلنا نستشف منه ما يعرف بحضارتنا الحالية في البناء و التشييد، فعندما نفكر في الفخامة مباشرة يأتي لأذهاننا النوافذ الكبيرة الواسعة و المداخل الضخمة ذات الأبواب القيمة و الحدائق المزهرة ذات الانواع المتعددة من النباتات، كل ذلك نتاج مطلع القرن الماضي الذي انتشرت خلاله القصور آنذاك و التي استمد منها مصممي عصرنا الحالي أساسيات الديكور الراقي و أضافوا عليها متطلبات زمننا التقني المتطور و التي زادت هذا المزيج جمالاً و جاذبية ..منزلنا اليوم تجسيد حي على ذلك، حيث تمت إعادة إحياءه من جديد فهو منشأ في ثلاثينيات القرن الماضي و تمت إعادة افتتاحه خلال العقد الثاني من الألفية الجديدة ، فإليكم الفروق…