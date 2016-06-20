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أناقة غير عادية لبيت غير عادي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Riviera, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design منازل
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في الدنيا أشياء تستحق أن تتوقف أمامها إجلالاً و احتراماً للابداع الذي يسكن فيها و يزين كل ركن فيها، من ضمن تلك الأشياء الفن بكل أنواعه، فلو كان الإبداع فيه آخذا حقه ، فسترى روحك تسمو في كل لحظة بداخله، و من أجمل الفنون هو فن التصميم، الديكور بأنواعه سواء في البناء أو التزيين أو الترتيب و التنسيق، إننا اليوم لا نحتاج لمقدمات لتثبت لكم كم الجمال الموجود في هذا البيت ، كم الفن المختلط بعنصري الإبداع و الاتقان ، لمسات ليست معتادة على الإطلاق، و بيت غير عادي من كافة النواحي ..

هندسة تشكيلية

Casa Riviera, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design منازل
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

ذلك البيت من الوهلة الألى ينم عن أناقة كبيرة بداخله، المدخل الخاص به دون تفاصيل زائدة عن الحد فكل شبر فيها مطلوبة و تؤدي وظيفة و غرض ، المرأب في شكله الحالي المتناسق مع المدخل والسقوف الحادة المستقيمة كأشكال الفن التشكيلي المعاصر الهندسية، و الألوان المستخدمة في البيت كواجهة و في النوافذ المتوسطة المشهد من اللون البني منها، حتى الأحجار الاسمنتية التي تؤدي دور رائع في تزيين المدخل من قلب الحديقة، جميعها تتناغم في سيمفونية فنية فريدة

سيطرة الرخامي

Casa Riviera, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design غرفة المعيشة
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

إذا قمنا بالولوج للداخل فإن أهم العناصر التي ستسرق أبصارنا هي اللون الأبيض الرخامي المسيطر على كافة الأجواء في الرخام و في درجات السلم و في البورسلين ، الأثاث و الجدران حتى النجف المتوسط للمسطح الأرضي ، كلها بدرجات لون واحدة تقريباً، السلم و النافذة التي تتوسط الفاصل بينه و بين باقي السلم المؤدي للدور العلوي موقعها عبقري، كسر بها المصمم طول السلم بمشهد و نظرة على الخارج

نجف صنع الفارق

Casa Riviera, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design غرفة السفرة
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

الصالة الرئيسية أو غرفة إعداد الطعام، أناقة غير مسبوقة تشهدها، الكراسي و اللون الأبيض و البني في رجولها متناغم مع لون الأرضيات الذي يعتبر درجة منها، و المصابيح و النجف العلوي الذي فضل المصمم أن يكونا اثنين و ليس واحد، أدى لتناغم كبير في المشهد الطولي، حيث أجرى بلغة التصميم عملية توازن في المشهد العام بوجود المصباحين في اليمين و اليسار من المائدة الرئيسية، أما عن اخيار المشهد الخارجي أن يكون حاضراً في جلسة الطعام، شيء رائع و بديع فما أجمل أن يكون الفيو أو المشهد الخارجي حاضراً أثناء الطعام، شيء من الشاعرية بكل تأكيد

المعيشة خصوصية

Casa Riviera, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design مطبخ
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

المشهد للمطبخ الرئيسي المفتوح و المطل على الغرفة الرئيسية التي تناولناها في النموذج السابق، المطبخ واسع المساحة سمح للمصمم بالإبداع في النور العلوي كالنجوم في السماء و جعل من طراز الكراسي الأبيض شبيهاًَ بشكل المقاعد الرئيسية على المائدة، أما عن الرخامة البيضاء فهي من ذات نوع درجات السلم الرخامية، تشكيل رهيب للعوامل المكسبة للجمال ، أما الجانب الظاهر من غرفة المعيشة و دخول اللون السماوي لكسر الرتابة المتوقعة من انتشار الأبيض و كذلك الأرضيات السوداء في الأبيض كسرت و حققت خصوصية كبيرة للغرفة و ميزتها عن باقي التقسيمات تماماً

مزيد من البهجة

Casa Riviera, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design غرفة المعيشة
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

كان واضح من توجه المصمم بوجود لون كاسر للون الأبيض الرخامي و درجاته اعتماده على درجات الازرق كما في غرفة المعيشة التي اعتمد فيها على السماوي و الذي يعتبر من درجات الأزرق، الشرفة الرئيسية الأرضية و التي تطل على حمام السباحة ، شكل المقاعد الزرقاء مبهج خصوصاً مع انعكاس المياة الزرقاء الرقراقة، اندماج جيد للارضيات مع حواف المقاعد و فرصة أننا رأينا من تلك الزاوية البوفية الثانوي لإعداد الطعام و يظهر فيه شكله الأنيق و المقاعد الاضافية التي اضيفت فيه لتحقق خصوصية كذلك عن المائدة الرئيسية و المطبخ الرئيسي

توزيع رائع

Casa Riviera, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design مسبح
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

إطلالة المسبح شيء من الخيال، و المصمم يده سخية للغاية في تنفيذ الجلسات و أماكن الجلوس و تخصيصها، فلا يكفي في هذا الجانب من المسبح إلا كرسيين فقط، و هذا هو عنوان الخصوصية، فلو كان يريد أن يكون المسبح شائعاً عاماً لاكتفى بالجزء العام من المقاعد الزرقاء فقط، و لكن تحقيق الخصوصية في أقصى الجانب الأخر يمنع تماماً الخلط بين الخصوصية و العمومية، فهو حقق كل مزايا وجود مسبح في البيت من خصوصية و من بهجة و من منظر و اطلاله رائعة ، تحية طيبة لهذا المصمم غير العادي ..

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