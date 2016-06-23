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منزل تحت الأرض بمساحة صغيرة ولكن..

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
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تصميم هذا المنزل رغم أنه غريب إلا أنه عملي ومبتكر! لما لا وقد حرص مصمميه على اتباع فن استخدام المساحات الصغيرة في تنفيذ كل ركن من أركانه، ونجحوا بالنهاية في منحه إطلالة غير عادية ..

النوم والمعيشة يفصلهما باب زجاجي منزلق!

​Winter Garden homify بيت زجاجي
homify

​Winter Garden

homify
homify
homify

من صِغَر حجم هذا المنزل قد لا تصدق أنه متكامل! يرجع ذلك إلى الاستخدام الأمثل للمساحات -التي اعتادنا عليها في المنازل المصممة على الطراز العصري تحديدًا-، فكما نرى هنا حرص المهندس المنفذ للمنزل على بناء معظم غرفه تحت الأرض! كغرفة النوم وغرفة المعيشة.. ورغم أن المصطلح قد يجلب لنا شعور بالتأكيد كئيب!، إلا أن التصميم المبتكر للمنزل واستخدام الألوان المبهجة في قطع أثاثه، فضلًا عن الأسقف الزجاجية الشفافة التي تمرر ضوء الشمس لأرجاءئه المختلفة.. ساهم في النهاية في منحه إطلالة مُشرقة.

يفصل غرفة المعيشة عن غرفة النوم في هذا المنزل مجرد باب زجاجي يغلفه إطار أسود عريض يتناغم بشدة مع إطارات تلك اللوحات الفنية المعلقة على حائطي غرفة المعيشة يمينًا ويسارًا.

البرتقالي.. لغرفة معيشة دافئة بحس الشمس

​Winter Garden homify بيت زجاجي
homify

​Winter Garden

homify
homify
homify

غرفة المعيشة هنا مُصممه بشكل عصري لافت للأنظار، فرغم ضيق مساحتها إلا أن ترتيب مكوناتها بعناية منحها براحًا وجعلها تبدو أوسع! كما أن اختيار المصمم لـ اللون البرتقالي ليكون كساءًا لتلك الأريكة والكرسي الملتصق بها وكذلك الطاولة جعل الغرفة مشرقة ودافئة بحس الشمس..

كما أن اللجوء لبعض النباتات الخضراء أيضًا كان له دورًا إيجابيًا في جمال إطلالة هذه الغرفة، هذا بالإضافة إلى تلك المزروعة المبهجة الكائنة بأول الرواق والتي كان اختيارها موفقًا من قِبَل المصمم بحيث حققت عنصر التوازن باتساقها مع تلك الوسائد المتراصة على طرف الكرسي البرتقالي بأقصى يمين الغرفة.  

وأخيرًا، من هذا الجانب من غرفة المعيشة يمكننا أن نلاحظ أنها تقودنا لممر طويل متصل تحت الأرض مغطى بالباركيه، يسمح لقاطني المنزل الانتقال بسهولة بين الغرف.

السقف الزجاجي ببريق الإضاءة الداخلية

Exterior Vew homify منازل
homify

Exterior Vew

homify
homify
homify

الإضاءة الداخلية عنصر هام في أي منزل، فهي كفيلة بمنح التميز لأي مكان إن استخدمت فيه بشكل صحيح، وهنا في هذا المشروع كان استخدامها مميزًا لأبعد الحدود، وقد ساعدها على الظهور بشكل أكثر سحرًا، ذلك السقف الزجاجي المنقسم لثلاث ألواح متراصة بمحازاة بعضها البعض والمغلفة جميعًا بإطارات سوداء عريضة.

استطاعت الإضاءة الداخلية هنا التسرب خلسة إلى خارج المنزل من خلال ذلك السقف الزجاجي السابق التنويه إليه لتمنح المنزل المثالية في أروع صورها.

غرفة النوم أسفل الدَرَج!

Feature Staircase homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

Feature Staircase

homify
homify
homify

يتجلى هنا بوضوح استغلال المساحات بشكل عملي ومبتكر في هذا المنزل، وذلك من خلال استخدام هذه المساحة تحت الأرض لتكون لغرفة نوم مُلحقة بحمام! ورغم أن مكانها يبدو غريبًا أسفل ذلك الدرج إلا أن تصميمها العصري الجذاب يأخذنا أبعد من فكرة المكان!

استخدام اللون الأبيض المحايد في كل أنحاء الغرفة أضفى عليها حالة من الهدوء الممزوج بالانعزال، وإذا ما انتقلنا للدرج نجد تصميمه شديد العصرية، رائع التصميم، غير تقليديًا على الإطلاق.

أما وحدات الإضاءة سواء المتدلية من السقف أو الملتحمة بالحائط الخلفي للسرير فأضفت بلونها الأصفر جمالًا خاصًا على الغرفة تناغم بشكل كبير مع ضوء الشمس المتسَرِب للغرفة من تلك الفتحة الصغيرة بيمين السقف.

حمام بمساحة غرفة النوم!

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

قد تبدو الأمور أكثر غرابة عندما نجد أن الحمام الملحق بالغرفة المذكورة سلفًا بهذا الحجم الكبير! فمساحة الحمام تُقارب مساحة الغرفة من الأساس؛ علّ الهدف هو تحقيق عنصر الراحة لمستخدميه..

زينت جدران هذا الحمام مجموعة كبيرة من المربعات الصغيرة جعلته أنيق وأكثر جمالًا، ورغم أن حوض الحمام هنا بتصميم نمطي متعارف عليه لدى جميعنا إلا أن تثبيت ذلك الحاجز الزجاجي المرن منحه إطلالة مميزة، وأخيرًا كان لعنصر الإضاءة غير المباشرة دورًا كبيرًا في تزيين سقف الحمام بشكل خاص والحمام كله بشكل عام.

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