منزل تحت الأرض بمساحة صغيرة ولكن..

من صِغَر حجم هذا المنزل قد لا تصدق أنه متكامل! يرجع ذلك إلى الاستخدام الأمثل للمساحات -التي اعتادنا عليها في المنازل المصممة على الطراز العصري تحديدًا-، فكما نرى هنا حرص المهندس المنفذ للمنزل على بناء معظم غرفه تحت الأرض ! كغرفة النوم وغرفة المعيشة.. ورغم أن المصطلح قد يجلب لنا شعور بالتأكيد كئيب!، إلا أن التصميم المبتكر للمنزل واستخدام الألوان المبهجة في قطع أثاثه، فضلًا عن الأسقف الزجاجية الشفافة التي تمرر ضوء الشمس لأرجاءئه المختلفة.. ساهم في النهاية في منحه إطلالة مُشرقة.

يفصل غرفة المعيشة عن غرفة النوم في هذا المنزل مجرد باب زجاجي يغلفه إطار أسود عريض يتناغم بشدة مع إطارات تلك اللوحات الفنية المعلقة على حائطي غرفة المعيشة يمينًا ويسارًا.