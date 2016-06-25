هذا المنزل.. فقط لعشاق البساطة!

يتكون هذا البيت الذي جمع بين الأناقة وبساطة التصميم من طابق واحد أرضي يحوى كافة عناصر المنزل بترتيب شديد، يعلوه مبنى صغير مربع الشكل وزجاجي الخامة حرص المصمم على تخصيصه لغرفة النوم ليمتعها بمزيد من الخصوصية لينعم قاطنيها بالإنعزال عن كل ما هو مزعج ومثير للأعصاب!

تميزت واجهة المنزل الخارجية بلونها البني المائل للبرتقالي الذي ينتمي لعديد من شرائح الخشب المتراص جنبًا إلى جنب تارة والمتعامد على بعضه البعض تارة أخرى، والذي جعل المنزل في نهاية المطاف يبدو كمستطيل مجسم عميق الأبعاد.

تلك الساحة الصغيرة الخضراء المقابلة لمدخل المنزل الزجاجي نجح المصمم كليًا في توظيفها في هذا الغرض، فبدلًا من أن تكون كل المساحة الأمامية للمنزل مُغطاه بالسيراميك أو البلاط، فتخصيص جزء منها لزراعة النباتات الخضراء كان موفقًا بشكل كبير ومنح واجهة المنزل منظرًا ساحرًا، خصوصًا بترابط تلك الساحة مع حديقة المنزل الرئيسية.