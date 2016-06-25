هذا المنزل.. فقط لعشاق البساطة!

إن كانت البساطة أحد أهم العناصر التي تحرص على تحقيقها بمنزلك دون أن تفقد حس الأناقة في ذات الوقت! إليك هذا النموذج الرائع المُنّفّذ من قِبَل المهندسين المعماريين Karlen+Clemente لتتعلم منه كيف تبعد عن التكلف وتحظى ببيتٍ مميز بأقل التكاليف وأبسط الطرق ..
يتكون هذا البيت الذي جمع بين الأناقة وبساطة التصميم من طابق واحد أرضي يحوى كافة عناصر المنزل بترتيب شديد، يعلوه مبنى صغير مربع الشكل وزجاجي الخامة حرص المصمم على تخصيصه لغرفة النوم ليمتعها بمزيد من الخصوصية لينعم قاطنيها بالإنعزال عن كل ما هو مزعج ومثير للأعصاب!
تميزت واجهة المنزل الخارجية بلونها البني المائل للبرتقالي الذي ينتمي لعديد من شرائح الخشب المتراص جنبًا إلى جنب تارة والمتعامد على بعضه البعض تارة أخرى، والذي جعل المنزل في نهاية المطاف يبدو كمستطيل مجسم عميق الأبعاد.
تلك الساحة الصغيرة الخضراء المقابلة لمدخل المنزل الزجاجي نجح المصمم كليًا في توظيفها في هذا الغرض، فبدلًا من أن تكون كل المساحة الأمامية للمنزل مُغطاه بالسيراميك أو البلاط، فتخصيص جزء منها لزراعة النباتات الخضراء كان موفقًا بشكل كبير ومنح واجهة المنزل منظرًا ساحرًا، خصوصًا بترابط تلك الساحة مع حديقة المنزل الرئيسية.
بمجرد أن تُخَطّي حدود مدخل هذا المنزل لـأخذ جولتك فيه، يمكنك بسهولة أن تلاحظ مساحة لا بأس بها، تتوجها البساطة، تؤدي بك إلى مناطق مختلفة من المنزل، فمن خلالها يمكنك الصعود إلى غرفة النوم المنفصلة كليًا عن بقية أجزاء المنزل، وكذلك تؤدي بكل إلى الحديقة الخلفية للمنزل والتي يمكننا ملاحظة مدخلها إذا ما تطلعنا خلف هذين الكرسيين المريحين، كما أنها أيضًا تصلك بغرفة السفرة أقصى اليسار، وكذلك المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة الأطفال..
ومثلما أولى المصمم اهتمامًا خاصًا بتفاصيل الواجهة المعتمدة في الأساس على الخشب كعنصر رئيسي في تميزها، طبق المبدأ نفسه في غرفة النوم من خلال ذلك الجدار الخشبي الكبير الذي يخفي وراءه سلسلة من الأبواب المؤدية إلى غرفة تبديل الملابس والحمام.
تلك الساحة التي أشارنا إليه من قبل في مدخل المنزل تصل بنا إلى هذا الممر الطويل الذي تقع بيمينه غرفة الأطفال، فكما نلاحظ هنا اعتمد المصمم في طلائها على اختيار اللون الأخضر الزرعي المناسب بشكل كبير نوعية هذه الغرفة لما يبعثه من بهجة في أرجائها، وكذلك كلًا من اللونين الأصفر والبرتقالي. فجميعهم من الألوان التي تتماشى مع حيوية الأطفال وطبيعتهم.
يصلنا ذلك الرواق الطويل المذكور سلفًا بهذه الساحة الخضراء الكبيرة الخلفية للمنزل، والتي برع المصمم في تخصيصها للأطفال ليحظوا بأوقات ممتعة وهواء نقي في أحضان الخضرة دون فقدان عنصر الأمان.
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