أفكار متنوعة لجلسات شاي هادئة

هذا النموذج من تصميمات الجلسات عبارة عن ساحة صغيرة تقارب مساحتها الـتسعة أمتار مصممة على هيئة برجولة مستطيلة الحجم سقفها مكون من شرائح خشبية سميكة تفصلهم بضعة سنتيمترات وأرضيتها مكونة من شرائح أخرى أقل سُمكًا ولكنها متراصة هذه المرة بشكل متلاحم.

يحاوط هذه الجلسة الخشبية من كل جانب مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار، ويتوسطها طاولة مصنوعة هي الأخرى من الخشب ومجموعة من الكراسي المريحة ذات اللون البني الفاتح.

عنصر الإضاءة هنا في تلك الجلسة كان مهمًا للغاية، خصوصًا تلك الوحدتين التركوازيتين المتدليتين من السقف الخشبي السابق الإشارة إليه، فهما رغم غرابة وتضارب ألوانهما مع كل عناصر الجلسة، إلا أنهما كانا إضافة صنعت الفارق ومنحت التميز لهذا الركن.