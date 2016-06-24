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أفكار متنوعة لجلسات شاي هادئة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify حديقة
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لأن الصيف يُحِب التجمعات من جلسات هادئة لاحتساء الشاي والسمر مع أفراد العائلة أو الجيران وأخرى شبابية للمرح مع الأصدقاء المقربين، نأتي لكم هنا بنماذج فريدة ومتنوعة من الجلسات لتتعرفوا معنا على تصميماتها وتتمكنوا من تطبيقها بسهولة..

النموذج الأول: جلسة برقة المانيمال

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

هذا النموذج من تصميمات الجلسات عبارة عن ساحة صغيرة تقارب مساحتها الـتسعة أمتار مصممة على هيئة برجولة مستطيلة الحجم سقفها مكون من شرائح خشبية سميكة تفصلهم بضعة سنتيمترات وأرضيتها مكونة من شرائح أخرى أقل سُمكًا ولكنها متراصة هذه المرة بشكل متلاحم.

يحاوط هذه الجلسة الخشبية من كل جانب مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار، ويتوسطها طاولة مصنوعة هي الأخرى من الخشب ومجموعة من الكراسي المريحة ذات اللون البني الفاتح.

عنصر الإضاءة هنا في تلك الجلسة كان مهمًا للغاية، خصوصًا تلك الوحدتين التركوازيتين المتدليتين من السقف الخشبي السابق الإشارة إليه، فهما رغم غرابة وتضارب ألوانهما مع كل عناصر الجلسة، إلا أنهما كانا إضافة صنعت الفارق ومنحت التميز لهذا الركن.                  

النموذج الثاني: جلسة في أحضان الشمس

Patio Barnes Walker Ltd حديقة
Barnes Walker Ltd

Patio

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

إن كنت تحظى بحديقة خارجية لمنزلك بمساحة متوسطة الحجم.. فلا بأس، معنا ستعرف كيف تستغلها جيدًا لتصميم جلسة شاي مميزة.

يتجلى ذلك بوضوح في هذا النموذج الموضح بالصورة، الذي بَعُد تمامًا عن التكلف وكانت البساطة له خير عنوان، حيث استغل المُصمم جمال المنظر الخلاب الذي تتحلى به حديقة هذا المنزل بروعة أشجارها وزهورها ليختار المكان المناسب لجلسة الاسترخاء والاستجمام.

فقط قام المصمم بوضع طاولة خشبية مستطيلة يحاصرها مجموعة من الكراسي الخشبية المريحة في جانبٍ مميز من تلك الساحة ليمكن قاطني المنزل من الاستمتاع بجلسة شاي هادئة في أحضان الشمس والطبيعة معًا.

النموذج الثالث: جلسة على النمط البلدي

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE حديقة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

أما هذا النموذج فمختلف كليًا عن غيره من النماذج، فهو مُصمم على النمط البلدي، حيث اختار المصمم هنا لتلك الساحة الكبيرة المطلة على المسبح طاولة خشبية عريضة تستوعب أكثر من  10 أفراد، وحاوطها بمجموعة مقاعد خشبية طويلة زينها بوسائد مختلفة الألوان.

النموذج الرابع: لجلسة كالمنتزهات

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

هذا النموذج من الجلسات الأنيقة يليق بحدائق الفيلات الكبيرة أو القصور، فكما نرى هنا المساحة المخصصة للحديقة كبيرة لدرجة جعلتها أشبه بالمنتزهات العامة.

نجح المصمم هنا بشكل كبير في تقسيم تلك الساحة شاسعة المساحة، فخصص الجزء الأكبر منها للجانب الأخضر الذي تلاحم ببراعة مع الأشجار المحاوطة لسور الحديقة من الخارج، فيما خصص الجزء الآخر منها لجلسة فاخرة غلّف أرضيتها الرخام الأنيق بنفس لونها العاجي.

النموذج الخامس: جلسة مريحة تناسب تجمعات الشباب!

Jardines verticales, Green Gallery Green Gallery حديقة
Green Gallery

Green Gallery
Green Gallery
Green Gallery

إن كنت في حيرة من أمرك من حيث اختيار أفضل تلك النماذج من الجلسات، فنحن ننصحك بتطبيق هذه الجلسة على وجه التحديد، وذلك ببساطة لما تتمتع به من مرونة تتجسد في الأريكتين المريحتين الكائنتين يمينًا ويسارًا بفرشهم القطيفة الناعم ذو اللون الرمادي الهادئ، مما يجعلهم مناسبين تمامًا لتجمعات الشباب المرحة، فهي أكبر من مجرد جلسة شاي هادئة!

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