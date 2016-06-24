أفكار متنوعة لجلسات شاي هادئة

لأن الصيف يُحِب التجمعات من جلسات هادئة لاحتساء الشاي والسمر مع أفراد العائلة أو الجيران وأخرى شبابية للمرح مع الأصدقاء المقربين، نأتي لكم هنا بنماذج فريدة ومتنوعة من الجلسات لتتعرفوا معنا على تصميماتها وتتمكنوا من تطبيقها بسهولة..
هذا النموذج من تصميمات الجلسات عبارة عن ساحة صغيرة تقارب مساحتها الـتسعة أمتار مصممة على هيئة برجولة مستطيلة الحجم سقفها مكون من شرائح خشبية سميكة تفصلهم بضعة سنتيمترات وأرضيتها مكونة من شرائح أخرى أقل سُمكًا ولكنها متراصة هذه المرة بشكل متلاحم.
يحاوط هذه الجلسة الخشبية من كل جانب مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار، ويتوسطها طاولة مصنوعة هي الأخرى من الخشب ومجموعة من الكراسي المريحة ذات اللون البني الفاتح.
عنصر الإضاءة هنا في تلك الجلسة كان مهمًا للغاية، خصوصًا تلك الوحدتين التركوازيتين المتدليتين من السقف الخشبي السابق الإشارة إليه، فهما رغم غرابة وتضارب ألوانهما مع كل عناصر الجلسة، إلا أنهما كانا إضافة صنعت الفارق ومنحت التميز لهذا الركن.
إن كنت تحظى بحديقة خارجية لمنزلك بمساحة متوسطة الحجم.. فلا بأس، معنا ستعرف كيف تستغلها جيدًا لتصميم جلسة شاي مميزة.
يتجلى ذلك بوضوح في هذا النموذج الموضح بالصورة، الذي بَعُد تمامًا عن التكلف وكانت البساطة له خير عنوان، حيث استغل المُصمم جمال المنظر الخلاب الذي تتحلى به حديقة هذا المنزل بروعة أشجارها وزهورها ليختار المكان المناسب لجلسة الاسترخاء والاستجمام.
فقط قام المصمم بوضع طاولة خشبية مستطيلة يحاصرها مجموعة من الكراسي الخشبية المريحة في جانبٍ مميز من تلك الساحة ليمكن قاطني المنزل من الاستمتاع بجلسة شاي هادئة في أحضان الشمس والطبيعة معًا.
أما هذا النموذج فمختلف كليًا عن غيره من النماذج، فهو مُصمم على النمط البلدي، حيث اختار المصمم هنا لتلك الساحة الكبيرة المطلة على المسبح طاولة خشبية عريضة تستوعب أكثر من 10 أفراد، وحاوطها بمجموعة مقاعد خشبية طويلة زينها بوسائد مختلفة الألوان.
هذا النموذج من الجلسات الأنيقة يليق بحدائق الفيلات الكبيرة أو القصور، فكما نرى هنا المساحة المخصصة للحديقة كبيرة لدرجة جعلتها أشبه بالمنتزهات العامة.
نجح المصمم هنا بشكل كبير في تقسيم تلك الساحة شاسعة المساحة، فخصص الجزء الأكبر منها للجانب الأخضر الذي تلاحم ببراعة مع الأشجار المحاوطة لسور الحديقة من الخارج، فيما خصص الجزء الآخر منها لجلسة فاخرة غلّف أرضيتها الرخام الأنيق بنفس لونها العاجي.
إن كنت في حيرة من أمرك من حيث اختيار أفضل تلك النماذج من الجلسات، فنحن ننصحك بتطبيق هذه الجلسة على وجه التحديد، وذلك ببساطة لما تتمتع به من مرونة تتجسد في الأريكتين المريحتين الكائنتين يمينًا ويسارًا بفرشهم القطيفة الناعم ذو اللون الرمادي الهادئ، مما يجعلهم مناسبين تمامًا لتجمعات الشباب المرحة، فهي أكبر من مجرد جلسة شاي هادئة!
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