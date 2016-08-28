7 تصميمات ملهمة لغرف الأطفال المشتركة

تنتشر التصميمات المختلفة لغرفة الطفل الاول بكثرة، ولكننا نواجه قلة الاهتمام بغرف الأطفال المشتركة الغير تقليدية على الرغم من وجود تحديات كثيرة تواجهنا عند تصميم الغرف المشتركة مثل توفير مساحة لعب لهم ووحدات تخزين وفى نفس الوقت نحافظ على استقلالية كل طفل بالغرفة، وهذا ماتحاول توفيره تلك التصميمات المميزة والتى تلهمنا بتصميمات غرف إبداعية للأطفال وتساعدهم على ارتباطهم بمساحتهم الخاصة .
فى المساحات الصغيرة سيكون السرير ذو الطابقين هو الحل الأمثل لتوفير مساحة أخرى للعب، وبجانب السلم التقليدى يمكن إضافة بعض الأفكار المرحة للنزول من السريرلتشجيع الأطفال على النوم فى الدور الثانى، كما أن صنع سقف للسرير على شكل بيت ستكون فكرة محمسة لهم فالأطفال يحبون اللعب والإختباء فى البيوت الصغيرة .
فكرة أخرى لسرير من طابقين ذو سلالم مدمج بها وحدات تخزين لإستغلال المساحات الصغيرة ، كما يمكن تصميم رف بسيط بالسرير .
تساعدنا التصميمات الرأسية على استغلال المساحات المهدرة، فهنا يمكن تصميم السرائر فى الطابق العلوى ونخصص الطابق السفلى لمكاتب الأطفال ومساحة للعب وحتى يشعر كل طفل بإستقلالية فى الغرفة المشتركة يعرض لنا هذا التصميم فكرة تخصيص لون لمساحة كل طفل مما يضفى على الغرفة بهجة واستقلالية .
إن كانت المساحة المخصصة للسرير تتميز بعرض كبير، فيقترح هذا التصميم تحديد جزء للسرير والإستفادة من الجزء المتبقى بوحدات تخزين فى الأعلى والأسفل فتمكن كل طفل من الحصول على وحدات تخزين خاصه به .
تنجح فكرة السرير ذو الطابقين فى توفير مساحة لعب للأطفال بداخل غرفتهم، خاصة إن كانت غرفة الصبية فسيمكنك هذا التصميم من توفير ألعاب حركية لهم تفرغ طاقتهم.
رغم بساطة التصميم إلا أن تناسق الألوان واللمسات البسيطة من ستائر وزينة وخداديات تزيد من مساحة الغرفة والسرير كما أن عدم توازى وحدتى السرير تجدد من الشكل النمط للسرير ذو الطابقين .
يتميز هذا التصميم بالألوان الهادئة المريحة مما يؤثر على الطاقة الإبداعية للأطفال وتصميم كل سرير فى اتجاه مختلف عن الآخر يساعد على حصول كلًا من الطفلين على استقلالية بالغرفة كما يمكننا استغلال المساحات بتصميم وحدات تخزين خاصة بكل طفل .
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