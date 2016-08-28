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7 تصميمات ملهمة لغرف الأطفال المشتركة

هنادى موسى هنادى موسى
House in Fukuchiyama, arakawa Architects & Associates arakawa Architects & Associates غرفة الاطفال
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تنتشر التصميمات المختلفة لغرفة الطفل الاول بكثرة، ولكننا نواجه قلة الاهتمام بغرف الأطفال المشتركة الغير تقليدية على الرغم من وجود  تحديات كثيرة تواجهنا عند تصميم الغرف المشتركة مثل توفير مساحة لعب لهم ووحدات تخزين وفى نفس الوقت نحافظ على استقلالية كل طفل بالغرفة، وهذا ماتحاول توفيره تلك التصميمات المميزة والتى تلهمنا بتصميمات غرف إبداعية للأطفال وتساعدهم على ارتباطهم بمساحتهم الخاصة .

1- السرير المرح

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الاطفال
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

فى المساحات الصغيرة سيكون السرير ذو الطابقين هو الحل الأمثل لتوفير مساحة أخرى للعب، وبجانب السلم التقليدى يمكن إضافة بعض الأفكار المرحة للنزول من السريرلتشجيع الأطفال على النوم فى الدور الثانى، كما أن صنع سقف للسرير على شكل بيت ستكون فكرة محمسة لهم فالأطفال يحبون اللعب والإختباء فى البيوت الصغيرة .

2- سلالم حقيقية

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

فكرة أخرى لسرير من طابقين ذو سلالم مدمج بها وحدات تخزين لإستغلال المساحات الصغيرة ، كما يمكن تصميم رف بسيط بالسرير .

3- غرفة مبهجة

House in Fukuchiyama, arakawa Architects & Associates arakawa Architects & Associates غرفة الاطفال
arakawa Architects &amp; Associates

House in Fukuchiyama

arakawa Architects & Associates
arakawa Architects &amp; Associates
arakawa Architects & Associates

تساعدنا التصميمات الرأسية على استغلال المساحات المهدرة، فهنا يمكن تصميم السرائر فى الطابق العلوى ونخصص الطابق السفلى لمكاتب الأطفال ومساحة للعب وحتى يشعر كل طفل بإستقلالية فى الغرفة المشتركة يعرض لنا هذا التصميم فكرة تخصيص لون لمساحة كل طفل مما يضفى على الغرفة بهجة واستقلالية .

4- وحدات تخزين مدمجة

Dormitorio juvenil lineas modernas , Toca Fusta Toca Fusta غرفة الاطفال
Toca Fusta

Toca Fusta
Toca Fusta
Toca Fusta

إن كانت المساحة المخصصة للسرير تتميز بعرض كبير، فيقترح هذا التصميم تحديد جزء للسرير والإستفادة من الجزء المتبقى بوحدات تخزين فى الأعلى والأسفل فتمكن كل طفل من الحصول على وحدات تخزين خاصه به  .

5- مساحة لعب

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio غرفة الاطفال
Polovets design studio

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

تنجح فكرة السرير ذو الطابقين فى توفير مساحة لعب للأطفال بداخل غرفتهم، خاصة إن كانت غرفة الصبية فسيمكنك هذا التصميم من توفير ألعاب حركية لهم تفرغ طاقتهم.

6- غرفة البنات

annette frank mädchenzimmer - firenze, kinder räume ag kinder räume ag غرفة الاطفال
kinder räume ag

kinder räume ag
kinder räume ag
kinder räume ag

رغم بساطة التصميم إلا أن تناسق الألوان واللمسات البسيطة من ستائر وزينة وخداديات تزيد من مساحة الغرفة والسرير كما أن عدم توازى وحدتى السرير تجدد من الشكل النمط للسرير ذو الطابقين .

7-ألوان هادئة

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة نوم أولاد
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

يتميز هذا التصميم بالألوان الهادئة المريحة مما يؤثر على الطاقة الإبداعية للأطفال وتصميم كل سرير فى اتجاه مختلف عن الآخر يساعد على حصول كلًا من الطفلين على استقلالية بالغرفة كما يمكننا استغلال المساحات بتصميم وحدات تخزين خاصة بكل طفل .

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