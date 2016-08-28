7 تصميمات ملهمة لغرف الأطفال المشتركة

تنتشر التصميمات المختلفة لغرفة الطفل الاول بكثرة، ولكننا نواجه قلة الاهتمام بغرف الأطفال المشتركة الغير تقليدية على الرغم من وجود تحديات كثيرة تواجهنا عند تصميم الغرف المشتركة مثل توفير مساحة لعب لهم ووحدات تخزين وفى نفس الوقت نحافظ على استقلالية كل طفل بالغرفة، وهذا ماتحاول توفيره تلك التصميمات المميزة والتى تلهمنا بتصميمات غرف إبداعية للأطفال وتساعدهم على ارتباطهم بمساحتهم الخاصة .