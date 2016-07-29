11 خطوه غير مكلفه ستجعل حديقة البيت فاخرة

يمكن لحديقة منزلك أن تكون الجنه الصغيره ، و الملاذ المنعش لك و أسرتك . فلا شيء يجدد الطاقه الإيجابيه أفضل من الهواء الطلق و منظر النباتات الخضراء ، و لكن يمكنك حصاد هذه المتعه فقط إذا قدمت لحديقتك الإهتمام المناسب أولاً . و الإهتمام بالحديقه يتطلب تفكيراً جيداً و القدرة على التفريق بين ما يجب تجديده تماما و ما يجب إعادة إصلاحه ، لتحصل على حديقه فاخره . و المقصود بالحديقه الفاخره ليس تلك التى تم تكلفتها الكثير ، ولكن نقصد الحديقه التى تلبي احتياجات الأسره السعيده من الرفاهيه و الإسترخاء . لذا سنلقى اليوم نظره على أهم التحسينات التى يمكن اتخاذها لتحويل حديقتك إلى جنه منعشه بدون مصاريف .