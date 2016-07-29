11 خطوه غير مكلفه ستجعل حديقة البيت فاخرة

يمكن لحديقة منزلك أن تكون الجنه الصغيره ، و الملاذ المنعش لك و أسرتك . فلا شيء يجدد الطاقه الإيجابيه أفضل من الهواء الطلق و منظر النباتات الخضراء ، و لكن يمكنك حصاد هذه المتعه فقط إذا قدمت لحديقتك الإهتمام المناسب أولاً . و الإهتمام بالحديقه يتطلب تفكيراً جيداً و القدرة على التفريق بين ما يجب تجديده تماما و ما يجب إعادة إصلاحه ، لتحصل على حديقه فاخره . و المقصود بالحديقه الفاخره ليس تلك التى تم تكلفتها الكثير ، ولكن نقصد الحديقه التى تلبي احتياجات الأسره السعيده من الرفاهيه و الإسترخاء . لذا سنلقى اليوم نظره على أهم التحسينات التى يمكن اتخاذها لتحويل حديقتك إلى جنه منعشه بدون مصاريف .
من قال أن العريشه الخشبيه هي الحل الوحيد للحمايه من الشمس ؟ كل شيء في الدنيا يمكن استبداله بآخر . يمكنك ببساطه أن تصنع ظلالاً محببه عن طريق استخدام شمسيه كبيره ، و إن لم تتوفر الشمسيه ، يمكنك استخدام ملاءة سرير نظيفه بلون فاتح و تعليقها لعكس الآشعه الشمسيه بعيداً ، فصدق أو لا تصدق ستؤدي المهمه على أكمل وجه . المهم أن لا تقف متفرجاً و تبحث عن بدائل .
خراطيم المياه الغير منظمه يمكن أن تسبب زحام سخيف في الحديقه ، كما أن سوء تخزين الخرطوم قد يؤدي إلى تلفه من أماكن عده لن تظهر إلا عند استخدامه و سريان المياه بداخله . لذا يجب عليك أن تؤمن وسيله جيده لتخزينه حتى تحافظ على مظهر حديقتك من الإهمال . لذا دعني اسألك هل لديك شماعة ملابس عتيقة الطراز ، ولا تجد ما تستخدمها فيه . انفض التراب عنها الآن ، و قم بتجديدها عن طريق رشها بلون ذهبي أو فضي على سبيل المثال لتحصل على مكان تستطيع أن تحفظ فيه خرطوم المياه.
الخصوصيه مهمه للغايه حتى تستطيع الاستمتاع الكامل بحديقتك ، ولكن ليس من الضروري أن تقوم باستبدال سلك سور الحديقه ببناء سور مكلف من قوالب طوب و اسمنت . يمكنك شراء أو صنع سياج من عيدان الخشب يقوم بالمهمه و يوفر الكثير من المصاريف .
يمكنك صنع بيت صغير، و تملأه بالحبوب ، لتجذب مجموعة أصدقاء صغيره من العصافير . فلا شيء أجمل من حديقه مملوءه بتغريد العصافير السعيده . كما أن العصافير يمكنها أن تضمن لك حديقه خاليه من الديدان الضاره بالنباتات ، و بالتالي تكون المنفعه متبادله .
قبل التفكير في تغيير كراسي الحديقه بالكامل ، يمكنك تحويل شكلها تماماً ، عن طريق إضافة بعض الوسائد بألوان زاهيه و منعشه إلى الكراسي . كما أن استبدال أغطية المساند قد يكون حل مثالي أيضاً يوفر عليك تكاليف كبيره . و لاشك أن إضافتك لسجادة صغيره تحت كراسي حديقتك ، تعتبر لمسة أناقه مميزه و غير مكرره في الكثير من الحدائق .
تناول الطعام في الهواء الطلق ، متعه كبيره لا يفسدها سوى البعوض و غيره من الحشرات الصغيره الطائره . ولكن مع عشبة السترونيلا العطريه يمكنك التخلص من البعوض ، عن طريق زراعة العشبه في حديقتك ، أو شراء شموع بخلاصة السترونيلا من The Norfolk Candle Company. و تعطي شموع السترونيلا ديكور جذاب للحديقه ، و حمايه جيده من البعوض .
الحديقه ليست لفصول الصيف فقط ، ولكن أيضاً للإستمتاع بليل الشتاء الحالم . وضع مدفاه في منتصف الجلسه أسلوب رائع لتوفير دفء و ديكورمثالي لحديقه فاخره .
تخصيص خزانه عمليه في الحديقه ، من الأشياء الضروريه للحصول على حديقه مرتبه . يمكن صنع الخزانه بنفسك أو الحصول على واحده بتصميم بسيط من أي متجر بأسعار زهيده . و الخزانه مهمه لترتيب القفازات و رشاشات المياه و المناجل و المحاريث الصغيره ، كل هذا في مكان واحد حتى لا تضطر للبحث في عدة أماكن لتحصل على ما تريد .
لتحسين حديقتك فعلاً ، يجب أن تضيف إليها عوامل تجذبك من تقضية أوقات الفراغ بها . و وجود شواية أو فرن صغير يجعل من السهل تحقيق ذلك ، لأنها تمكنك من تحضير الطعام في الهواء الطلق مع أفراد عائلتك . أو إعداد البيتزا مع أصدقائك أثناء الإستماع إلى الموسيقى ، لتحصل على أوقات عشاء مثاليه .
الحشائش المنمقه من أهم صفات الحدائق المميزه ، فحشائش غير منتظمه من شأنها إفساد أي مظهر جمالي بالحديقه. لذا فإن قص الحشائش بانتظام ، يعتبر خطوه مهمه و غير مكلفه نحو حديقه فاخره .
الإستعانه بشموع السترونيلا كما ذكرنا من قبل ، أو استخدام إضاءة المصابيح الصغيره لنكسو الحديقه بالبهجه من أهم خطوات تجديد الحدائق . و بالرغم من كون الفوانيس الصغيره الملونه متوفره و رخيصة الثمن ، إلا أنها تستطيع أن تجعل الحديقه متلألئة و لامعه ، عن طريق تعليقها و وضعها في الزوايا و الأركان فتحصل على حديقه فاخره بدون مصاريف .