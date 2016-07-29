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11 خطوه غير مكلفه ستجعل حديقة البيت فاخرة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Products, Garden Glory Garden Glory حدائقديكورات واكسسوارات
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يمكن لحديقة منزلك أن تكون الجنه الصغيره ، و الملاذ المنعش لك و أسرتك . فلا شيء يجدد الطاقه الإيجابيه أفضل من الهواء الطلق و منظر النباتات الخضراء ، و لكن يمكنك حصاد هذه المتعه فقط إذا قدمت لحديقتك الإهتمام المناسب أولاً . و الإهتمام بالحديقه يتطلب تفكيراً جيداً و القدرة على التفريق بين ما يجب تجديده تماما و ما يجب إعادة إصلاحه ، لتحصل على حديقه فاخره . و المقصود بالحديقه الفاخره ليس تلك التى تم تكلفتها الكثير ، ولكن نقصد الحديقه التى تلبي احتياجات الأسره السعيده من الرفاهيه و الإسترخاء . لذا سنلقى اليوم نظره على أهم التحسينات التى يمكن اتخاذها لتحويل حديقتك إلى جنه منعشه بدون مصاريف .

1- استخدم البدائل

Garden furniture Lothian Design حدائقأثاث
Lothian Design

Garden furniture

Lothian Design
Lothian Design
Lothian Design

 من قال أن العريشه الخشبيه هي الحل الوحيد للحمايه من الشمس ؟ كل شيء في الدنيا يمكن استبداله بآخر . يمكنك ببساطه أن تصنع ظلالاً محببه عن طريق استخدام شمسيه كبيره ، و إن لم تتوفر الشمسيه ، يمكنك استخدام ملاءة سرير نظيفه بلون فاتح و تعليقها لعكس الآشعه الشمسيه بعيداً ، فصدق أو لا تصدق ستؤدي المهمه على أكمل وجه . المهم أن لا تقف متفرجاً و تبحث عن بدائل .

2- شماعة الملابس

Products, Garden Glory Garden Glory حدائقديكورات واكسسوارات
Garden Glory

Products

Garden Glory
Garden Glory
Garden Glory

خراطيم المياه الغير منظمه يمكن أن تسبب زحام سخيف في الحديقه ، كما أن سوء تخزين الخرطوم قد يؤدي إلى تلفه من أماكن عده لن تظهر إلا عند استخدامه و سريان المياه بداخله . لذا يجب عليك أن تؤمن وسيله جيده لتخزينه حتى تحافظ على مظهر حديقتك من الإهمال . لذا دعني اسألك هل لديك شماعة ملابس عتيقة الطراز ، ولا تجد ما تستخدمها فيه . انفض التراب عنها الآن ، و قم بتجديدها عن طريق رشها بلون ذهبي أو فضي على سبيل المثال لتحصل على مكان تستطيع أن تحفظ فيه خرطوم المياه. 

3- سياج رائع

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions حدائقأسوار وجدران
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

الخصوصيه مهمه للغايه حتى تستطيع الاستمتاع الكامل بحديقتك ، ولكن ليس من الضروري أن تقوم باستبدال سلك سور الحديقه ببناء سور مكلف من قوالب طوب و اسمنت . يمكنك شراء أو صنع سياج من عيدان الخشب يقوم بالمهمه و يوفر الكثير من المصاريف .

4- بيت صغير

Prism Nest Box Hen and Hammock حدائقديكورات واكسسوارات
Hen and Hammock

Prism Nest Box

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

يمكنك صنع بيت صغير، و تملأه بالحبوب ، لتجذب مجموعة أصدقاء صغيره من العصافير . فلا شيء أجمل من حديقه مملوءه بتغريد العصافير السعيده . كما أن العصافير يمكنها أن تضمن لك حديقه خاليه من الديدان الضاره بالنباتات ، و بالتالي تكون المنفعه متبادله .

5- وسائد ملونه

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC SOLITUDE CORAL AND WHITE RUG Green Decore حدائقديكورات واكسسوارات بلاستيك Orange
Green Decore

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC SOLITUDE CORAL AND WHITE RUG

Green Decore
Green Decore
Green Decore

قبل التفكير في تغيير كراسي الحديقه بالكامل ، يمكنك تحويل شكلها تماماً ، عن طريق إضافة بعض الوسائد بألوان زاهيه و منعشه إلى الكراسي . كما أن استبدال أغطية المساند قد يكون حل مثالي أيضاً يوفر عليك تكاليف كبيره . و لاشك أن إضافتك لسجادة صغيره تحت كراسي حديقتك ، تعتبر لمسة أناقه مميزه و غير مكرره في الكثير من الحدائق .

6- شموع السترونيلا

CITRONELLA ROSE & DISH THE NORFOLK CANDLE COMPANY حدائقديكورات واكسسوارات
THE NORFOLK CANDLE COMPANY

CITRONELLA ROSE & DISH

THE NORFOLK CANDLE COMPANY
THE NORFOLK CANDLE COMPANY
THE NORFOLK CANDLE COMPANY

تناول الطعام في الهواء الطلق ، متعه كبيره لا يفسدها سوى البعوض و غيره من الحشرات الصغيره الطائره . ولكن مع عشبة السترونيلا العطريه يمكنك التخلص من البعوض ، عن طريق زراعة العشبه في حديقتك ، أو شراء شموع بخلاصة السترونيلا من The Norfolk Candle Company. و تعطي شموع السترونيلا ديكور جذاب للحديقه ، و حمايه جيده من البعوض .

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7- مدفأه في الحديقه

Stealth Boat Fire Table - Southampton Rivelin حدائقمواقد وشوايات
Rivelin

Stealth Boat Fire Table – Southampton

Rivelin
Rivelin
Rivelin

الحديقه ليست لفصول الصيف فقط ، ولكن أيضاً للإستمتاع بليل الشتاء الحالم . وضع مدفاه في منتصف الجلسه أسلوب رائع  لتوفير دفء و ديكورمثالي لحديقه فاخره .

8- مرتب الحدائق العملي

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre حدائقأثاث
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

تخصيص خزانه عمليه في الحديقه ، من الأشياء الضروريه للحصول على حديقه مرتبه . يمكن صنع الخزانه بنفسك أو الحصول على واحده بتصميم بسيط من أي متجر بأسعار زهيده . و الخزانه مهمه لترتيب القفازات و رشاشات المياه و المناجل و المحاريث الصغيره ، كل هذا في مكان واحد حتى لا تضطر للبحث في عدة أماكن لتحصل على ما تريد .

9- شواية صغيرة

Lorenzo wood fired oven La Hacienda حدائقمواقد وشوايات
La Hacienda

Lorenzo wood fired oven

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

لتحسين حديقتك فعلاً ، يجب أن تضيف إليها عوامل تجذبك من تقضية أوقات الفراغ بها . و وجود شواية أو فرن صغير يجعل من السهل تحقيق ذلك ، لأنها تمكنك من تحضير الطعام في الهواء الطلق مع أفراد عائلتك . أو إعداد البيتزا مع أصدقائك أثناء الإستماع إلى الموسيقى ، لتحصل على أوقات عشاء مثاليه .

10- حشائش منمقه

Exterior with grounds Nutshell Construction منازل
Nutshell Construction

Exterior with grounds

Nutshell Construction
Nutshell Construction
Nutshell Construction

الحشائش المنمقه من أهم صفات الحدائق المميزه ، فحشائش غير منتظمه من شأنها إفساد أي مظهر جمالي بالحديقه. لذا فإن قص الحشائش بانتظام ، يعتبر خطوه مهمه و غير مكلفه نحو حديقه فاخره .

11- إضاءه غير تقليديه

Garden LED Hurricane Lamps Dotcomgiftshop حدائقإضاءة
Dotcomgiftshop

Garden LED Hurricane Lamps

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

الإستعانه بشموع السترونيلا كما ذكرنا من قبل ، أو استخدام إضاءة المصابيح الصغيره لنكسو الحديقه بالبهجه من أهم خطوات تجديد الحدائق . و بالرغم من كون الفوانيس الصغيره الملونه متوفره و رخيصة الثمن ، إلا أنها تستطيع أن تجعل الحديقه متلألئة و لامعه ، عن طريق تعليقها و وضعها في الزوايا و الأركان فتحصل على حديقه فاخره بدون مصاريف .

اللون الأصفر مصدر البهجة في الأثاث
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