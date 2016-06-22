الحدائق الحجريه .. أناقة و سهولة في الإعتناء .

تعتبر الحشائش هي الأرضيه التقليديه للكثير من الحدائق ، فهي تمتاز بنضارة مبهجه بفضل لونها الأخضر ، و لكن لكل شيء عيوبه . فالحشائش تطلب عنايه دائمه ، حيث يجب قصها بانتظام حتى لا تصاب الحديقه بمظهر مهمل و فوضوي ، فضلاً عن التربه الطينيه التى تعتبر كابوساً إذا غمرتها المياه . و من هنا نشأت الحاجه إلى أرضية حدائق بلا عيوب ، فكانت الحدائق الحجريه هي الملاذ . و يقصد بها ، الحدائق ذات الأرضيات الحجريه ، من الرخام أو المغطاه بالحصى أو البازلت و غيرهم من الخامات . و هذه الخامات لا تتطلب قص أو ري أو تنظيف من الحشرات ، كل ما تتطلبه تنظيف تقليدي كأرضيات المنزل من الداخل . كما أن الأرضيه الحجريه تناسب المنازل العصريه التى تمتاز بالأناقه و الأثاث الوظيفي ، خاصة المنازل على النمط المينيمالي الذي يعتبر الحديقه التقليديه ذات الأرضية من الحشائش نوعاً من البهرجه و ضياع الوقت .
ما أجمل أن تمتلك حديقة أماميه كهذه في مدخل منزلك ، حديقه تناسب المنزل العصري ، حيث تظهر الشجيرات الخضراء من وسط مجموعة أحواض من الحصى الرمادي الغير تقليدي و كتل من أحجار الجرانيت الكبيره . يحيط الأحواض ذات الخطوط المستقيمه أرضيات بمظهر الخشب باللون الرمادي أيضاً ، كلها خامات من الطبيعه ولكن بمظهر حدائي ، فتشعر و كأن الطبيعه هي أول من أبدعت خطوط الموضه العصريه .
على عكس الحديقه السابقه التي تميزت بالإسلوب المينيمالي الحديث ، نجد هذه الحديقه حيويه و غنية بالكثير من التفاصيل . فالحديقه تحتوي على أشكال متنوعه للأحجار لتقسيمها قطاعات مختلفة ، فنرى البازلت الأسود تتخلله النباتات ، و الرخام لصنع مساحة توضع فيها الجلسه ، و أحجار جيريه كبيره لصنع درجات و ارتفاعات جذابه بالحديقه ، كما نرى مساحه من الحديقه مزروعه بالحشائش التقليديه التى لم يتم الإستغناء عنها في أرضية الحديقه .
الأرضية الحجريه الرماديه ، قد تكون فكره غير مقبوله لمحبي الألوان الزاهيه . فقد تفوتك صيحة الأحجار بسبب حبك للون الأخضر في الحشائش ، ولكننا نقول أنه يمكنك أن تتبع الموضه و تستمتع بالألوان المبهجه عن طريق زراعة العديد من الصبار و النباتات البريه و الشوكيه الملونه ، و التى تتناغم مع المظهر القاسي للحصى .
إن كنت تمتلك حديقه كبيره ، يمكنك أن تجعل كل ركن منها مخصص لنوع واحد من النباتات . و يمكنك أيضاً أن تنوع أساليب الأرضيات ، فتمزج بين طرز الحدائق اليابانيه مع طراز المدن الساحليه أو الجبليه . فتبدو حديقتك لافته للإنتباه بمزجها بين الحضارات ، و كأنك تسافر في كل ركن إلى مكان مختلف .
هل تعجبك الحدائق الحجريه حد الثماله ، هل أنت من أنصارها و تريد تطبيقها على أكمل وجه ؟ إذا كانت الإجابه نعم إذن فهذه الحديقه قد صممت خصيصاً لك . هذه الجديقه مقدمه من Zhac zweering helmus architekten ، تتميز بدرجات اللون الرمادي الخالص تتخلله شجيرات قليله خضراء اللون ، و تسيطر الأحجار على الأرضيات و الجدران ببساطه كأنها نسيج مشغول بفن راقٍ .
الأحواض المائيه إذا تم إضافتها في أي حديقه ، تزيدها جمالأ و رونقاً . فما بالك بحوض مائي بقطع من أحجار الجرانيت التى تبدو و كأنها تطفو على سطح الماء ، و من الجهه الآخرى الغير ظاهره في الصوره يوجد جدار رخامي بشلال مائي صغير لمزيد من الحيويه . و يعتبر الماء و الجرانيت ثنائي رائع ، يمتاز بالصفاء و اللمعان ، لذا فهما خياران مثاليان لمن يبحث عن صنع حديقه مثاليه أقرب للكمال .