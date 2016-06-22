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الحدائق الحجريه .. أناقة و سهولة في الإعتناء .

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Teiche, ​Stein/Garten/Design e.K ​Stein/Garten/Design e.K بركة مائية
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تعتبر الحشائش هي الأرضيه التقليديه للكثير من الحدائق ، فهي تمتاز بنضارة مبهجه بفضل لونها الأخضر ، و لكن لكل شيء عيوبه . فالحشائش تطلب عنايه دائمه ، حيث يجب قصها بانتظام حتى لا تصاب الحديقه بمظهر مهمل و فوضوي ، فضلاً عن التربه الطينيه التى تعتبر كابوساً إذا غمرتها المياه . و من هنا نشأت الحاجه إلى أرضية حدائق بلا عيوب ، فكانت الحدائق الحجريه هي الملاذ . و يقصد بها ، الحدائق ذات الأرضيات الحجريه ، من الرخام أو المغطاه بالحصى أو البازلت و غيرهم من الخامات . و هذه الخامات لا تتطلب قص أو ري أو تنظيف من الحشرات ، كل ما تتطلبه تنظيف تقليدي كأرضيات المنزل من الداخل . كما أن الأرضيه الحجريه تناسب المنازل العصريه التى تمتاز بالأناقه و الأثاث الوظيفي ، خاصة المنازل على النمط المينيمالي الذي يعتبر الحديقه التقليديه ذات الأرضية من الحشائش نوعاً من البهرجه و ضياع الوقت .

مرحباً

Domizil in Oberbayern, Herzog-Architektur Herzog-Architektur حديقة صخرية
Herzog-Architektur

Herzog-Architektur
Herzog-Architektur
Herzog-Architektur

ما أجمل أن تمتلك حديقة أماميه كهذه في مدخل منزلك ، حديقه تناسب المنزل العصري  ، حيث تظهر الشجيرات الخضراء من وسط مجموعة أحواض من الحصى الرمادي الغير تقليدي و كتل من أحجار الجرانيت الكبيره . يحيط الأحواض ذات الخطوط المستقيمه أرضيات بمظهر الخشب باللون الرمادي أيضاً ، كلها خامات من الطبيعه ولكن بمظهر حدائي ، فتشعر و كأن الطبيعه هي أول من أبدعت خطوط الموضه العصريه .

أنواع مختلفة من الأحجار

Neugestaltung eines Wohlfühlgartens an einem Blockhaus, Gärten für Auge und Seele Gärten für Auge und Seele حديقة صخرية
Gärten für Auge und Seele

Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele

على عكس الحديقه السابقه التي تميزت بالإسلوب المينيمالي الحديث ، نجد هذه الحديقه حيويه و غنية بالكثير من التفاصيل . فالحديقه تحتوي على أشكال متنوعه للأحجار لتقسيمها قطاعات مختلفة ، فنرى البازلت الأسود تتخلله النباتات ، و الرخام لصنع مساحة توضع فيها الجلسه ، و أحجار جيريه كبيره لصنع درجات و ارتفاعات جذابه بالحديقه ، كما نرى مساحه من الحديقه مزروعه بالحشائش التقليديه التى لم يتم الإستغناء عنها في أرضية الحديقه .

الألوان

homify حديقة صخرية
homify

homify
homify
homify

الأرضية الحجريه الرماديه ، قد تكون فكره غير مقبوله لمحبي الألوان الزاهيه . فقد تفوتك صيحة الأحجار بسبب حبك للون الأخضر في الحشائش ، ولكننا نقول أنه يمكنك أن تتبع الموضه و تستمتع بالألوان المبهجه عن طريق زراعة العديد من الصبار و النباتات البريه و الشوكيه الملونه ، و التى تتناغم مع المظهر القاسي للحصى .

المزج بين الحضارات

Gartenbonsai, Oswald Gärten Oswald Gärten حديقة صخرية
Oswald Gärten

Oswald Gärten
Oswald Gärten
Oswald Gärten

إن كنت تمتلك حديقه كبيره ، يمكنك أن تجعل كل ركن منها مخصص لنوع واحد من النباتات . و يمكنك أيضاً أن تنوع أساليب الأرضيات ، فتمزج بين طرز الحدائق اليابانيه مع طراز المدن الساحليه أو الجبليه . فتبدو حديقتك لافته للإنتباه بمزجها بين الحضارات ، و كأنك تسافر في كل ركن إلى مكان مختلف .

حد الثُماله

Garage C, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting مرآب~ كراج أسمنت Black
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

هل تعجبك الحدائق الحجريه حد الثماله ، هل أنت من أنصارها و تريد تطبيقها على أكمل وجه ؟ إذا كانت الإجابه نعم إذن فهذه الحديقه قد صممت خصيصاً لك . هذه الجديقه مقدمه من Zhac zweering helmus architekten ، تتميز بدرجات اللون الرمادي الخالص تتخلله شجيرات قليله خضراء اللون ، و تسيطر الأحجار على الأرضيات و الجدران ببساطه كأنها نسيج مشغول بفن راقٍ .

الماء مع الجرانيت

Teiche, ​Stein/Garten/Design e.K ​Stein/Garten/Design e.K بركة مائية
​Stein/Garten/Design e.K

​Stein/Garten/Design e.K
​Stein/Garten/Design e.K
​Stein/Garten/Design e.K

الأحواض المائيه إذا تم إضافتها في أي حديقه ، تزيدها جمالأ و رونقاً . فما بالك بحوض مائي بقطع من أحجار الجرانيت التى تبدو و كأنها تطفو على سطح الماء ، و من الجهه الآخرى الغير ظاهره في الصوره يوجد جدار رخامي بشلال مائي صغير لمزيد من الحيويه . و يعتبر الماء و الجرانيت ثنائي رائع ، يمتاز بالصفاء و اللمعان ، لذا فهما خياران مثاليان لمن يبحث عن صنع حديقه مثاليه أقرب للكمال .

5 نماذج لأروع تراس!
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