الحدائق الحجريه .. أناقة و سهولة في الإعتناء .

تعتبر الحشائش هي الأرضيه التقليديه للكثير من الحدائق ، فهي تمتاز بنضارة مبهجه بفضل لونها الأخضر ، و لكن لكل شيء عيوبه . فالحشائش تطلب عنايه دائمه ، حيث يجب قصها بانتظام حتى لا تصاب الحديقه بمظهر مهمل و فوضوي ، فضلاً عن التربه الطينيه التى تعتبر كابوساً إذا غمرتها المياه . و من هنا نشأت الحاجه إلى أرضية حدائق بلا عيوب ، فكانت الحدائق الحجريه هي الملاذ . و يقصد بها ، الحدائق ذات الأرضيات الحجريه ، من الرخام أو المغطاه بالحصى أو البازلت و غيرهم من الخامات . و هذه الخامات لا تتطلب قص أو ري أو تنظيف من الحشرات ، كل ما تتطلبه تنظيف تقليدي كأرضيات المنزل من الداخل . كما أن الأرضيه الحجريه تناسب المنازل العصريه التى تمتاز بالأناقه و الأثاث الوظيفي ، خاصة المنازل على النمط المينيمالي الذي يعتبر الحديقه التقليديه ذات الأرضية من الحشائش نوعاً من البهرجه و ضياع الوقت .