العطله الصيفيه مع أجمل 5 منازل في تركيا ..

إذا كنت تخطط في قضاء عطله صيفيه مشوقه ، فلابد أن تفكر في تركيا كوجهة أساسيه . فتركيا من البلاد القليله ، التى تتمتع بمزارات سياحيه تاريخيه و طبيعيه على حد سواء . فضلاً عن معمارها الساحر المشهود له بروعة التشييد و الزخارف ذات الطابع الأوروبي أحياناً والعثماني أحياناً أخرى . و اختيار منزلاً مناسباً هناك لقضاء عطلتك شيئاً مفروغ منه ، ولكننا سنقدم لك مجموعة مختاره من أكثر منازل تركيا جاذبيه و فخامه .
يقبع المنزل هناك في سكون و كأنه جزء من الطبيعه ، فلا تستطيع تفريقه عن ما حوله . فواجهة المنزل من الأحجار بالمظهر الطبيعي ، تتشابك مع الطبيعه الجبليه للمكان . و النباتات تحيط بالمنزل من كل جانب فتمنحه حيويه و بهجه ، تستطيع أن تستمتع بهما و انت في شرفة المنزل الواسعه المفتوحه على الخارج ذات الديكورات الخشبيه الدافئه .
تظهر شرفة المنزل المنسجم مع الطبيعه ، بخامات طبيعيه من الخشب في الأرضيات و الخوص البني في السقف مما جعلها تبدو أنيقه للغايه . و المنزل مبني على سهل منحدر ، لذا فإن الشرفه تبدو مرتفعه كثيراً عن ما حولها ، كما أنهh ليست شرفه تقليديه إذ تحتوى على حمام سباحه صغير و كراسي شزلونج لإسترخاء كما في الأحلام .
توفر عناصر الرفاهيه في منزل العطله ، شيئاً لا غنى عنه ، مثل حمامات السباحه ذات التصاميم الكبيره و المثاليه ، كما هذه الفيلا في الصوره من تصميم Inci Cuhadar ، و التى تناسب من يريد قضاء العطله الصيفيه في جو أسري سعيد مع الأقارب ، للإستمتاع بالهواء المنعش بعيداً عن زحام الشواطيء .
اللون الأزرق يحتضن الفيلا من السماء و حمام السباحه ، و تنوع الألوان بين الأخضر في الطبيعه و الأبيض في السحاب و المباني من جميع الجهات ، خلق جواً هادئاً يجعلك في مزاج رائق .كما أن ارتفاع الفيلا عن سطح الأرض يسمح لعينيك بالإنطلاق في براح من الفضاء الشاسع مما يشجع على نسيان الهموم و تغذية الروح بالتأمل .
منزل ذو تصميم مهندم و مرتب ، يحتوى على الكثير من الخطوط المستقيمه التى تشعرك بالنظام الشديد . الحديثه منمقه للغايه و تحتوي على حمام سباحه صغير يؤدي وظيفه رائعه في الهواء الطلق . مدخل المنزل الجانبي يرتفع عن الأرض بسلم يتيح مساحه كبيره مرتفعه عن الأرض تعمل كشرفه مفتوحه و تراس كبير في آن واحد ، وهو تصميم أجمل بكثير من تراس الحديقه الأرضي التقليدي .
العطلات ليست كلها شمس و بحر ، فالأوقات المسائيه تحتاج إلى أنشطه أخرى للترفيه . و الإسترخاء في المنزل يتطلب توفير عناصر للإستماع ، فعلى سبيل المثال هذه الفيلا تحتوى على غرفة للعب البلياردو ، بتصميم و إضاءه مميزه تحاكي النوادي كثيراً و ذلك لتقضية أوقات فراغ مثاليه .
وجودك في منزل بهذا التصميم المشوق يجعلك سعيداً فور وصولك إلى تركيا ، و عند جلوسك في باحة المنزل لتتناول الطعام تحت النسمات الرقيقه و أمامك أرضيه خشبيه كبيره مزوده بحمام سباحه ، يجعلك تستمتع بلون المياه الفيروزي و جمال تصميم المنزل و سياج الأشجار الأخضر الذي لا يشعرك بأنه حاجز بل العكس تشعر و كأنه مكمل للمنزل . وبالرغم من أن التصميم نائياً تماما عن المبالغه ، إلا أنه غني بالتفاصيل الأنيقه . فضلاً عن واجهته الزجاجيه جعلته يمزج بين الداخل و الخارج .
لابد و أن منزلاً بهذا الرونق يمتلك جوهراً مثالياً غني عن التعريف ، فنرى ثريا السقف ذات التصميم العصري ، و لوحة بلون أحمر قوي . كما أن المنزل يعتمد المساحات المفتوحه فنلاحظ أرضيه خشبيه كبيره متصله لغرف المعيشه و الإستقبال . و الإكتفاء بأساليب أخرى عمليه للفصل بين الغرف بعيداً عن الأبواب التى تضيق المساحات ، مثل حسن التخطيط لأماكن الأثاث و زخارف الجدران المختلفه .
الجدران الزجاجيه في جميع جوانب المنزل ، جعلته متصلاً مع الخارج ، واكسبته إضاءة جيده جداً أثناء النهار، فلا توجد غرفه لا تطل بأكملها على حمام السباحه و الحديقه . و هذا يرجع لرغبة المصمم في تحقيق الإستفادة القصوى موقع المنزل الممتار على منحدر جبلي عالي ، وإطلالته الممتازه على الجبال و البحر . و نرى أن توفير مساحه في الخارج لوضع سفره ، يضمن أوقات مسائيه ممتعه للأسره أثناء تناول العشاء .
يحتوى المنزل كما ذكرنا على مساحة مميزه تحتوي على طاولة طعام ، للإستمتاع بأوقات بأكلات لذيذه مع الأسره ، أو عشاء رومانسي لفردين . لذا كان من الضروري توفر مطبخ مثالي مثل هذا لإعداد تلك الأكلات الشهيه ، المطبخ باللون الكافيه و الكريمي بتصميم عصري يوفر جميع احتياجاتك في العطله و يطل على البحر و الجبال من خلال نافذه كبيره حتى لا تفوتك روح المصيف أثناء تحضير الأكل .