العطله الصيفيه مع أجمل 5 منازل في تركيا ..

وجودك في منزل بهذا التصميم المشوق يجعلك سعيداً فور وصولك إلى تركيا ، و عند جلوسك في باحة المنزل لتتناول الطعام تحت النسمات الرقيقه و أمامك أرضيه خشبيه كبيره مزوده بحمام سباحه ، يجعلك تستمتع بلون المياه الفيروزي و جمال تصميم المنزل و سياج الأشجار الأخضر الذي لا يشعرك بأنه حاجز بل العكس تشعر و كأنه مكمل للمنزل . وبالرغم من أن التصميم نائياً تماما عن المبالغه ، إلا أنه غني بالتفاصيل الأنيقه . فضلاً عن واجهته الزجاجيه جعلته يمزج بين الداخل و الخارج .