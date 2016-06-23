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العطله الصيفيه مع أجمل 5 منازل في تركيا ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS منازل
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إذا كنت تخطط في قضاء عطله صيفيه مشوقه ، فلابد أن تفكر في تركيا كوجهة أساسيه . فتركيا من البلاد القليله ، التى تتمتع بمزارات سياحيه تاريخيه و طبيعيه على حد سواء . فضلاً عن معمارها الساحر المشهود له بروعة التشييد و الزخارف ذات الطابع الأوروبي أحياناً والعثماني أحياناً أخرى . و اختيار منزلاً مناسباً هناك لقضاء عطلتك شيئاً مفروغ منه ، ولكننا سنقدم لك مجموعة مختاره من أكثر منازل تركيا جاذبيه و فخامه .

1- منزل منسجم مع الطبيعه

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum منازل
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

يقبع المنزل هناك في سكون و كأنه جزء من الطبيعه ، فلا تستطيع تفريقه عن ما حوله . فواجهة المنزل من الأحجار بالمظهر الطبيعي ، تتشابك مع الطبيعه الجبليه للمكان . و النباتات تحيط بالمنزل من كل جانب فتمنحه حيويه و بهجه ، تستطيع أن تستمتع بهما و انت في شرفة المنزل الواسعه المفتوحه على الخارج ذات الديكورات الخشبيه الدافئه .

شرفة المنزل

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum بلكونة أو شرفة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

تظهر شرفة المنزل المنسجم مع الطبيعه ، بخامات طبيعيه من الخشب في الأرضيات و الخوص البني في السقف مما جعلها تبدو أنيقه للغايه . و المنزل مبني على سهل منحدر ، لذا فإن الشرفه تبدو مرتفعه كثيراً عن ما حولها ، كما أنهh  ليست شرفه تقليديه إذ تحتوى على حمام سباحه صغير و كراسي شزلونج لإسترخاء كما في الأحلام .

2-منزل بحمام سباحه مثالي

Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
inci cuhadar

inci cuhadar
inci cuhadar
inci cuhadar

توفر عناصر الرفاهيه في منزل العطله ، شيئاً لا غنى عنه ، مثل حمامات السباحه ذات التصاميم الكبيره و المثاليه ، كما هذه الفيلا في الصوره من تصميم Inci Cuhadar ، و التى تناسب من يريد قضاء العطله الصيفيه في جو أسري سعيد مع الأقارب ، للإستمتاع بالهواء المنعش بعيداً عن زحام الشواطيء .

نعيم الأزرق

Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
inci cuhadar

inci cuhadar
inci cuhadar
inci cuhadar

اللون الأزرق يحتضن الفيلا من السماء و حمام السباحه ، و تنوع الألوان بين الأخضر في الطبيعه و الأبيض في السحاب و المباني من جميع الجهات ، خلق جواً هادئاً يجعلك في مزاج رائق .كما أن ارتفاع الفيلا عن سطح الأرض يسمح لعينيك بالإنطلاق في براح من الفضاء الشاسع  مما يشجع على نسيان الهموم و تغذية الروح بالتأمل .

3- كثيراً من الخطوط المستقيمه

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat منازل
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

منزل ذو تصميم مهندم و مرتب ، يحتوى على الكثير من الخطوط المستقيمه التى تشعرك بالنظام الشديد . الحديثه منمقه للغايه و تحتوي على حمام سباحه صغير يؤدي وظيفه رائعه في الهواء الطلق . مدخل المنزل الجانبي يرتفع عن الأرض بسلم يتيح مساحه كبيره مرتفعه عن الأرض تعمل كشرفه مفتوحه و تراس كبير في آن واحد ، وهو تصميم أجمل بكثير من تراس الحديقه الأرضي التقليدي .

صاله للبلياردو !

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat غرفة الميديا
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

العطلات ليست كلها شمس و بحر ، فالأوقات المسائيه تحتاج إلى أنشطه أخرى للترفيه . و الإسترخاء في المنزل يتطلب توفير عناصر للإستماع ، فعلى سبيل المثال هذه الفيلا تحتوى على غرفة للعب البلياردو ، بتصميم و إضاءه مميزه تحاكي النوادي كثيراً و ذلك لتقضية أوقات فراغ مثاليه .

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4- تصميم حديث

BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects منازل
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

وجودك في منزل بهذا التصميم المشوق يجعلك سعيداً فور وصولك إلى تركيا ، و عند جلوسك في باحة المنزل لتتناول الطعام تحت النسمات الرقيقه و أمامك أرضيه خشبيه كبيره مزوده بحمام سباحه  ، يجعلك تستمتع بلون المياه الفيروزي و جمال تصميم المنزل و سياج الأشجار الأخضر الذي لا يشعرك بأنه حاجز بل العكس تشعر و كأنه مكمل للمنزل . وبالرغم من أن التصميم نائياً تماما عن المبالغه ، إلا أنه غني بالتفاصيل الأنيقه . فضلاً عن واجهته الزجاجيه جعلته يمزج بين الداخل و الخارج .

المساحات المفتوحه

BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects منازل
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

لابد و أن منزلاً بهذا الرونق يمتلك جوهراً مثالياً غني عن التعريف ، فنرى ثريا السقف ذات التصميم العصري ، و لوحة بلون أحمر قوي . كما أن المنزل يعتمد المساحات المفتوحه فنلاحظ أرضيه خشبيه كبيره متصله لغرف المعيشه و الإستقبال . و الإكتفاء بأساليب أخرى عمليه للفصل بين الغرف بعيداً عن الأبواب التى تضيق المساحات ، مثل حسن التخطيط لأماكن الأثاث و زخارف الجدران المختلفه .

5- منزل مفتوح على الخارج

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS منازل
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

الجدران الزجاجيه في جميع جوانب المنزل ، جعلته متصلاً مع الخارج ، واكسبته إضاءة جيده جداً أثناء النهار، فلا توجد غرفه لا تطل بأكملها على حمام السباحه و الحديقه . و هذا يرجع لرغبة المصمم في تحقيق الإستفادة القصوى موقع المنزل الممتار على منحدر جبلي عالي ، وإطلالته الممتازه على الجبال و البحر . و نرى أن توفير مساحه في الخارج لوضع سفره ، يضمن أوقات مسائيه ممتعه للأسره أثناء تناول العشاء .

إعداد أكلات شهيه

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

يحتوى المنزل كما ذكرنا على مساحة مميزه تحتوي على طاولة طعام ، للإستمتاع بأوقات بأكلات لذيذه مع الأسره ، أو عشاء رومانسي لفردين . لذا كان من الضروري توفر مطبخ مثالي مثل هذا لإعداد تلك الأكلات الشهيه ، المطبخ باللون الكافيه و الكريمي بتصميم عصري يوفر جميع احتياجاتك في العطله و يطل على البحر و الجبال من خلال نافذه كبيره حتى لا تفوتك روح المصيف أثناء تحضير الأكل .

منزل تحت الأرض بمساحة صغيرة ولكن..
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