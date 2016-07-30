حلم كل شاب وفتاة!! بيت العمر

يمكن أن نطلق الاوصاف كما نشاء على أي منزل سواء بالسلب أو بالإيجاب , و لكن هناك بعض التصميمات الفنية التي تجبرنا على قول الشعر فيها لا إرادياً دون حتى أي تحضيرات سابقة، فمنزلنا اليوم من ضمن تلك المنازل التي جمعت بين براح المساحة و حسن استغلالها، و جمال الطبيعية و جمال الصنع البشري و تأثيره الجميل فيها، جمع بين الأناقة و بين الشموخ في غلاف من البريق الأبيض لون واجهته الأمامية، المسبح أمامه كدة التاج الناصعة البراقة، بيت أقل ما يقال عنه أنه قطع من السحر تجمعت سوياً في هيئة بيت ..