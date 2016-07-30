حلم كل شاب وفتاة!! بيت العمر

يمكن أن نطلق الاوصاف كما نشاء على أي منزل سواء بالسلب أو بالإيجاب , و لكن هناك بعض التصميمات الفنية التي تجبرنا على قول الشعر فيها لا إرادياً دون حتى أي تحضيرات سابقة، فمنزلنا اليوم من ضمن تلك المنازل التي جمعت بين براح المساحة و حسن استغلالها، و جمال الطبيعية و جمال الصنع البشري و تأثيره الجميل فيها، جمع بين الأناقة و بين الشموخ في غلاف من البريق الأبيض لون واجهته الأمامية، المسبح أمامه كدة التاج الناصعة البراقة، بيت أقل ما يقال عنه أنه قطع من السحر تجمعت سوياً في هيئة بيت ..
إن أجمل ما يمكن أن يعيش فيه الإنسان هي الخضرة و الماء ، أجمل شعور إنساني يمكن أن يوصف ، الحديقة الرئيسية لهذا المنزل بسيطة و واسعة بشكل أكثر من ممتاز، الشجر منتشر فيها بتساوي و تنسيق ، و المسبح يزين الواجهة الامامية للمنزل بمياهه الزرقاء الناصعة، أما البيت في حد ذاته فيعتبر من الطراز الحداثي بعض الشيء لما فيه من أعمدة و سقف مسطه مستقيم الاضلاع، و كذلك الفتحات المتعددة في مواجهة المسبح و الجلسة الأمامية في مقابله
الصالة الرئيسية بارعة عن طريق استخدام الألوان البنية التي كسرت سيطرة اللون الابيض على الأرضيات و الستائر و الجدران، و يعد استخدام الألوان الكاسرة للشكل العام في المفروشات و الأثاث من الأدوات التي تكون في يد المصمم ليضفي تكامل تصميمي في الدهانات و يصبح عنصر الفرش عاملاً خارجياً لا يكلف كثيراً لو اردنا تغيير نمطه أو لونه، و اختيار النوافذ الزجاجية الشفافة مسألة حاسمة في زيادة جمال غرفة المعيشة الرئيسية و استخدام الزهور كذلك في مقابلها مع خلفية الشجر المحيطة بالمسبح لا يصدق
اختيار الأرضيات ليست بالشيء الهين في عامل التصميم، فإنها ستكون عاملاً هاماً في رسم الصورة الكاملة للبيت أو الغرفة المستخدمه فيها فإن استخدام تلك الأرضيات المتعرجة الخطوط أوحى إلى عقولنا بأن الأرضيات كما الرخام تماماً، و لكنها من البورسلين الراقي، و استخدام الديكور في القطع و المصابيح مثل الأباجورة و شكل المرآة غير المنتظم تماشى تماماً مع عدم انتظام الأرضيات في تعرجاتها ، فكرة غاية في الروعة..
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ما أجمل الإطلالة على المسبح من غرفة النوم في وقت الصباح أو الليل، بعض من الشاعرية مطلوبة في أيامنا، و كثير من السحر في هذا المنزل ، الستائر البيضاء متماشية تماماً مع الأرضيات و الأثاث و المفروشات اعتمد عليهم المصمم للمرة الثانية لكسر جمود اللون الابيض كما في غرفة المعيشة
الزجاج الغير شفاف و لكن من اللون الأبيض، استخدامه ليفصل بين الحمام و السرير أو الغرفة ككل بدلاً من الطوب أو الخشب في الجدران تفكير سليم جداً إذا ما حللنا بالرؤية فقط المساحةا لكلية للغرفة التي لا تبدو أنها كبيرة الحجم، و استخدام الجدران الزجاجية يعطي انطباعاً بكبر المساحة ، و النموذج الثاني و الثالث و هذا النموذج يشهدان على لجوء المصمم و عشقه إلى كسر جمود الألوان في الغرف بواسطة أقمشة و ألوان المفروشات
من داخل الحمام يكمن السحر كذلك، جميع المكونات من اللون الأبيض و الزهور كسرت ذلك التغلغل الأبيض في كل شيء، و نزول المصمم بالحمام درجتين للأسفل يكسر الرتابة في الغرفة، و يضفي مزيج من الخصوصية ، و كذلك الجدار الزجاجي كما أدى عمله من الخارج فإنه يعطي الانطباع ذاته بالاتساع في المساحة من الداخل ، و انتشار المرآيات في كل الأركان يؤكد على ذلك في محاولة للهروب من عنصر المساحة الصغيرة في الغرف