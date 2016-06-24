أروع 10 تصاميم لصالة المنزل الحديث

صالة منزلك قد تكون رسمية للإستقبال أو مريحه للمعيشه ، أو تجمع الرسميه مع الراحه لتؤدي الوظيفتين معاً . و أياً كان نمط الصاله فهي أكثر أماكن المنزل لفتاً للأنظار عندما يأتي الضيف ، و تحليها بالألفة و الحداثه يجعلها سفيراً للإنطباعات الحسنه عنك و عن منزلك .

و في كتاب أفكار اليوم سنعرض مجموعه من الصالات الحديثه التى صممت بمواهب مكسيكيه ، جعلتها تتميز بسحر خاص يخترق القلوب و يأسر الأعين .