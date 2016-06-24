أروع 10 تصاميم لصالة المنزل الحديث

صالة منزلك قد تكون رسمية للإستقبال أو مريحه للمعيشه ، أو تجمع الرسميه مع الراحه لتؤدي الوظيفتين معاً . و أياً كان نمط الصاله فهي أكثر أماكن المنزل لفتاً للأنظار عندما يأتي الضيف ، و تحليها بالألفة و الحداثه يجعلها سفيراً للإنطباعات الحسنه عنك و عن منزلك .
و في كتاب أفكار اليوم سنعرض مجموعه من الصالات الحديثه التى صممت بمواهب مكسيكيه ، جعلتها تتميز بسحر خاص يخترق القلوب و يأسر الأعين .
الرغبه في البساطه لا ينفي وجود عدة ألوان قوية في صالة منزلك ، و اللعب بالألوان في المساحة الآمنه يأتي بعدة طرق منها : اعتماد لون حيادي كالأبيض ، و أضافة إليه ماتحب من ألوان في مساحات و قطع صغيره .
و الغرفه تعتبر مثالاً على الإستعمال الذكي للألوان ، حيث استخدم المصمم اللون البرتقالي الدافيء و البني في لوحات الحائط ، و اعتمد نفس اللونين في الوسائد و سجاد الغرفه مما جعل الغرفه مشرقه بالحد الأدني من الألوان ..
قلة الألوان و الغرق في الأسود و البني دون رحمه قد يجعل الغرفه رسميه ولكنها في الغالب ستكون ممله . لذا فإن الخبراء ينصحون عدم الإعتماد على الألوان الداكنه فقط في الوصول إلى المظهر الرسمي و عوضاً عن ذلك ، حاول اختيار صالون بتصميم نحيف و ليس ضخماً ، بلون رمادي فاتح على سبيل المثال ، ممزوجاً معه بعض الألوان الفاتحه مثل الوسائد باللون الأزرق الباستيلي كما في هذه الصاله . و التى تستمد النبض و الحيويه من لوحه كبيره بألوان باستيليه ، تحتوي على عناصر حركه متعدده ، لتكسر ملل الحياديه بدون ابتذال .
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ما رأيك أن ننحي فكرة
الطقم جانباً ، و ننتخب قطع الأثاث التى نحبها و نقوم بتوفيقها سوياً . و في هذه الصوره قام اللمصمم المكسيكي Elias Arquitectura باختيار كرسي شزلونج مريح بلون أزرق فاتح ، مع أريكه كلاسيكيه فريده من نوعها ، و أريكه أخرى بتصميم حديث ، ليشكلوا غرفة معاً . و بهذا يضمن الإستفادة الفعليه من جميع القطع التى توفر الراحه عند الجلوس لقراءة الكتب أو الإستمتاع بالهواء المنعش القادم من الحديقه .
وكما نرى اختيار الأثاث الآن لا يحتاج إلى قيود ، يكفى أن تتمتع بذوق انتقائي رفيع و تختار من الأثاث ما يناسب احتياجاتك ، و سوف تجد الإعجاب ينهال علي منزلك من الجميع .
يوجد متسع للجميع في هذه الغرفه ، التى تتميز بأربعة كراسي مريحه بالأبيض ، و أريكتين من القطيفه الناعمه بالأسود مع وسائد بيضاء في تطبيق مثالي لصيحة المونوكروم .
و تشكل السجاجيد غير منتظمة النسيج صيحه في عالم الديكورات العصريه ، حيث نرى في سجادة الغرفه ، تغير اللون من فاتح إلى غامق أو العكس بتحريك النسيج في اتجاهات مختلفه .
وجود طاولة القهوه سداسية الشكل ، بلون خشبي كسر رتابة الغرفه قليلاً . و أخيراً نتأكد أن المصمم أراد اعتماد أقل قدر من التفاصيل حتى نحصل على صاله رائقه لا تشتت الإنتباه .
هل تود أن تكون صالة منزلك ترحيبيه ، تشعر ضيوفك أنهم بالمنزل . إذا كانت الإجابه نعم ، فبالطبع الحل في الوسائد ، والكثير من الوسائد . ولكن احذر الإسراف في الألوان فيكفى اعتماد ثلاثة ألوان أو اربعه على الأكثر في جميع أثاثات الغرفه .
ولا تنسى أيضاً إضافة النباتات الخضراء ، التى تصنع جواً مألوفاً للمنزل . و تشجع على الهدوء و الجلوس بأريحيه أكثر .
النخيل الإستوائي المعمر ، يحتاج إلى أقل قدر من الضوء و المياه و يستطيع أن يتأقلم مع كافة الظروف المناخيه . لذلك يعتبر من أنسب النباتات التى يمكن اعتمادها في الغرف الداخليه لمنزل ، و لا سيما في الصاله لتصنع جواً ترحيبياً مميزاً كما ذكرنا من قبل .
استخدام قصاصات المجلات الكلاسيكيه و صور التذكارات ، في صنع لوحات حائط ديكوريه ، فكره ذكيه و رخيصه الثمن و ذلك باستخدام إطارات متنوعة الحجم ، و تعليقها بطريقة عشوائيه فتحصل على حائط مليء بالتفاصيل .
الاختيار المثالي للألوان هو الذي يحدد مصير التصميم ، و هو الذي يميز التصميم الأنيق عن التصميم الرديء . فالألوان ليست كماليات أو خياراً ، بل هي محور كل شيء .
و في هذه الغرفه نجد أن الألوان قد لعبت دور البطوله ، فاختيار الألوان الدافئه من أصفر و بنفسجي قد اسفر عن حيويه نابضه .
كما أن أقمشة الأرائك من نسيج القطيفه ، كان لها دوراً بارزاً في جعل الألوان تنطق و تعبر عن نفسها .
لون جريء للغايه ، و اعتماده في صالة المنزل يتطلب جرأه أكبر . فاللون الفيروزي هو لون المحترفين الذين لا يهابون التجديد ، و يثقون في قدرتهم على توظيف أي لون بصوره صحيحه .
و الفيروزي من الألوان البارده ، لذا جاء دور الجدران الخشبيه لإضافة التوازن إلى الغرفه ، و تخفيف برودة درجات الأزرق بخامة الخشب بدرجاتها البنيه الدافئه .
لاحظنا في الكثير من التصاميم و في هذا التصميم أيضاً ، أن المصممين المكسيكيين يحبون اعتماد الألوان الزاهيه كثيراً ، و ذلك يرجع إلى طابع البلد المحبه للألوان البراقه المنعشه .
و المفتاح السحري لإنتقاء اللون الناجح ، هو تحديد نوع الأحاسيس و المشاعر التى ترغب في الشعور بها عند دخولك الغرفه . فالألوان الدافئه تجعلك تشعر بالبهجه و الحيويه ، و الألوان البارده تشعرك بالإنتعاش و الهدوء . أما الألوان الحياديه فتستخدم لمظهر حالم و عصري .
وفي هذه الغرفه من تصميم Mm Estudio Interior تؤكد لنا أن الألوان يمكنها أن تتحكم في مشاعرك ، بدرجة كبيره لا تتخيلها .
كما أن تصميم طاولة قهوه بسطح و جوانب من المرايا ، عبقري للغايه فهو يوحي باتساع الفضاء مما يعوض المساحه التى شغلتها الطاوله ، نظراً لضيق الغرفه .
جدران هذا المنزل تحتوي على مساحات مفرغه و ليست مصمته مثل الجدران التقليديه ! ، و هو ما يجعل الظلال تؤدي وظيفه ديكوريه مبتكره خلال فترات النهار .
و هذه الصالة تغازل الأعين بنعومة ألوانها بدرجات الرمادي التى تتعانق مع الظلال فتشكل لوحة فنية آسره ، كما تنوعت خامات الأثاث بين الجلد و القماش ، وتنوعت خامة طاولة القهوه بين الخشب و الزجاج مما جعل المكان بعيداً تماما عن الرتابة و أقرب إلى الإنتعاش بالرغم من كثرة الألوان الحياديه .