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أروع 10 تصاميم لصالة المنزل الحديث

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
LE FUMOIR & GYM-San Antonio Texas, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة المعيشة
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صالة منزلك قد تكون رسمية للإستقبال أو مريحه للمعيشه ، أو تجمع الرسميه مع الراحه لتؤدي الوظيفتين معاً . و أياً كان نمط الصاله فهي أكثر أماكن المنزل لفتاً للأنظار عندما يأتي الضيف ، و تحليها بالألفة و الحداثه يجعلها سفيراً للإنطباعات الحسنه عنك و عن منزلك .

و في كتاب أفكار اليوم سنعرض مجموعه من الصالات الحديثه التى صممت بمواهب مكسيكيه ، جعلتها تتميز بسحر خاص يخترق القلوب و يأسر الأعين .

1-مُشرقه و ساطعه

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos غرفة المعيشة بلاط White
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

الرغبه في البساطه لا ينفي وجود عدة ألوان قوية في صالة منزلك ، و اللعب بالألوان في المساحة الآمنه يأتي بعدة طرق منها : اعتماد لون حيادي كالأبيض ، و أضافة إليه ماتحب من ألوان في مساحات و قطع صغيره . 

و الغرفه تعتبر مثالاً على الإستعمال الذكي للألوان ،  حيث استخدم المصمم اللون البرتقالي الدافيء و البني في لوحات الحائط ، و اعتمد نفس اللونين في الوسائد و سجاد الغرفه مما جعل الغرفه مشرقه بالحد الأدني من الألوان ..

2-اكسر الملل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

 قلة الألوان و الغرق في الأسود و البني دون رحمه قد يجعل الغرفه رسميه ولكنها في الغالب ستكون ممله . لذا فإن الخبراء ينصحون عدم الإعتماد على الألوان الداكنه فقط في الوصول إلى المظهر الرسمي و عوضاً عن ذلك ، حاول اختيار صالون بتصميم نحيف و ليس ضخماً ، بلون رمادي فاتح على سبيل المثال ، ممزوجاً معه بعض الألوان الفاتحه مثل الوسائد باللون الأزرق الباستيلي كما في هذه الصاله . و التى تستمد النبض و الحيويه من لوحه كبيره بألوان باستيليه ، تحتوي على عناصر حركه متعدده ، لتكسر ملل الحياديه بدون ابتذال .

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3-ذوق انتقائي

LE FUMOIR & GYM-San Antonio Texas, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة المعيشة
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

ما رأيك أن ننحي فكرة الطقم جانباً ، و ننتخب قطع الأثاث التى نحبها و نقوم بتوفيقها سوياً . و في هذه الصوره قام اللمصمم المكسيكي Elias Arquitectura باختيار كرسي شزلونج مريح بلون أزرق فاتح ، مع أريكه كلاسيكيه فريده من نوعها ، و أريكه أخرى بتصميم حديث ، ليشكلوا غرفة معاً . و بهذا يضمن الإستفادة الفعليه من جميع القطع التى توفر الراحه عند الجلوس لقراءة الكتب أو الإستمتاع بالهواء المنعش القادم من الحديقه .

وكما نرى اختيار الأثاث الآن لا يحتاج إلى قيود ، يكفى أن تتمتع بذوق انتقائي رفيع و تختار من الأثاث ما يناسب احتياجاتك ، و سوف تجد الإعجاب ينهال علي منزلك من الجميع .

4-المونوكروم

Casa C-CH, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة المعيشة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يوجد متسع للجميع في هذه الغرفه ، التى تتميز بأربعة كراسي مريحه بالأبيض ، و أريكتين من القطيفه الناعمه بالأسود مع وسائد بيضاء في تطبيق مثالي لصيحة المونوكروم . 

و تشكل السجاجيد غير منتظمة النسيج صيحه في عالم الديكورات العصريه ، حيث نرى في سجادة الغرفه ، تغير اللون من فاتح إلى غامق أو العكس بتحريك النسيج في اتجاهات مختلفه .

وجود طاولة القهوه سداسية الشكل ، بلون خشبي كسر رتابة الغرفه قليلاً . و أخيراً نتأكد أن المصمم أراد اعتماد أقل قدر من التفاصيل حتى نحصل على صاله رائقه لا تشتت الإنتباه . 

5-جو ترحيبي

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة المعيشة Purple/Violet
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

هل تود أن تكون صالة منزلك ترحيبيه ، تشعر ضيوفك أنهم بالمنزل . إذا كانت الإجابه نعم ، فبالطبع الحل في الوسائد ، والكثير من الوسائد . ولكن احذر الإسراف في الألوان فيكفى اعتماد ثلاثة ألوان أو اربعه على الأكثر في جميع أثاثات الغرفه .

ولا تنسى أيضاً إضافة النباتات الخضراء ، التى تصنع جواً مألوفاً للمنزل . و تشجع على الهدوء و الجلوس بأريحيه أكثر .

6- غابة استوائيه

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

النخيل الإستوائي المعمر ، يحتاج إلى أقل قدر من الضوء و المياه و يستطيع أن يتأقلم مع كافة الظروف المناخيه . لذلك يعتبر من أنسب النباتات التى يمكن اعتمادها في الغرف الداخليه لمنزل ، و لا سيما في الصاله لتصنع جواً ترحيبياً مميزاً  كما ذكرنا من قبل .

استخدام قصاصات المجلات الكلاسيكيه و صور التذكارات ، في صنع لوحات حائط ديكوريه ، فكره ذكيه و رخيصه الثمن و ذلك باستخدام إطارات متنوعة الحجم ، و تعليقها بطريقة عشوائيه فتحصل على حائط مليء بالتفاصيل .

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7-ألوان دافئه

PROYECTO RESIDENCIAL EN PUEBLA, LUXOREMA LUXOREMA غرفة المعيشة
LUXOREMA

LUXOREMA
LUXOREMA
LUXOREMA

الاختيار المثالي للألوان هو الذي يحدد مصير التصميم ، و هو الذي يميز التصميم الأنيق عن التصميم الرديء . فالألوان ليست كماليات أو خياراً ، بل هي محور كل شيء .

 و في هذه الغرفه نجد أن الألوان قد لعبت دور البطوله  ، فاختيار الألوان الدافئه من أصفر و بنفسجي قد اسفر عن حيويه نابضه .

كما أن أقمشة الأرائك من نسيج القطيفه ، كان لها دوراً بارزاً في جعل الألوان تنطق و تعبر عن نفسها .

8-الفيروزي الأنيق

Casas La Punta, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة المعيشة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

لون جريء للغايه ، و اعتماده في صالة المنزل يتطلب جرأه أكبر . فاللون الفيروزي هو لون المحترفين الذين لا يهابون التجديد ، و يثقون في قدرتهم على توظيف أي لون بصوره صحيحه .

و الفيروزي من الألوان البارده ، لذا جاء دور الجدران الخشبيه لإضافة التوازن إلى الغرفه ، و تخفيف برودة درجات الأزرق بخامة الخشب بدرجاتها البنيه  الدافئه . 

9-مكسيك الألوان

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لاحظنا في الكثير من التصاميم و في هذا التصميم أيضاً ، أن المصممين المكسيكيين يحبون اعتماد الألوان الزاهيه كثيراً ، و ذلك يرجع إلى طابع البلد المحبه للألوان البراقه المنعشه . 

و المفتاح السحري لإنتقاء اللون الناجح ، هو تحديد نوع الأحاسيس و المشاعر التى ترغب في الشعور بها عند دخولك الغرفه . فالألوان الدافئه تجعلك تشعر بالبهجه و الحيويه ، و الألوان البارده تشعرك بالإنتعاش و الهدوء . أما الألوان الحياديه فتستخدم لمظهر حالم و عصري .

وفي هذه الغرفه من تصميم Mm Estudio Interior تؤكد لنا أن الألوان يمكنها أن تتحكم في مشاعرك ، بدرجة كبيره لا تتخيلها . 

كما أن تصميم طاولة قهوه بسطح و جوانب من المرايا ، عبقري للغايه فهو يوحي باتساع الفضاء مما يعوض المساحه التى شغلتها الطاوله ، نظراً لضيق  الغرفه .

الظلال تؤدي وظيفه ديكوريه

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة المعيشة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

جدران هذا المنزل تحتوي على مساحات مفرغه و ليست مصمته مثل الجدران التقليديه ! ، و هو ما يجعل الظلال تؤدي وظيفه ديكوريه مبتكره خلال فترات النهار .

و هذه الصالة تغازل الأعين بنعومة ألوانها بدرجات الرمادي التى تتعانق مع الظلال فتشكل لوحة فنية آسره ، كما تنوعت خامات الأثاث بين الجلد و القماش ، وتنوعت خامة طاولة القهوه بين الخشب و الزجاج مما جعل المكان بعيداً تماما عن الرتابة و أقرب إلى الإنتعاش بالرغم من كثرة الألوان الحياديه .

أفكار متنوعة لجلسات شاي هادئة
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