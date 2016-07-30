كيف تصمم بيتك على النمط الغربي؟

فيلا عملية مريحة بحديقة مجاورة، تبلغ مساحتها 88 متر، بالإضافة إلى غرفة معيشة وسفرة ومطبخ مفتوحين على بعضهما، وغرفتي نوم وحمام مشترك لتوفير الطاقة والنفقات، كل هذه التفاصيل قادرة على جعلها منزل الأحلام دعنا نعرض لك تفاصيل أكثر عن هذا الحلم الأوروبي .
غرفة المعيشة من هذه الزاوية تظهرأكثر جمالًا، والنافذة مدت الغرفة بالمزيد من الضوء الطبيعي لتظهرها في مظهر مشرق ومفعم بالحيوية .
استخدام السيراميك الأسود والخشب والجدران البيضاء، كل هذ التعاون بين العناصر المختلفة جعل هذا المنزل ثري بصريًا، أما عن الجزء الخلفي للمنزل فهو مفتوح للخارج عن طريق الواجهات الزجاجية.
نوافذ هذا المنزل صغيرة لحماية الأسرة من أعين المتطفلين والحفاظ على خصوصيتهم، مع واجهة أنيقة وجميلة كما ذكرنا سابقًا.
في حالة العمل على منزل من الطراز، الاختيار الأنسب دائمًا هو الاعتماد على غرفة المعيشة الحديثة، والتي تكون مفتوحة على المطبخ، لذا يفضلها الخبراء دائمًا لتكون أحد الغرف الأساسية في المنازل والشقق الحديثة .
النافذة تجلب المزيد من الضوء إلى المطبخ، وزينت النافذة بالأعشاب الخضراء، والتي تضفي طابع حيوي ومشرق، تساعدك على طهي المزيد من الأطباق اللذيذة.
كما توجد لائحة على أحد الجدران، يمكن أن تكتب عليها بعض الوصفات حتى لا تنسى أي خطوة من الخطوات أثناء طهيها، أو لتذكرك بقوائم التسوق التي يجب عليك شرائها، أو لترك عبارة لطيفة لزوجتك في الصباح.
جاذبية هذا الحمام تكمن في نظام التخزين الغير مألوف له، يثير اهتمامك منذ أن تقع عيناك عليه، كما توجد منطقة غائرة في الجدار تسمح بوضع مستلزماتك عليها حتى تكون في متناول يديك.
برز استخدام الخشب في هذا الحمام الحديث، يبث الدفء والراحة في المساحة، كما يعطي اللون الأبيض شعور بالنظافة وسطوع المكان.
الستارة السوداء في غرفة النوم هذه جعلتها تبدو غامضة وحميمة، تحتفظ بكل شيء داخلها في خصوصية شديدة، أما عن الرف الذي يعلو السرير فكرة رائعة لجعل الغرفة رومانسية بالتعاون مع المصابيح الهادئة المعلقة على الجدار .
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