كيف تصمم بيتك على النمط الغربي؟

النافذة تجلب المزيد من الضوء إلى المطبخ، وزينت النافذة بالأعشاب الخضراء، والتي تضفي طابع حيوي ومشرق، تساعدك على طهي المزيد من الأطباق اللذيذة.

كما توجد لائحة على أحد الجدران، يمكن أن تكتب عليها بعض الوصفات حتى لا تنسى أي خطوة من الخطوات أثناء طهيها، أو لتذكرك بقوائم التسوق التي يجب عليك شرائها، أو لترك عبارة لطيفة لزوجتك في الصباح.