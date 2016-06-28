6 تصميمات رائعة لشرفة مميزة

الشرفة.. عنوان الاستمتاع في المنزل، بل هي مركز التجمعات لأفراد العائلة والأصدقاء، في أمسية ساهرة، أو حفل شاي نهاري، ويتوقف مدى لاستمتاع بها على مدى الإبداع في تصميمها، فيمكن جعلها مساحة للاسترخاء، وربما مساحة للمرح، ويمكن أيضًا جعلها مساحة للحصول على حمام شمس في يوم دافئ، وكل ذلك نوضحه لكم في 6 تصميمات رائعة من قلب المدن الإسبانية والإيطالية.
يتمتع هذا المنزل الإيطالي بشرفة رائعة، حيث صممت على سطح مستوٍ، وقد ظللتها
برجولة من الألواح الخشبية، لاحتماء بها من حرارة شمس روما نهارًا، بينما عُلق على أحد أعمدتها عدد من المصابيح، للإنارة ليلًا، وذلك حتى يستطيع أصحاب المنزل الاستمتاع بتناول وجبة في الهواء الطلق، على تلك الطاولة الخشبية البسيطة والأنيقة التصميم، خاصة في ظل وجود تلك المزروعات الخضراء، التي تُضفي لمسة مُشرقة ونابضة بالحياة.
في منزل إسباني من تصميم شركة Fanstudio، توجد تلك الشرفة الرائعة، التي يُشبه تصميمها غرفة معيشة على الطراز الاستوائي، بأثاثها الناطق باسم الطبيعة وتلك المزروعة الخضراء المتدلية من أعلى على درابزين الشرفة المعدني اللامع.
سيطر على تصميم الشرفة طابع هادئ استمدته من الألوان الخشبية والدرجات البنية المحايدة، بما يمنح شعورًا بالراحة للاستمتاع بأمسية رومانسية هادئة في هواء مدريد الطلق.
في العاصمة الإسبانية، وتحديدًا في باسيو دي لا كاستيلانا، صممت Bernado العقارية، تلك الشرفة الكلاسيكية الأنيقة على أحد أسطح المنازل، مع أرضية من الطوب الأحمر المتراص بدقة غير مبالغ فيها، ولمزيد من الأناقة أضيفت تلك الستائر البيضاء الناعمة وما يحيط بها من مزروعات خضراء، إلى جانب المسبح والشازلونجات، بما يجعلها مساحة مثالية للاسترخاء والاستمتاع، بل والحصول على حمام شمس في الهواء الطلق.
أبدع مصممو شركة OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS، في تقديم تلك الشرفة التي تبدو وكأنها دور علوي ليخت أو مركب فاخر، حيث الإطلالة البحرية الخلابة في أندراتكس، أحد جزر البليار الإسبانية، مع التصميم الناصع البياض مع اللمسات الزرقاء في قطع الديكور الصغيرة، والوسائد السوداء التي تخلق نقيضًا متناغمًا.
تتمتع الشرفة بسقف من الأعمدة الخشبية، التي تتدلى من منتصفها وحدة إضاءة كروية بيضاء، تتماشى مع الأثاث المودرن، بما يمنح الشرفة طابعًا خاصًا مناقضًا لزرقة البحر، ولكن متناغمَا معها في سلاسة.
مازلنا في أسبانيا، ولكن هذه المرة في المدينة الكاتلونية برشلونة، حيث التصميم المقدم من قبل شركة Zaga Arquitectura، التي ركزت على الاندماج في الطبيعة، حيث الطاولة الخشبية، والسقيفة ذات الأعمدة الخشبية، بينما أحيطت الشرفة بسور من الخوص، وأيضًا كراسي من الخوص.
ولم تكتف الشركة المصممة بقصاري الزرع المتراصة هنا وهناك، بل أيضًا أضافت لمسة أخرى من خلال تلك الأفرع الملتفة حول الأعمدة الخشبية، والمتشابكة مع أفرع من وحدات الإضاءة الصغيرة.
أكثر ما يميز تلك الشرفة، هو إمكانية الاستمتاع فيها بعدة طرق، إما بتناول الطعام على تلك الطاولة الكبيرة، وإما بتناول فنجان من الشاي أو القهوة والاسترخاء على تلك الأريكة الكبيرة أيضًا والتي صممت على قاعدة خشبية منخفضة الارتفاع، لمزيد من الراحة.
هل تصدق مدى روعة تلك الشرفة! ليس فقط التصميم بل أيضًا الإطلالة الخلابة للجبال الخضراء المحيطة بها من كل اتجاه، وقصاءري الزرع المتراصة على سورها، لتندمج مع خضرة الجبال.
صممت الشرفة على النمط الريفي المناسب بمثالية للطبيعة المحيطة، حيث الأثاث المعدني، مع المفروشات البيضاء والوسائد البنية التي تتناغم مع الطاولة الخشبية التي تتوسط الشرفة، والأرضية المصممة من البلاط، فضلًا عن تلك العريشة التي لا توفر ظلًا ولكنها توفر لمسة ساحرة على أجواء الشرفة.
لمزيد من التصميمات المميزة للشرفة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، مبادئ تأسيس حديقة في شرفتك.