6 تصميمات رائعة لشرفة مميزة

مازلنا في أسبانيا، ولكن هذه المرة في المدينة الكاتلونية برشلونة، حيث التصميم المقدم من قبل شركة Zaga Arquitectura، التي ركزت على الاندماج في الطبيعة، حيث الطاولة الخشبية، والسقيفة ذات الأعمدة الخشبية، بينما أحيطت الشرفة بسور من الخوص، وأيضًا كراسي من الخوص.

ولم تكتف الشركة المصممة بقصاري الزرع المتراصة هنا وهناك، بل أيضًا أضافت لمسة أخرى من خلال تلك الأفرع الملتفة حول الأعمدة الخشبية، والمتشابكة مع أفرع من وحدات الإضاءة الصغيرة.

أكثر ما يميز تلك الشرفة، هو إمكانية الاستمتاع فيها بعدة طرق، إما بتناول الطعام على تلك الطاولة الكبيرة، وإما بتناول فنجان من الشاي أو القهوة والاسترخاء على تلك الأريكة الكبيرة أيضًا والتي صممت على قاعدة خشبية منخفضة الارتفاع، لمزيد من الراحة.