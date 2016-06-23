منزل صغير بحديقة مبتكرة

بالطبع كلنا نحلم بالتمتع بحديقة خاصة بمنزلنا لنقضى بها اﻷمسيات و التجمعات العائلية، بها يلعب اﻷولاد و تلتف الأسرة لتناول الطعام في اﻷوقات المختلفة، و حتى من داخل المنزل نتمتع بالمنظر اﻷخضر المبهج، لننعم بجو مليء بالحيوية و النشاط المتجدد. و لكن كيف السبيل إلى هذا في ظل البيوت الصغيرة و الشوارع المزدحمة؟ فيتجه المهندسون اﻵن إلى تصميم منازل أصغر في المساحة، بجدران متلاصقة. معنا في كتاب اﻷفكار هذا الحل اﻷمثل لك إذا كنت تعاني من هذه المشكلة. شاهد بنفسك و لا تتردد في تنفيذ هذه الفكرة العملية.
هذا ما نراه دائما، منازل متقاربة، بمساحات صغيرة و ممرات ضيقة، بها جراج شخصي، محاطة بسور يختلف من منزل لآخر بحسب التصميم العام. و بالطبع فهو طراز حديث كما بداخل المنزل، لضمان الراحة و ملائمة إيقاع الحياة. فماذا بالداخل؟
ها هو المنزل من صورة رأسية، نرى فيها الفناء المتميز، فهي ليست حديقة و ليست تراس، و إنما جمعت اﻹثنين في مساحة واحدة لأقصى إستفادة من المكان الصغير. فهو تراس لطيف بألواح خشبية، و باﻷرض فتحات مربعة تنبثق منها اﻷشجار العالية، و نلاحظ إختيار الأشجار ذات الجذع الرفيع و اﻷوراق الكثيفة، لتلقى ظلالها على أكبر مساحة ممكنة و لا تأخذ حيز كبير. و يحيط بالتراس شجيرات جانبية صغيرة. و هكذا نجد أن الساحة الخارجية للمنزل تحولت لمكان هادئ خلاب يجمع بين التراس المريح و الحديقة بشكل مبتكر و جذاب.
من وسط الساحة، نجدها مفتوحة على غرف المنزل المتعددة بواجهات زجاجية، ليتمتع من في المنزل بالمنظر الطبيعي من عدة جهات. و بها مائدة تتسع للعديد من اﻷفراد، و بها يمكن وضع اﻷلعاب للأطفال التي تنمي خيالهم.
و يميز هذه الغرفة عدم إحتياجها للعناية المرهقة بالحدائق التقليدية. ﻷنه تم إستبدال الحشائش باﻷرضية الخشبية، و بالطبع لا تحتاج لرعاية تذكر غير التنظيف المستمر للحفاظ على رونق المنزل و بهجته.
من غرفة المعيشة يظهر الإهتمام بالمظهر الطبيعي، فنجد العنصر الخشبي غالب في اﻷرضيات و اﻷسقف و السلالم و اﻷثاث. و هو يتلائم مع التراس الخارجي. و النبتة الكبيرة في اﻷصيص اﻷبيض تضفي جو من الدفئ و البهجة بداخل الغرفة. يزيد من جمالها اﻷريكة الملونة و اللوحة الصغيرة بالجانب.
نلاحظ وضع المكتب في مواجهة التراس و اﻷشجار، و هو اختيار ممتاز لمكان المكتب يساعد على التركيز و تجديد النشاط و اﻹبداع و يحفز على الإنجاز. كما أنه يتلقى إضاءة جيدة.
يشغل المطبخ حيز صغير من المنزل و يتمتع بالبساطة و اﻷناقة، بأدراج متعددة ليحوي مختلف أدوات المطبخ. و نرى أنه يمكن تكييفه بسهولة ليضم الطباخ الروبوت، و هو عبارة عن جهاز بذراعين متدليان من سطح الخزانة ليقوم بتقطيع الطعام و طهيه. و يمكن التحكم به عن طريق شاشة آلية و جهاز تحكم عن بعد، و هو مزود بعدسات تلقط طريقة طهي اﻹنسان لينفذها هو فيما بعد.
غرفة اﻹستحمام أنيقة بطراز فندقي، كل جزء منها يمكن فصله عن اﻵخر. بمغطس واسع للاسترخاء و الشعور بمتعة الاستحمام تتخلل كل جسدك. و اﻷرضيات خشبية كجميع الغرف بالمنزل، بإضاءة صفراء دافئة تضفي جو رومانسي. و نلاحظ أن سطح الحوض ليس رخامي، ولكنه بالخشب اﻷبيض و حوض سيراميكي أبيض يعطي لمسة انسيابية، أما عن الخزانة فهي تشبه في تصميمها خزانة المطبخ لتكون أجزاء المنزل المختلفة متناسقة بطريقة رائعة.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، الريف والحاضر وهذا المنزل العبقري.