منزل صغير بحديقة مبتكرة

من وسط الساحة، نجدها مفتوحة على غرف المنزل المتعددة بواجهات زجاجية، ليتمتع من في المنزل بالمنظر الطبيعي من عدة جهات. و بها مائدة تتسع للعديد من اﻷفراد، و بها يمكن وضع اﻷلعاب للأطفال التي تنمي خيالهم.

و يميز هذه الغرفة عدم إحتياجها للعناية المرهقة بالحدائق التقليدية. ﻷنه تم إستبدال الحشائش باﻷرضية الخشبية، و بالطبع لا تحتاج لرعاية تذكر غير التنظيف المستمر للحفاظ على رونق المنزل و بهجته.