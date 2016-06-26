نصائح تُفيدك في تصميم منزلك الأول!

عندما تتطلع للاستقلال عن بيت عائلتك وتبدأ في إعداد وتجهيز عالمك الخاص أنت وشريكة حياتك المستقبلية، بالتأكيد تواجهكم العديد من العقبات وكثير من الخيارات التي تجعلكم في حيرة من أمركم طوال الوقت! سواء في اختيار الألوان المناسبة لكل غرفة من غرف المنزل على حدة، أو التصميم الأفضل على الإطلاق للمطبخ، وكذلك تصميم أنسب جلسة تُشَرّفكم عند استقبال أي ضيف وخصوصًا إن كان أحد الأصدقاء أو مجموعة من أفراد العائلة..
لذا نقدم لكم هنا مجموعة من النصائح الضمنية التي يمكنكم الاستفادة منها بمجرد الانتهاء من قراءة هذا المقال..
لا يمكن أن تشك للحظة أن تلك الساحة لشئٍ غير مطعم فاخر أو لإحدى الكافيهات الفخمة! ولكن الحقيقة أنها فعلًا تنتمي لمنزل عصري ودافئ.. دافئ بجمال عنصر الإضاءة الذي لعب دورًا كبيرًا في تميزه وأضفى جمالًا على جميع عناصره، لذا عليك ألا تستهين بهذا العنصر الهام عند تصميم منزلك الخاص.
إن كنت تعيش في هذا المنزل، فلا حاجة للخروج والذهاب بعيدًا لتلتقي بأصدقائك أو أحد أفراد عائلتك، لأنك ببساطة يمكنك أن تجعل منه نقطة التقاء حقيقية للعائلة أو الأصدقاء سواء في تجمع لتناول وجبة إفطار خفيفة أو لإحدى حفلات العشاء، فيكفي أن تجلسوا جميعًا في أيٍ من تلك الجلسات العديدة الموجودة في أرجاء المنزل المختلفة والاستمتاع بالهواء الطلق وروعة الهدوء.
ليس شرطًا أن يكون مطبخك مُتخِذ من حرف الـ U شكلًا له كما هو متعارف عليه في معظم المطابخ! فالتغيير مطلوب.. وكانت تلك القاعدة هي الأساس الذي اعتمد عليه المصمم هنا، فخرج عن المألوف في تصميم المطبخ وجعله مقام على خط مستقيم واحد فقط ورغم ذلك يجمع كافة الأغراض ويستوعبها جيدًا كما نرى في الصورة؛ مما أثبت نجاح المصمم في تنفيذ مطبخ عملي وأنيق في الوقت ذاته!
من ناحية أخرى، بدلًا من أن يقوم المصمم بوضع مائدة للطعام منفصلة بمنتصف المطبخ كما يوجد في أغلب المطابخ عادة، استغل ذلك اللوح الخشبي الطويل أفضل استغلال بحيث جعله منقسم لنصفين نصف مُصمت يضم وحدات المطبخ الرئيسية أسفله، وآخر مُفَرّغ أدخل به 3 كراسي زرقاء بتصميم رائع ولون عصري ساحر نقل المطبخ نقلة أخرى، وبالتالي وَفّر مساحة كبيرة للمطبخ كفيلة بأن تمكن قاطنيه من الشعور بالبراح طوال الوقت.
اعتمد المصمم في غرفة الاستقبال الرئيسية لهذا المنزل على اللون الأبيض بشكل كبير والذي كان مناسبًا لها تمامًا وكالعادة جعلها تبدو أوسع، فيما ترك بقية الألوان ليوظفها بعناية في غرفة المعيشة!
قد يبدو لك أثاث تلك الغرفة غير متناسق نتيجة لغرابة الألوان المستخدمة في الفرش الذي يكسيالكراسي وكذلك الأريكة، ولكن الخلفية البيضاء التي حرص المصمم على تثبيتها هنا، أدت دورها بكفاءة في تخفيف الشعور بالنفور من ألوان الديكورات المتعددة.
فرش الأرضية، الوسائد، الإطار الملون بتفاصيل بارزة.. جميعها عناصر لولا إضافتها للغرفة لكانت باهتة، توظيف الألوان هنا كان شديد الدقة ومنحها إطلالة غير عادية!، حيث اعتمد المصمم على مجموعة من الألوان التي أينما وُجِدَت تشعرك بالبهجة، كالأحمر والأصفر والبرتقالي.. فهي أكثر من مجرد غرفة معيشة تجلس بها لمشاهدة أحد الأفلام مع أصدقائك أو شريكة حياتك، بل هي لوحة فنية متناغمة الألوان ومتناسقة التفاصيل تلهمك بكل ما هو مُبدع بمجرد جلوسك بها.
إن كانت لديك مساحة أخرى في بيتك غير مستغلة وتحتار فيما تضع بها من أثاث! فاجعلها غرفة معيشة أخرى ولكن بتصميم مختلف، فكما نلاحظ هنا جعل المصمم غرفة المعيشة هذه أكثر رسمية على عكس نظيرتها متعددة الألوان وكأنه يقصد أن تكون هذه الغرفة أقرب لقلوب كبار السن، أما الأخرى لتناسب جلسات الشباب المرحة.
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