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نصائح تُفيدك في تصميم منزلك الأول!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
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عندما تتطلع للاستقلال عن بيت عائلتك وتبدأ في إعداد وتجهيز عالمك الخاص أنت وشريكة حياتك المستقبلية، بالتأكيد تواجهكم العديد من العقبات وكثير من الخيارات التي تجعلكم في حيرة من أمركم طوال الوقت! سواء في اختيار الألوان المناسبة لكل غرفة من غرف المنزل على حدة، أو التصميم الأفضل على الإطلاق للمطبخ، وكذلك تصميم أنسب جلسة تُشَرّفكم عند استقبال أي ضيف وخصوصًا إن كان أحد الأصدقاء أو مجموعة من أفراد العائلة..

لذا نقدم لكم هنا مجموعة من النصائح الضمنية التي يمكنكم الاستفادة منها بمجرد الانتهاء من قراءة هذا المقال.. 

كلمة السر: الإضاءة

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura منازل
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

لا يمكن أن تشك للحظة أن تلك الساحة لشئٍ غير مطعم فاخر أو لإحدى الكافيهات الفخمة! ولكن الحقيقة أنها فعلًا تنتمي لمنزل عصري ودافئ.. دافئ بجمال عنصر الإضاءة الذي لعب دورًا كبيرًا في تميزه وأضفى جمالًا على جميع عناصره، لذا عليك ألا تستهين بهذا العنصر الهام عند تصميم منزلك الخاص.

إن كنت تعيش في هذا المنزل، فلا حاجة للخروج والذهاب بعيدًا لتلتقي بأصدقائك أو أحد أفراد عائلتك، لأنك ببساطة يمكنك أن تجعل منه نقطة التقاء حقيقية للعائلة أو الأصدقاء سواء في تجمع لتناول وجبة إفطار خفيفة أو لإحدى حفلات العشاء، فيكفي أن تجلسوا جميعًا في أيٍ من تلك الجلسات العديدة الموجودة في أرجاء المنزل المختلفة والاستمتاع بالهواء الطلق وروعة الهدوء.

التغيير.. مطلوب!

Apartamento jovem e descolado no bairro da Mooca, Márcio Campos Arquitetura + Interiores Márcio Campos Arquitetura + Interiores غرفة السفرة Grey
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

ليس شرطًا أن يكون مطبخك مُتخِذ من حرف الـ U شكلًا له كما هو متعارف عليه في معظم المطابخ! فالتغيير مطلوب.. وكانت تلك القاعدة هي الأساس الذي اعتمد عليه المصمم هنا، فخرج عن المألوف في تصميم المطبخ وجعله مقام على خط مستقيم واحد فقط ورغم ذلك يجمع كافة الأغراض ويستوعبها جيدًا كما نرى في الصورة؛ مما أثبت نجاح المصمم في تنفيذ مطبخ عملي وأنيق في الوقت ذاته! 

من ناحية أخرى، بدلًا من أن يقوم المصمم بوضع مائدة للطعام منفصلة بمنتصف المطبخ كما يوجد في أغلب المطابخ عادة، استغل ذلك اللوح الخشبي الطويل أفضل استغلال بحيث جعله منقسم لنصفين نصف مُصمت يضم وحدات المطبخ الرئيسية أسفله، وآخر مُفَرّغ أدخل به 3 كراسي زرقاء بتصميم رائع ولون عصري ساحر نقل المطبخ نقلة أخرى، وبالتالي وَفّر مساحة كبيرة للمطبخ كفيلة بأن تمكن قاطنيه من الشعور بالبراح طوال الوقت.

الأبيض.. سحر عجزت الكلمات عن وصفه

FA, Flávia Gerab Flávia Gerab غرفة المعيشة
Flávia Gerab

Flávia Gerab
Flávia Gerab
Flávia Gerab

اعتمد المصمم في غرفة الاستقبال الرئيسية لهذا المنزل على اللون الأبيض بشكل كبير والذي كان مناسبًا لها تمامًا وكالعادة جعلها تبدو أوسع، فيما ترك بقية الألوان ليوظفها بعناية في غرفة المعيشة!

قد يبدو لك أثاث تلك الغرفة غير متناسق نتيجة لغرابة الألوان المستخدمة في الفرش الذي يكسيالكراسي وكذلك الأريكة، ولكن الخلفية البيضاء التي حرص المصمم على تثبيتها هنا، أدت دورها بكفاءة في تخفيف الشعور بالنفور من ألوان الديكورات المتعددة. 

غرفة الألوان

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

فرش الأرضية، الوسائد، الإطار الملون بتفاصيل بارزة.. جميعها عناصر لولا إضافتها للغرفة لكانت باهتة، توظيف الألوان هنا كان شديد الدقة ومنحها إطلالة غير عادية!، حيث اعتمد المصمم على مجموعة من الألوان التي أينما وُجِدَت تشعرك بالبهجة، كالأحمر والأصفر والبرتقالي.. فهي أكثر من مجرد غرفة معيشة تجلس بها لمشاهدة أحد الأفلام مع أصدقائك أو شريكة حياتك، بل هي لوحة فنية متناغمة الألوان ومتناسقة التفاصيل تلهمك بكل ما هو مُبدع بمجرد جلوسك بها.

غرفة معيشة أكثر رسمية

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

إن كانت لديك مساحة أخرى في بيتك غير مستغلة وتحتار فيما تضع بها من أثاث! فاجعلها غرفة معيشة أخرى ولكن بتصميم مختلف، فكما نلاحظ هنا جعل المصمم غرفة المعيشة هذه أكثر رسمية على عكس نظيرتها متعددة الألوان وكأنه يقصد أن تكون هذه الغرفة أقرب لقلوب كبار السن، أما الأخرى لتناسب جلسات الشباب المرحة.

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