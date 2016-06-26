نصائح تُفيدك في تصميم منزلك الأول!

عندما تتطلع للاستقلال عن بيت عائلتك وتبدأ في إعداد وتجهيز عالمك الخاص أنت وشريكة حياتك المستقبلية، بالتأكيد تواجهكم العديد من العقبات وكثير من الخيارات التي تجعلكم في حيرة من أمركم طوال الوقت! سواء في اختيار الألوان المناسبة لكل غرفة من غرف المنزل على حدة، أو التصميم الأفضل على الإطلاق للمطبخ، وكذلك تصميم أنسب جلسة تُشَرّفكم عند استقبال أي ضيف وخصوصًا إن كان أحد الأصدقاء أو مجموعة من أفراد العائلة..

لذا نقدم لكم هنا مجموعة من النصائح الضمنية التي يمكنكم الاستفادة منها بمجرد الانتهاء من قراءة هذا المقال..