أجمل 8 أفكار لتراس ولا أروع

لا شك أن للتراس أهمية خاصة بمنزلنا، و غالبا ما نقضى به اﻷمسيات و التجمعات العائلية، و نستمتع بالجو اللطيف أثتاء تناول الطعام في اﻷوقات المختلفة، لننعم بجو مليء بالحيوية و النشاط المتجدد. و لذلك نوجه له عناية خاصة، بأرضيته و حديقته إذا كان به حديقة. و بالطبع فإن إختيار اﻷرضية يلعب هنا دور حيوي، نظرا لعدم وجود جدران أو أسقف، فتبرز اﻷرضية للناظرين، و لذلك فإن اﻹختيار الصحيح ﻷرضية التراس يجعل هذه القطعة من منزلك تتألق بالتميز.
و لذلك نقدم لك في كتاب اﻷفكار هذا مجموعة متنوعة ﻷشكال و تصاميم التراس المختلفة لتناسب ذوقك و منزلك و ميزانيتك، من المؤكد ستعجبك إحداها بشدة.
للأحجار الطبيعية جمال مميز، فكل قطعة لها شكل و حجم مختلف و في بعض اﻷوقات ألوان مختلفة. و من المعروف عنها سهولة تنظيفها و تحملها للعوامل المختلفة، فهي اﻷكثر صلابة، و من أكثرهم إشتهارا بهذا حجارة اﻷردواز، فهي تتمتع بدرجة عالية من المقاومة و الإنعزال. أما الكوارتز فهو يتواجد بأشكال و ملامس مختلفة و يتحمل إختلاف اﻷجواء.
مما يجب أخذه في اﻹعتبار أن اﻷحجار تأخذ حرارة المكان، فمع الحرارة و الشمس فتزداد حرارة الأحجار بشدة، و مع برودة الجو تزداد هي في البرودة. و ممكن تجنب هذا بوضع بساط مخصوص في اﻷماكن التي تلامس فيها الأجسام سطح اﻷرض.
اﻷخشاب كاﻷحجار تتمتع بإطلالة طبيعية و لكن بطابع دافئ يلائم جو اﻷسرة الهادئة و هو يناسب التصاميم العصرية بسلاسة و جاذبية. و هذا الفناء مميز بشكل خاص، فهو ليس حديقة و ليس تراس، و إنما جمع اﻹثنين في مساحة واحدة لأقصى إستفادة من المكان الصغير. فهو تراس لطيف بألواح خشبية، و باﻷرض فتحات مربعة تنبثق منها اﻷشجار العالية، و نلاحظ إختيار الأشجار ذات الجذع الرفيع و اﻷوراق الكثيفة، لتلقى ظلالها على أكبر مساحة ممكنة و لا تأخذ حيز كبير. و يحيط بالتراس شجيرات جانبية صغيرة. و هكذا نجد أن الساحة الخارجية للمنزل تحولت لمكان هادئ خلاب يجمع بين التراس المريح و الحديقة بشكل مبتكر و جذاب.
إنها ممتازة للغاية، و تعطي مظهر اﻷخشاب الطبيعية و لكن بتكاليف أقل كثيرا. و يمكن التحكم بشكلها النهائي بسهولة أكبر. بهذا التراس نرى العناية باﻷثاث الملون المريح و اﻷحجار تحيط بالتراس مع تزيين السور بالنباتات مما يعطي شكل جميل عوضا عن الحديقة، و يعطيك خصوصية أثناء الجلوس.
يلائم اﻷسمنت التصاميم العصرية، و هو معروف بصلابته و مقاومته و سهولة تنظيفه و اﻹعتناء به، فهو قطعة موصولة بلا فواصل، مما يسهل عملية تنظيفه للغاية.
و يمكن تلوينه حسب الطلب، أو دهنه بمواد بلاستيكية تعطيه مظهر لامع أو تركه على طبيعته بلا أي إضافات مثل هذه الصورة، و بكل اﻷحوال فهو يمكن تكييفه على حسب ذوقك و شكل اﻷثاث بالتراس و أيضا إنسجامه مع الطبيعة الخارجية، فنجد ملمس اﻷسمنت ملائم للجبال البعيدة، كأن التراس قطعة من الطبيعة.
للبلاط مظهر أثري حيث كان يستخدم دائما في القصور و المتاحف التاريخية. يمكن أن نجده بعدة ألوان و أحجام مختلفة، إنه أقل صلابة من السيراميك و اﻷحجار، و لكنه لا شك يمكن الحفاظ عليه للمئات من اﻷعوام، و هو سهل في تنظيفه. باﻹضافة إلى ذلك فهو يختلف عن السيراميك في أنه يتمتع بمظهر طبيعي أكثر و يلائم الحدائق بشكل مبهج.
هذه الحصي تأتي من تكسير الجرانيت، بلمسة فنية طبيعية، تسهل انسياب المياه بعد ري الزروع أو بعد اﻷمطار. يمكنك استخدامها على مساحات واسعة كما في الصورة، أو يمكنك مزجها في مكان معين من الحجرة.
يتبادر إلى اﻷذهان إحساس الدفئ و الراحة بمجرد ذكر السجاد. يساعد على تحمل برودة الجو في أوقات السقيع، و يسمح لك بالجلوس على اﻷرض بحرية. إذا كان التراس مغطى كهذا في الصورة يمكنك إختيار أي سجادة، أما إذا كان تراس مفتوح، فاﻷفضل إختيار سجادة مغطى بطبقة بلاستيكية تعزله عن عوامل الجو المختلفة من أمطار و أتربة و الشمس. و بالطبع يجب تنظيفه بإستمرار حتى لا تتجمع به اﻷتربة و يسبب حساسية، و لا يجب إهمال البقع حتى لا تلصق به.
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