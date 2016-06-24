أجمل 8 أفكار لتراس ولا أروع

لا شك أن للتراس أهمية خاصة بمنزلنا، و غالبا ما نقضى به اﻷمسيات و التجمعات العائلية، و نستمتع بالجو اللطيف أثتاء تناول الطعام في اﻷوقات المختلفة، لننعم بجو مليء بالحيوية و النشاط المتجدد. و لذلك نوجه له عناية خاصة، بأرضيته و حديقته إذا كان به حديقة. و بالطبع فإن إختيار اﻷرضية يلعب هنا دور حيوي، نظرا لعدم وجود جدران أو أسقف، فتبرز اﻷرضية للناظرين، و لذلك فإن اﻹختيار الصحيح ﻷرضية التراس يجعل هذه القطعة من منزلك تتألق بالتميز.

و لذلك نقدم لك في كتاب اﻷفكار هذا مجموعة متنوعة ﻷشكال و تصاميم التراس المختلفة لتناسب ذوقك و منزلك و ميزانيتك، من المؤكد ستعجبك إحداها بشدة.