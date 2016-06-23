تصميمات مثالية لمساحات العطل الأسبوعية

هل هناك أفضل من عطلة أسبوعية في الفناء الخلفي مع وجبات مشوية؟ بالطبع لا، فمساحات الشواء هي الأفضل عندما يتعلق الأمر بتجمع الأقارب والأصدقاء، حيث أجواء المرح والحميمية أثناء إعداد وتناول الطعام، والاستمتاع بالهواء الطلق وأشعة الشمس الدافئة.
لهذا، يجب أن يتم تصميم منطقة الشواء بعناية، بما يُتيح إعداد الطعام بأريحية، وتناوله وسط منظر مُريح ومُشرق، ونظرًا للروائح والدخان المتصاعد من عملية الشواء، فأفضل مكان لتصميمها هو الفناء الخلفي أو حديقة المنزل، وإليكم بعض من التصميمات الرائعة لمناطق الشواء..
ليست فقط مجرد مساحة للشواء، بل مساحة لتقديم أفضل وأشهى المأكولات، حيث تم بناء موقد حجري كبير، يتضمن سطح معد خصيصًا للشواء، إلى جانب فرن يعمل بحرارة اشتعال الاخشاب، وأيضًا فرن عادي تم تصميمه أسفل سطح الشواء، حتى يتم تقديم مختلف أنواع الطعام بما يرضي أذواق الجميع.
تم تصميم تلك المنطقة لاستيعاب أفراد العائلة بالكامل، ويمكن أيضًا دعوة الأصدقاء، فالمساحة واسعة، وهناك مكان للجميع.
تتضمن المساحة مطبخ متكامل، لا ينقصه أي شيء، حيث يوجد الموقد ذو الفرن الكبير، بتصميمه اللامع، وأيضًا منضدة المطبخ الممتدة طوليًا، بما يسمح بمساعدة النساء من العائلة والأصدقاء، في إعداد عدد كبير من الأطباق في آن واحد.
أما عن طاولة الطعام، فلم تكن واحدة لتكفي، لذا وضعت عدة طاولات طعام خشبية، بلون بني مائل للحمرة، يتناسب مع التصميم المميز للمطبخ الذي أرفق به بار للتقديم.
تصميم فريد لمنطقة الشواء التي لم تتأثر بصغر المساحة نتيجة لذكاء مصممو شركة Inspired Garden Design، حيث وضعت وحدة تخزين كبيرة تستند إلى الجدار، وقد تضمن سطحها طاولة لإعداد الطعام، وفي المنتصف آلة الشواء، بينما وضعت في الجهة المقابلة طاولة طعام خشبية بسيطة التصميم، واستبدلت الكراسي بمقعد كبير لمزيد من الألفة والحميمية، بينما يتناول أفراد العائلة وجبتهم وسط الشجيرات الخضراء في الهواء الطلق.
في منزل بتلك الأناقة لابد وأن تكون منطقة الشواء رائعة، حيث تصميم شركة Rousseau المعمارية، الذي اتخذ مكانه في الحديقة الخلفية، على مقربة من المسبح، ففي يوم يتجمع فيه الأصدقاء للمرح والسباحة، سيكون من الرائع تناول اللحوم المعدة على االجريل بعد الانتهاء من السباحة، والجلوس سويًا على حول ذلك البار الفاخر، والمضاء جيدًا بكشافات مثبتة في الجدار.
تتميز منطقة الشواء أيضًا بقربها من طاولة الطعام التي وضعت في مساحة مفتوحة مع غرفة المعيشة المطلة على الحديقة مباشرة، وبالتالي لن يحتاج أصحاب المنزل إلى بذل مجهود كبير في تمرير الأطباق إلى ضيوفهم أيًا كان مكان جلوسهم.
في حديقة المنزل، صممت منطقة الشواء بأقل التكاليف، ولكن دون الانقاص من مظهرها الجمالي، حيث صمم مكان الشواء بداخل بناء من الطوب والأسمنت، التصق بالجدار الحجري للمنزل، وارفقت به طاولة من الطوب الأحمر وبها حوض لمختلف الاستخدامات، بينما وضعت طاولة خشبية صغيرة مستديرة، لتناول وجبة شهية في أجواء تحيط بها الطبيعة والبساطة.
هذا المنزل، لا يقدم أصحابه الطعام بطريقة عادية، بل يقدمونه بطريقة فاخرة، حيث صممت مساحة الشواء من الرخام اللامع! تحت سقيفة من الأعمدة الخشبية لا تمنح ظلًا كاملًا ولكنها تسمح بنفاذ بعض من أشعة الشمس في خطوط تمنح المكان دفء وإشراقة طبيعية.
صممت آلة الشواء داخل طاولة رخامية، تتضمن موقد عادي، وأيضًا حوض، لإعداد مختلف أنواع الطعام، بينما صممت طاولة الطعام على نمط البار الأمريكي، ووضعت أمامها كراسي من الخوص البني، للاستمتاع بوجبة شهية فاخرة.
لمزيد من التصميمات الرخامية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، استخدام الرخام في المنازل.