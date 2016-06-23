تصميمات مثالية لمساحات العطل الأسبوعية

هل هناك أفضل من عطلة أسبوعية في الفناء الخلفي مع وجبات مشوية؟ بالطبع لا، فمساحات الشواء هي الأفضل عندما يتعلق الأمر بتجمع الأقارب والأصدقاء، حيث أجواء المرح والحميمية أثناء إعداد وتناول الطعام، والاستمتاع بالهواء الطلق وأشعة الشمس الدافئة.

لهذا، يجب أن يتم تصميم منطقة الشواء بعناية، بما يُتيح إعداد الطعام بأريحية، وتناوله وسط منظر مُريح ومُشرق، ونظرًا للروائح والدخان المتصاعد من عملية الشواء، فأفضل مكان لتصميمها هو الفناء الخلفي أو حديقة المنزل، وإليكم بعض من التصميمات الرائعة لمناطق الشواء..