عصرية التصميم في منزل ياباني مُريح

نأخذكم اليوم في جولة داخل ’منزل إيشينوماكي’.. منزل ياباني، شُيد في الضواحي، بالقرب من الغابات الشاسعة، وقد صمم على النهج الحديث المعاصر، مع لمسات داخلية ساحرة، وإطلالة خارجية خلابة.
ارتكز تصميم المنزل على الأخشاب، لمنح شعورًا بالدفء، خاصة مع الأجواء الباردة نتيجة موقعه بين الغابات الشاسعة، كما اكتست جدرانه بالأبيض المحايد الذي يتماشى مع النمط المينيمال المتبع في أغلب أركانه.
واجهة المنزل تتحدث بالعصرية والأناقة في كل جزء منها، حيث التصميم الهندسي البسيط ذو السطح المائل، والنوافذ المواجهة للسماء مباشرة، مع مدخنة غير كبيرة، وقد تلونت الواجهة بالأبيض، بينما اتخذ السقف والقاعدة لونًا أسود مناقضًا، فضلًأ عن النافذتين الزجاجيتين الكبيرتين.
تمتع المنزل بمدخل يجمع بين المساحات الخضراء وممر من الدرجات الأسمتية المسطحة، تحيط بها الأحجار الصغيرة بلونها الرمادي الفاتح، وقد أحاط بالمنزل سور خشبي بسيط، لا يفصله تمامًا عن الغابات الشاسعة المحيطة به.
يتمتع المنزل الياباني بمساحة أمامية فسيحة، أتاحت الفرصة لتصميم حديقة خضراء مُشرقة، يستمتع فيها أفراد العائلة بعطلاتهم وأوقات فراغهم، وقد وضع فيها مقعد خشبي مربع التصميم، لاستيعاب أكبر عدد من الأفراد.
ويمكننا من خلال هذه الصورة، استنباط تصميم غرفتي المعيشة والسفرة، اللتان تم جمعهما في مساحة مفتوحة تطل على الحديقة الأمامية من خلال نوافذ زجاجية عملاقة منزلقة، وقد سيطر الطابع الخشبي على المنزل من الداخل والخارج، حيث الأسقف والأعمدة الخشبية، وأيضًا قطع الاثاث والأرضية.
من داخل الحمام، يمكننا رؤية الحديقة الخارجية، حيث الجدار الزجاجي الكبير، فيما صمم الحمام بلون أبيض محايد سيطر على السقف والأرضية وأيضًا حوض الاغتسال الأنيق.
نظرًا لموقع المنزل وسط الغابات، وتعرضه للأجواء الباردة والممطرة، كان لابد من الاعتناء بأمر التدفئة، وقد قام المصمم بالاعتناء بها بأفضل طريقة، حيث المدفئة البسيطة ذات اللون الأسود الأنيق، وقد استندت إلى الجدار الأبيض، لتصنع تناقضًا لونيًا جذابًا، فيما تتناسب مع لون الأرضية، وتمنح شعورًا قويًا بالدفء خاصة مع الأسقف والأعمدة الخشبية.
غرفة تتامي.. هي مساحة يتم تصميمها بأغلب المنازل اليابانية، وتترك فارغة من كل شيء، وتخصص من أجل التأمل، وفي هذا المنزل، على الرغم من مساحتها الصغيرة، إلا أنها تعطي شعورًا بالراحة والهدوء، حيث اللون الأبيض المحايد مع اللمسات الخشبية الدافئة، والإضاءة النافذة من الحديقة إلى الداخل من أسفل وأعلى الأبواب المعلقة.
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