عصرية التصميم في منزل ياباني مُريح

نأخذكم اليوم في جولة داخل ’منزل إيشينوماكي’.. منزل ياباني، شُيد في الضواحي، بالقرب من الغابات الشاسعة، وقد صمم على النهج الحديث المعاصر، مع لمسات داخلية ساحرة، وإطلالة خارجية خلابة.

ارتكز تصميم المنزل على الأخشاب، لمنح شعورًا بالدفء، خاصة مع الأجواء الباردة نتيجة موقعه بين الغابات الشاسعة، كما اكتست جدرانه بالأبيض المحايد الذي يتماشى مع النمط المينيمال المتبع في أغلب أركانه.