الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

المنزل الأسود وكلاسيكية التصميم

منة اسماعيل منة اسماعيل
Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten منازل
Loading admin actions …

ابداع المصممون في الديكور والهندسة المعمارية في الأونة الأخيرة أصبح أكثر من رائع، خاصةً  في الأعتماد على الألوان الصريحة في تصميم واجهة المنزل، واليوم جولتنا مع تحفة فنية من ابداع المصمم النمساوي Schroetter-Lenzi، المنزل الأسود الأنيق، الذي اعتمد المصمم في تصميمه من الخارج ولمساته من الداخل على اللون الأسود الكلاسيكي الأنيق ليكون اللون الأساسي للمنزل وتفاصيله، فاللون الأسود على عكس المتعارف عليه أنه لون الأحزان، ففي عالم الديكور اللون الأسود هو سيد الألوان في التصميمات.

واجهة أنيقة

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten منازل
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

البداية مع واجهة هذا المنزل التي صممت بشكل عصري وأنيق، فقد استطاع المصمم النمساوي أن يخلق تناغماً بين اللون الأسود والبلور الشفاف، فعلى رغم من أن  المنزل بمجرد النظر اليه يشعرك بالفخامة والأناقة ألا أن المصمم اعتمد على البساطة الواضحة جداً في التفاصيل التي اجتمعت معاً وخلقت تلك الروح من الفخامة والكلاسيكية، اللون الأسود هو اللون الأساسي للواجهة مع مزجه ببعض التفاصيب كالبلور الشفاف والطبيعة الخضراء الساحرة التي أعطت روحاً للمكان.

بساطة غرفة المعيشة

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten صالة الرياضة
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

عندما تتحدث البساطة بطلاقة عن نفسها، هو حقاُ ابسط تعبير عن تصميم غرفة المعيشة داخل المنزل فقد اعتمد Shroetter  على التفاصيل البسيطة في تصميم تلك الغرفة بشكل راقى، بدايةً من اختيار الألوان التي جاءت هادئة جداً فقد اعتمد المصمم على اللون البيج ليكون اللون الأساسي للأثاث، السجاد والستائر ومزجه مع درجة البني الداكن للأرضيات ليخلق بذلك انسجاماً رائعاً مع الألوان والطبيعة من خلال تلك النوافذ التي تطل بكل وضوح على الطبيعة الخضراء.

رقي غرفة الطعام

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten مطبخ
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

أما تصميم غرفة الطعام داخل هذا المنزل فكان راقياً جداً من حيث النمط واختيار التفاصيل التي امتازت بالأناقة والبساطة المفرطة، فقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض والأسود معاً ومزجهم سوياً بطريقة كلاسيكية راقية، اللون الأبيض كان اللون الأساسي للأثاث داخل الغرفة، مع مزجها مع بعض التفاصيل الراقية من اللون الأسود التي تمثلت في الأضاءة و الأرضيات.

غرفة نوم مبهجة

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten غرفة نوم
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

البهجة والألوان هما عنوان الأختلاف داخل تصميم غرفة النوم داخل المنزل، على رغم من أن المصمم لم يتخلى عن اللون الأسود في تصميمها، ألا أن مزجها مع بعض الألوان المبهجة أضافت للغرفة لمسة مختلفة وأنيقة عن باقي المنزل، الوان الجدران كانت حيادية فأعتمد المصمم في تصميمها على اللون الأبيض، وأضاف لمسة اللون الأسود بطريقة ذكية جداً تمثلت في لون الأرضيات والأثاث، مع أضافة لمسة مبهجة من خلال الألوان التي اعتمدعليها لتكون لون مفرش السرير مع أطلالة الطبيعة الخلابة من خلال تلك النافذة.

الحمام وسط الطبيعة

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten حمام
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

وأخر جولتنا في هذا المنزل مع تصميم هذا الحمام الأنيق جداً،فقد أراد المصمم أن يخلق روحاً مختلفة في تصميم الحمام فجعله متوسطاًُ للطبيعة الخلابة حول المنزل بطريقة ذكية جداً، فقد وضع حوض الحمام في المنتصف ليطل على الطبيعة من خلال تلك النافذة، وقد مزج بساطة التصميم مع الديكور من خلال اللون الأبيض لحوض الأستحمام والستائر، واللون البني الداكن للأرضيات.

تفضلوا بقراءة هذا المقال: منزل مبهر، و الموقع؟ لن تصدق!

 

5 فوائد للنباتات داخل المنزل
حان الوقت لغير وجهة نظرك عن اللون الأسود

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً