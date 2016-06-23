المنزل الأسود وكلاسيكية التصميم

البهجة والألوان هما عنوان الأختلاف داخل تصميم غرفة النوم داخل المنزل، على رغم من أن المصمم لم يتخلى عن اللون الأسود في تصميمها، ألا أن مزجها مع بعض الألوان المبهجة أضافت للغرفة لمسة مختلفة وأنيقة عن باقي المنزل، الوان الجدران كانت حيادية فأعتمد المصمم في تصميمها على اللون الأبيض، وأضاف لمسة اللون الأسود بطريقة ذكية جداً تمثلت في لون الأرضيات والأثاث، مع أضافة لمسة مبهجة من خلال الألوان التي اعتمدعليها لتكون لون مفرش السرير مع أطلالة الطبيعة الخلابة من خلال تلك النافذة.