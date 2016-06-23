المنزل الأسود وكلاسيكية التصميم

ابداع المصممون في الديكور والهندسة المعمارية في الأونة الأخيرة أصبح أكثر من رائع، خاصةً في الأعتماد على الألوان الصريحة في تصميم واجهة المنزل، واليوم جولتنا مع تحفة فنية من ابداع المصمم النمساوي Schroetter-Lenzi، المنزل الأسود الأنيق، الذي اعتمد المصمم في تصميمه من الخارج ولمساته من الداخل على اللون الأسود الكلاسيكي الأنيق ليكون اللون الأساسي للمنزل وتفاصيله، فاللون الأسود على عكس المتعارف عليه أنه لون الأحزان، ففي عالم الديكور اللون الأسود هو سيد الألوان في التصميمات.
البداية مع واجهة هذا المنزل التي صممت بشكل عصري وأنيق، فقد استطاع المصمم النمساوي أن يخلق تناغماً بين اللون الأسود والبلور الشفاف، فعلى رغم من أن المنزل بمجرد النظر اليه يشعرك بالفخامة والأناقة ألا أن المصمم اعتمد على البساطة الواضحة جداً في التفاصيل التي اجتمعت معاً وخلقت تلك الروح من الفخامة والكلاسيكية، اللون الأسود هو اللون الأساسي للواجهة مع مزجه ببعض التفاصيب كالبلور الشفاف والطبيعة الخضراء الساحرة التي أعطت روحاً للمكان.
عندما تتحدث البساطة بطلاقة عن نفسها، هو حقاُ ابسط تعبير عن تصميم غرفة المعيشة داخل المنزل فقد اعتمد Shroetter على التفاصيل البسيطة في تصميم تلك الغرفة بشكل راقى، بدايةً من اختيار الألوان التي جاءت هادئة جداً فقد اعتمد المصمم على اللون البيج ليكون اللون الأساسي للأثاث، السجاد والستائر ومزجه مع درجة البني الداكن للأرضيات ليخلق بذلك انسجاماً رائعاً مع الألوان والطبيعة من خلال تلك النوافذ التي تطل بكل وضوح على الطبيعة الخضراء.
أما تصميم غرفة الطعام داخل هذا المنزل فكان راقياً جداً من حيث النمط واختيار التفاصيل التي امتازت بالأناقة والبساطة المفرطة، فقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض والأسود معاً ومزجهم سوياً بطريقة كلاسيكية راقية، اللون الأبيض كان اللون الأساسي للأثاث داخل الغرفة، مع مزجها مع بعض التفاصيل الراقية من اللون الأسود التي تمثلت في الأضاءة و الأرضيات.
البهجة والألوان هما عنوان الأختلاف داخل تصميم غرفة النوم داخل المنزل، على رغم من أن المصمم لم يتخلى عن اللون الأسود في تصميمها، ألا أن مزجها مع بعض الألوان المبهجة أضافت للغرفة لمسة مختلفة وأنيقة عن باقي المنزل، الوان الجدران كانت حيادية فأعتمد المصمم في تصميمها على اللون الأبيض، وأضاف لمسة اللون الأسود بطريقة ذكية جداً تمثلت في لون الأرضيات والأثاث، مع أضافة لمسة مبهجة من خلال الألوان التي اعتمدعليها لتكون لون مفرش السرير مع أطلالة الطبيعة الخلابة من خلال تلك النافذة.
وأخر جولتنا في هذا المنزل مع تصميم هذا الحمام الأنيق جداً،فقد أراد المصمم أن يخلق روحاً مختلفة في تصميم الحمام فجعله متوسطاًُ للطبيعة الخلابة حول المنزل بطريقة ذكية جداً، فقد وضع حوض الحمام في المنتصف ليطل على الطبيعة من خلال تلك النافذة، وقد مزج بساطة التصميم مع الديكور من خلال اللون الأبيض لحوض الأستحمام والستائر، واللون البني الداكن للأرضيات.
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