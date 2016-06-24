الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

المطبخ عنوان لشخصيتك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Loading admin actions …

من قال أن المطابخ لا تشبه اصحابها؟؟؟ المطابخ وتصميماتها بكل بساطة هي عنوان لشخصية صاحبها ومرتبطةجداً بها، فأختيارك للألوان، التصميمات والتفاصيل كل ذلك يدل بشكل كبير على ذوقك الجمالي وميولك، ربما المطبخ ليس  أهم ركن في المنزل، لكنه يعتبر الركن الوحيد  لذ ي لا يخلو منه أي منزل مهم بالنسبة للبيت ومهم بالنسبة للمرأة،، لانك تقضي فيه بكل تأكيد أغلب الأوقات داخله، لذلك يجب أن يكون مريحاً وقريب من ذوقك وشخصيتك، واليوم سنأخذ جولة مع تصميمات مطابخ مختلفة ومميزة بشكل كبير.

مطبخ لعشاق الرفاهية

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

أذا كانت شخصيتك تميل إلى الرفاهية والتفاصيل الفخمة وتعشق كل ما هوفاخر، أذاً تصميم هذا المطبخ ملائم جداً لشخصيتك واحتياجاتها، فهو مطبخ لعشاق الرفاهية التي تمثلت في كل تفاصيله،فتصميم هذا المطبخ مثالي جداً للطهاة الذين يحبون ويعرفون جيداً كيفية امتاع الناس بالأكلات المميزة، فهو مطبخ عصري وحديث، وقد ظهر ذلك في كل ركن من اركانه بشكل واضح من خلال اختيار الألوان الهادئة كالأبيض والبيج ومزجها مع لمسة من الألوان النارية الحارة كاللون الأحمر، واستخدام التكنولوجيا العصرية في التصميم.

مطبخ لعشاق البساطة

Casa Evans, A4estudio A4estudio مطبخ
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

لهؤلاء الذين يسعون إلى البساطة المفرطة في كل شئ، هذا المطبخ هو أفضل اختيار بالنسبة اليك، خاصةً إذا كنت ممن هؤلاءالذين يقضون وقتاً كبيراً في المطبخ ويحبون التواصل مع عائلتهم واصدقائهم، فهذا المطبخ سيسمح لك بذك لأنه لا ينفصل عن غرفة المعيشة، اعتمد المصمم في تصميمه لهذا المطبخ على البساطة والعملية في كل شئ من خلال اختياره للأستانلس ستيل ليكون اللمسة الأساسية في تصميم هذا المطبخ.

مطبخ لعشاق الكلاسيكية

#1, ARCHE VISTA ARCHE VISTA مطبخ
ARCHE VISTA

ARCHE VISTA
ARCHE VISTA
ARCHE VISTA

هواة الكلاسيكية هذا المطبخ يمثلكم بكل تأكيد، لذلك إذا كنت تهوى الكلاسيكية انصحك بأختيار هذا المطبخ، فهو يتميز بالكلاسيكية ومريح جداً أيضاً في استخدامه لأنه بجانب الكلاسيكية التي ظهرت في اختيار الألوان كالأبيض والبيج والرمادي، والعصرية التي تجلت في أبهى صورها من خلال اختيار الأثاث، فهذا المطبخ هو عنوان للراحة أيضاً بشكل كبير من خلال توفير مساحات للتخزين كثيرة في متناول الأيدي.

التغيير والتفاصيل

Интерьер таунхауса под Уфой, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home مطبخ
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

والحل الأمثل لهؤلاء الذين لا يحبون التغيير، هو التفاصيل فيمكنك عمل بعد التعديلات البسيطة جداً داخل مطبخك، من خلال تغيير بعض التفاصيل  البسيطة وأضافة بعض اللمسات، على سبيل المثال على طاولة المطبخ يمكنك أضافة زهرية بسيطة، أوتزيين المطبخ بطريقة بسيطة كوضع تلك الأرفف البسيطة  على الحائط. 

مطبخ لعشاق العملية

Kitchen Fraher and Findlay مطبخ
Fraher and Findlay

Kitchen

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

اذا كنت دائماً تفضل العملية في كل شئ، فهذا المطبخ مميز ومناسب لك بشكل كبير، فهو معتمد على التصميم العملي ولمسات الديكور العملية البسيطة، فقد تم استغلال مساحات المطبخ بشكل عملي جداً من خلال وضع تلك الطاولات الصغيرة، واستخدام طاولة طعام كبيرة في المنتصف  

تفضلوا بقراءة هذا المقال:شاهد روعة التصميم.. شقة متكاملة من غرفة واحدة!

 

أفكار لتصميم بيت المصيف

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً