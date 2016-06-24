المطبخ عنوان لشخصيتك

من قال أن المطابخ لا تشبه اصحابها؟؟؟ المطابخ وتصميماتها بكل بساطة هي عنوان لشخصية صاحبها ومرتبطةجداً بها، فأختيارك للألوان، التصميمات والتفاصيل كل ذلك يدل بشكل كبير على ذوقك الجمالي وميولك، ربما المطبخ ليس أهم ركن في المنزل، لكنه يعتبر الركن الوحيد لذ ي لا يخلو منه أي منزل مهم بالنسبة للبيت ومهم بالنسبة للمرأة،، لانك تقضي فيه بكل تأكيد أغلب الأوقات داخله، لذلك يجب أن يكون مريحاً وقريب من ذوقك وشخصيتك، واليوم سنأخذ جولة مع تصميمات مطابخ مختلفة ومميزة بشكل كبير.
أذا كانت شخصيتك تميل إلى الرفاهية والتفاصيل الفخمة وتعشق كل ما هوفاخر، أذاً تصميم هذا المطبخ ملائم جداً لشخصيتك واحتياجاتها، فهو مطبخ لعشاق الرفاهية التي تمثلت في كل تفاصيله،فتصميم هذا المطبخ مثالي جداً للطهاة الذين يحبون ويعرفون جيداً كيفية امتاع الناس بالأكلات المميزة، فهو مطبخ عصري وحديث، وقد ظهر ذلك في كل ركن من اركانه بشكل واضح من خلال اختيار الألوان الهادئة كالأبيض والبيج ومزجها مع لمسة من الألوان النارية الحارة كاللون الأحمر، واستخدام التكنولوجيا العصرية في التصميم.
لهؤلاء الذين يسعون إلى البساطة المفرطة في كل شئ، هذا المطبخ هو أفضل اختيار بالنسبة اليك، خاصةً إذا كنت ممن هؤلاءالذين يقضون وقتاً كبيراً في المطبخ ويحبون التواصل مع عائلتهم واصدقائهم، فهذا المطبخ سيسمح لك بذك لأنه لا ينفصل عن غرفة المعيشة، اعتمد المصمم في تصميمه لهذا المطبخ على البساطة والعملية في كل شئ من خلال اختياره للأستانلس ستيل ليكون اللمسة الأساسية في تصميم هذا المطبخ.
هواة الكلاسيكية هذا المطبخ يمثلكم بكل تأكيد، لذلك إذا كنت تهوى الكلاسيكية انصحك بأختيار هذا المطبخ، فهو يتميز بالكلاسيكية ومريح جداً أيضاً في استخدامه لأنه بجانب الكلاسيكية التي ظهرت في اختيار الألوان كالأبيض والبيج والرمادي، والعصرية التي تجلت في أبهى صورها من خلال اختيار الأثاث، فهذا المطبخ هو عنوان للراحة أيضاً بشكل كبير من خلال توفير مساحات للتخزين كثيرة في متناول الأيدي.
والحل الأمثل لهؤلاء الذين لا يحبون التغيير، هو التفاصيل فيمكنك عمل بعد التعديلات البسيطة جداً داخل مطبخك، من خلال تغيير بعض التفاصيل البسيطة وأضافة بعض اللمسات، على سبيل المثال على طاولة المطبخ يمكنك أضافة زهرية بسيطة، أوتزيين المطبخ بطريقة بسيطة كوضع تلك الأرفف البسيطة على الحائط.
اذا كنت دائماً تفضل العملية في كل شئ، فهذا المطبخ مميز ومناسب لك بشكل كبير، فهو معتمد على التصميم العملي ولمسات الديكور العملية البسيطة، فقد تم استغلال مساحات المطبخ بشكل عملي جداً من خلال وضع تلك الطاولات الصغيرة، واستخدام طاولة طعام كبيرة في المنتصف
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