المطبخ عنوان لشخصيتك

اذا كنت دائماً تفضل العملية في كل شئ، فهذا المطبخ مميز ومناسب لك بشكل كبير، فهو معتمد على التصميم العملي ولمسات الديكور العملية البسيطة، فقد تم استغلال مساحات المطبخ بشكل عملي جداً من خلال وضع تلك الطاولات الصغيرة، واستخدام طاولة طعام كبيرة في المنتصف

تفضلوا بقراءة هذا المقال:شاهد روعة التصميم.. شقة متكاملة من غرفة واحدة!



