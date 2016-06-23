نحو تصميم أرقى لبيوت صغيرة

يعتقد البعض أن مفهوم الذوق الراقي و الديكور الإبداعي مرتبط فقط بالبيوت الكبيرة ذات المساحة و تعدد الطوابق و الغرف و الأركان، و لكن في الحقيقة التفرد و التميز الذي يبرز جمال الديكور يكون في البيوت الصغيرة أكثر حيث تشكل صعوبة تكييف المكان و تحييد عنصر المساحة رغم أهميته في التأثير على الشكل النهائي للديكور، بحيث لا يكون عائقاً أمام تنفيذ التصميمات سواء الحديثة أو القديمة بكافة أنواعها، بالطبع هناك ديكور يليق على كل بيت و ديكور مخصص لكل بيت، لكن البيوت الصغيرة تحتاج دائماً تعاملاً خاصاً بالذات في مسألة إبراز العنصر الجمالي في التصميم من الخارج و هو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه في السطور المقبلة