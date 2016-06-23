نحو تصميم أرقى لبيوت صغيرة

يعتقد البعض أن مفهوم الذوق الراقي و الديكور الإبداعي مرتبط فقط بالبيوت الكبيرة ذات المساحة و تعدد الطوابق و الغرف و الأركان، و لكن في الحقيقة التفرد و التميز الذي يبرز جمال الديكور يكون في البيوت الصغيرة أكثر حيث تشكل صعوبة تكييف المكان و تحييد عنصر المساحة رغم أهميته في التأثير على الشكل النهائي للديكور، بحيث لا يكون عائقاً أمام تنفيذ التصميمات سواء الحديثة أو القديمة بكافة أنواعها، بالطبع هناك ديكور يليق على كل بيت و ديكور مخصص لكل بيت، لكن البيوت الصغيرة تحتاج دائماً تعاملاً خاصاً بالذات في مسألة إبراز العنصر الجمالي في التصميم من الخارج و هو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه في السطور المقبلة
الإبداع يتلخص في كونه اختيار أقصر الطرق الغير معتادة للوصول لأفضل النتائج الممكنة ، و في بيتنا هذا يتضح ذلك بقوة، حيث المظهر المستقيم هندسياً المتعامد في إضلاعه في شكل مثلثات هرمية الشكل، و لو لاحظنا أن الأعمدة الاساسية للبيت توضح مساحته الصغيرة و لكن الغطاء الكوخي الهرمي فرض على البيت مساحة أخرى و هي ما جعلته يبدو أكثر اتساعاً خصوصاً مع استخدام صخور بنية اللون و التي تعطي مع انعكاس الشمس احساس كبير بالغموض و عدم دقة للعين من بعيد للتأثر بعامل المساحة
بدلاً من قيام المصمم في النموذج الأول بتنفيذ الغطاء الهرمي الحجري على البيت من الخارج، قام هذا المصمم باسلوب آخر مبدع أيضاً ألا و هو امتداد أحد أضلاع المنزل الأساسية و تغطيتها بالسقف الأساسي للبيت و هي التي كانت مخصصة كغطاء أو جلسة خارجية منفصلة على المسبح، و لكن بالإبداع و الخداع البصري أو حى لعيوننا أنها جزء من أضلاع البيت و بالتالي كبرت مساحته الفعلية في أعيننا بشكل واضح ..
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تصميم الواجهات بطريقة احترافية تجذب العينين إلى الواجهة و تجعلها لا تتأثر ببلاقي المساحة الفعلية للمنزل ، فنحن في هذا النموذج على سبيل المثال نرى البيت باللون البني و الغلاف أو الإطار الحجري الأبيض بارز عنه بعض الشيء في الحواف الأمامية منه، و هو ما أعطى انطباعاً بمساحة وهمية بالرغم من أن الواجهة تسيطر على المشهد بشكل رائع و لكن لمسة الحواف أصبحت هي بطلة ذلك المشهد الديكوري الإبداعي
من أكثر الطرق اتباعاً في البيوت الصغيرة هي ترك المساحة المحيطة بالجدران الداخلية للبيت في حالة من الشفافية، فلو كانت خارجية مثل هذا المطبخ الخارجي فإن عدم تنفيذ جدران أفضل كثيراً ، و لو كان بيتاً ذو خصوصية فإن النوافذ الشفافة أرقى و أكثر تأثيراً و إبعاداً لمسألة المساحة الصغيرة
في هذا النموذج مقارنة طبيعية بين البيتين فيوجد بيت ذو لون واحد و دون أي مؤثرات و هو يظهر أنه صغير دون مبالغة أو جدال ، و البيت المقابل له الذي يوجد فيه زخرفة و عمل تصميمي في الشرفة المطلة على الشارع الجانبي كمثال، فطريقة استخدام لونين تقضي بشكل كبير على ملاحظة المساحة و كذلك التصميم بالمؤثرات الهندسية كالأضلاع و التعامدات مثل التي في الشرفة تخدم كثيراً هذا الأمر
النموذج التقليدي الاوروبي ، حيث السقوف المثلثة في أكثر من مستوى و غرفة في البيت، حيث نلاحظ أن الاختلاف هنا يكمن في وجود أكثر من شكل هرمي في سقف المنزل، و تقسيم ذلك عن طريق الأصغر فالأكبر فيعطي الانطباع الطبيعي بأن البيت آخذ في الكبر و الاتساع و هي كلها أساسيات في الخداع البصري المشروعة و التي تدل على براعة كبيرة للمصمم