8 أفكار لاستغلال المساحات الصغيرة لغرف الأطفال

في كثيرة من البلدان وفي عالمنا العربي على وجه الخصوص مساحات المنازل محدودة جدًا عند أغلبية الناس، لذلك فنحن نحاول دائمًا استغلال أقل المساحات في منزلنا. إليكم بعض الأفكار لإنشاء غرف أطفال موفرة للمساحة وجميلة ومسلية للأطفال في نفس الوقت.
هذه الغرفة مثال رائع للبساطة واستغلال المساحة بشكل أنيق. هذا التصميم سيكون مفيد جدًا إذا كان لدى عائلتك العديد من الأطفال ولا يوجد من الغرف ما يكفي لفصلهم. ومن الممكن أيضًا أن تبني في الجهة المقابلة 4 أسرّة آخرين إذا كانت المساحة تسمح. مع الألوان الجذابة والمشرقة والشرفة الواسعة التي تدخل أشعة الشمس من خلالها، والمساحة التي أتيحت للعب في الغرفة بسبب وضع الأسرّة بشكل رأسي، كل هذا حتمًا سيضفي الكثير من الإيجابية على نفسية الأطفال.
كما ترون في هذه الصورة فهي من الممكن ألا تبدو كأنها مصممة لاستغلال المساحات البسيطة كمثيلاتها في هذا المقال ولكن أذا نظرتم لقطع الأثاث المختلفة في الصورة ستجدون أنها بسيطة جدًا وصغيرة في الحجم حيث يمكن أن تصمم في غرفة ضيقة المساحة وتعطي شكلًا ممتعًا وجذابًا للطفل خاصة الذي يريد أن يكون بحارًا! أفضل من أن تكون موفرة للمساحة بشكل ممل وعملي بحت. من قال أن توفير المساحة لا يعني المرح؟
هذه الغرفة في رأيي مناسبة جدًا للأطفال في مرحلة المراهقة وحتى يكبروا أيضًا. فألوانها دافئة وعصرية، وهادئة مما يجعلها ملائمة جدًا للمذاكرة أيضًا. واحتيار كتابة كلمات على الجدار ورسومات البوم أضفت روح مختلفة للغرفة.
غرفة أخرى مناسبة للأطفال في مرحلة المراهقة ولكن مع زيادة في توفير المساحة حيث أن السرير السفلي يمكن أن تغلقه ليدخل تحت السرير العلوي عند الاستيقاظ. ليعطي أيضًا فرصة لاستخدام مساحة أكبر من المكتب. وهي يمكن أيضًا أن تستخدم في غرف نزل الشباب وبيوت الطلبة.
هذا التصميم يمكن تنفيذه داخل غرفة أخرى في المنزل بها أثاث بالفعل! فالمساحة المشغولة هي مساحة السرير فقط وتم استغلالها لوضع دولاب تحته. هذا الدولاب يمكن استخدامه في تخزين الملابس وأيضًا الألعاب والكتب وكل شيء يخص الطفل، وكما ترون فهو في متناول أيدي الطفل حتى يفتحه ويغلقه معتمدًا على نفسه بدون مساعدة من أحد.
غرفة جميلة تضفي إحساسًا بالدفء، وإضاءة السقف تبدو كأنها نجوم متدلية من السماء. ولتحقيق بعض الخصوصية استخدم المصمم الستائر التي أضافت منظرًا جميلًا للغرفة. في هذا التصميم الرائع للسلم تم استغلاله كخزانة أيضًا توفيرا للمساحة، وبجانب ذلك السلم واسع وكبير ليعطي أمانًا أكثر للأطفال أثناء النزول والطلوع عليه. كما أن اللون الأخضر العشبي يعطي هدوءًا للأعصاب.
غرفة بسيطة جدًا حتى في اختيار ألوانها والمقابض. مع وجود أدراج تحت السرير والتصاق الدولاب بالسريرين استغلالًا لكل مساحة متاحة. والمرآة معلقة على الحائط بطريقة بسيطة بدون أية تعقيدات. الذي وفر مساحة أيضًا لوضع مكتبين في جانب الغرفة. كما يوجد أيضًا إضاءة فوق السرير العلوي إذا احتاجها الشخص للقراءة ليلًا أو ما إلى ذلك.
هذه الغرفة جميلة جدًا لطفلين عمرهما متقارب أو توأم.تصميم السلالم رائع وغير تقليدي ويمكن الطفل من اللعب أثناء الصعود والنزول. إزاحة السرير السفلي قليلًا أعطت فرصة لوجود أرفف لوضع الألعاب ومقتنيات الأطفال. أما السجادة المصنوعة يدويًا أضفت شيء من البساطة والمرح على الغرفة.