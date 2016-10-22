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8 أفكار لاستغلال المساحات الصغيرة لغرف الأطفال

ريم عوض ريم عوض
homify غرفة الاطفال خشب White
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في كثيرة من البلدان وفي عالمنا العربي على وجه الخصوص مساحات المنازل محدودة جدًا عند أغلبية الناس، لذلك فنحن نحاول دائمًا استغلال أقل المساحات في منزلنا. إليكم بعض الأفكار لإنشاء غرف أطفال موفرة للمساحة وجميلة ومسلية للأطفال في نفس الوقت.

1- إشراقة الشمس وألوان زاهية

homify غرفة الاطفال خشب White
homify

homify
homify
homify

هذه الغرفة مثال رائع للبساطة واستغلال المساحة بشكل أنيق. هذا التصميم سيكون مفيد جدًا إذا كان لدى عائلتك العديد من الأطفال ولا يوجد من الغرف ما يكفي لفصلهم. ومن الممكن أيضًا أن تبني في الجهة المقابلة 4 أسرّة آخرين إذا كانت المساحة تسمح. مع الألوان الجذابة والمشرقة والشرفة الواسعة التي تدخل أشعة الشمس من خلالها، والمساحة التي أتيحت للعب في الغرفة بسبب وضع الأسرّة بشكل رأسي، كل هذا حتمًا سيضفي الكثير من الإيجابية على نفسية الأطفال.

2- بحار في غرفتي!

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" , Samarina projects Samarina projects غرفة الاطفال
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

كما ترون في هذه الصورة فهي من الممكن ألا تبدو كأنها مصممة لاستغلال المساحات البسيطة كمثيلاتها في هذا المقال ولكن أذا نظرتم لقطع الأثاث المختلفة في الصورة ستجدون أنها بسيطة جدًا وصغيرة في الحجم حيث يمكن أن تصمم في غرفة ضيقة المساحة وتعطي شكلًا ممتعًا وجذابًا للطفل خاصة الذي يريد أن يكون بحارًا! أفضل من أن تكون موفرة للمساحة بشكل ممل وعملي بحت. من قال أن توفير المساحة لا يعني المرح؟

3- أناقة في توفير المساحة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

هذه الغرفة في رأيي مناسبة جدًا للأطفال في مرحلة المراهقة وحتى يكبروا أيضًا. فألوانها دافئة وعصرية، وهادئة مما يجعلها ملائمة جدًا للمذاكرة أيضًا. واحتيار كتابة كلمات على الجدار ورسومات البوم أضفت روح مختلفة للغرفة.

4- عملية التصميم وروعة الميكانيكا

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة الاطفال
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

غرفة أخرى مناسبة للأطفال في مرحلة المراهقة ولكن مع زيادة في توفير المساحة حيث أن السرير السفلي يمكن أن تغلقه ليدخل تحت السرير العلوي عند الاستيقاظ. ليعطي أيضًا فرصة لاستخدام مساحة أكبر من المكتب. وهي يمكن أيضًا أن تستخدم في غرف نزل الشباب وبيوت الطلبة.

5- سرير ودولاب في متناول أيدي الطفل

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة الاطفال
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

هذا التصميم يمكن تنفيذه داخل غرفة أخرى في المنزل بها أثاث بالفعل! فالمساحة المشغولة هي مساحة السرير فقط وتم استغلالها لوضع دولاب تحته. هذا الدولاب يمكن استخدامه في تخزين الملابس وأيضًا الألعاب والكتب وكل شيء يخص الطفل، وكما ترون فهو في متناول أيدي الطفل حتى يفتحه ويغلقه معتمدًا على نفسه بدون مساعدة من أحد.

6- هدوء الطبيعة

Квартира в В.Пышме, E_interior E_interior غرفة الاطفال
E_interior

E_interior
E_interior
E_interior

غرفة جميلة تضفي إحساسًا بالدفء، وإضاءة السقف تبدو كأنها نجوم متدلية من السماء. ولتحقيق بعض الخصوصية استخدم المصمم الستائر التي أضافت منظرًا جميلًا للغرفة. في هذا التصميم الرائع للسلم تم استغلاله كخزانة أيضًا توفيرا للمساحة، وبجانب ذلك السلم واسع وكبير ليعطي أمانًا أكثر للأطفال أثناء النزول والطلوع عليه. كما أن اللون الأخضر العشبي يعطي هدوءًا للأعصاب. 

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7- بساطة متناهية

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

غرفة بسيطة جدًا حتى في اختيار ألوانها والمقابض. مع وجود أدراج تحت السرير والتصاق الدولاب بالسريرين استغلالًا لكل مساحة متاحة. والمرآة معلقة على الحائط بطريقة بسيطة بدون أية تعقيدات. الذي وفر مساحة أيضًا لوضع مكتبين في جانب الغرفة. كما يوجد أيضًا إضاءة فوق السرير العلوي إذا احتاجها الشخص للقراءة ليلًا أو ما إلى ذلك.

8- سلالم كالمكعبات

Amboage, Rochene Floors Rochene Floors غرفة الاطفال
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

هذه الغرفة جميلة جدًا لطفلين عمرهما متقارب أو توأم.تصميم السلالم رائع وغير تقليدي ويمكن الطفل من اللعب أثناء الصعود والنزول. إزاحة السرير السفلي قليلًا أعطت فرصة لوجود أرفف لوضع الألعاب ومقتنيات الأطفال. أما السجادة المصنوعة يدويًا أضفت شيء من البساطة  والمرح على الغرفة.

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