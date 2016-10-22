8 أفكار لاستغلال المساحات الصغيرة لغرف الأطفال

هذه الغرفة مثال رائع للبساطة واستغلال المساحة بشكل أنيق. هذا التصميم سيكون مفيد جدًا إذا كان لدى عائلتك العديد من الأطفال ولا يوجد من الغرف ما يكفي لفصلهم. ومن الممكن أيضًا أن تبني في الجهة المقابلة 4 أسرّة آخرين إذا كانت المساحة تسمح. مع الألوان الجذابة والمشرقة والشرفة الواسعة التي تدخل أشعة الشمس من خلالها، والمساحة التي أتيحت للعب في الغرفة بسبب وضع الأسرّة بشكل رأسي، كل هذا حتمًا سيضفي الكثير من الإيجابية على نفسية الأطفال.