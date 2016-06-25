منزل الأسره المكسيكي جميل و معاصر

غرفة الإستقبال ذات ارتفاع مضاعف للسقف ، و نستشف منها سيطرة الأبيض و البني على جوانب المنزل ، الأبيض في دهانات الحوائط ، و الأرائك الجلديه الأنيقه . و البني في الأرضيات و الديكورات المختلفه كالوسائد و أصص الزرع ، كما توجد مرآه بإطار بني لعكس الإضاءه و الإيحاء باتساع الفضاء . ولا شك أن خامتى الزجاج و الخشب يسيطران أيضاً على المنزل ، ففي الخارج وجدنا النوافذ الزجاجيه الكبيره ، وفي الداخل نجد طاولة القهوه مع الطاولات الجانبيه الزجاجيه ، مع أسوار الدرج من الزجاج . و نرى الخشب في سلالم المنزل و بعض الديكورات ، و من المؤكد أن اللمسه التقليديه في الخشب أتاحت دفئاً يليق بالأسره ، و اللمسه العصريه في الزجاج ضمنت شفافيه ساحره و إيحاء باتساع المنزل .