منزل الأسره المكسيكي جميل و معاصر

من السهل أن تعثر على منزل جميل بالمكسيك ، ولكن من الصعب أن تعثر على منزل بسيط خالى من بهرجة الألوان و مميز في نفس الوقت مثل هذا المنزل. حيث نستعرض اليوم منزلاً مكسيكياً عصرياً و ذو تصميم غاية البساطه ، مع بعض اللمسات التقليديه التى أسبغت المنزل بسحر فريد ، تفخر به الأسره المكسيكيه . و المنزل من تصميم Ambas Arquitectos ، الذي يشتهر بتصميماته الحديثه العالميه ، فقد جعل المنزل ينضح بالراحه و العمليه الشديده ، مما وفر جو من الهدوء و الدفء العائلي .
اللمسه التقليديه في واجهة المنزل تكمن في سقف الكراج المائل ، و النباتات المتنوعه التى تشتهر بها البيئه المكسيكيه . و التى كانت بمثابة ديكور ترحيبي هام لرواد المنزل ، و قد كان للإضاءه دور مهم في تزيين واجهة المنزل الرئيسيه ، فنجد الأنوار الصغيره تحدد جانبي الكراج ، كما تشع الإضاءه من نوافذ المنزل الزجاجيه الكبيره ، مما يعطي انطباع بالحيويه عن المنزل .
واجهة المنزل تتسم بالعمليه الشديده تماماً كداخل المنزل ، فالكراج يحتوى على مساحه واسعه تتسع لثلاث سيارات ، كما نرى النباتات تؤدي دوراً جمالياً و وظيفياً بعمليه أيضاً ، حيث الزهور القصيره باللون الأحمر تحيط جذع النخله الخضراء مع بعض الحشائش الخضراء الرفيعه الطويله نسبياً ، هذا التنوع في الأطوال و الألوان كفيل لجعل المكان لوحه بصريه رائعه .
غرفة الإستقبال ذات ارتفاع مضاعف للسقف ، و نستشف منها سيطرة الأبيض و البني على جوانب المنزل ، الأبيض في دهانات الحوائط ، و الأرائك الجلديه الأنيقه . و البني في الأرضيات و الديكورات المختلفه كالوسائد و أصص الزرع ، كما توجد مرآه بإطار بني لعكس الإضاءه و الإيحاء باتساع الفضاء . ولا شك أن خامتى الزجاج و الخشب يسيطران أيضاً على المنزل ، ففي الخارج وجدنا النوافذ الزجاجيه الكبيره ، وفي الداخل نجد طاولة القهوه مع الطاولات الجانبيه الزجاجيه ، مع أسوار الدرج من الزجاج . و نرى الخشب في سلالم المنزل و بعض الديكورات ، و من المؤكد أن اللمسه التقليديه في الخشب أتاحت دفئاً يليق بالأسره ، و اللمسه العصريه في الزجاج ضمنت شفافيه ساحره و إيحاء باتساع المنزل .
تتغير الأرضيه إلى البوسلين الفاتح و اللامع كالمرايا ، منسجمه مع الزجاج في أسوار الدرج و باب المنزل الكبير المنزلق بطول الحائط . و الذي كان له فضلاً كبير في الإضاءه الطبيعيه الممتازه للردهه . كما تظهر حديقة المنزل الصغيره منه في تلاحم كبير بين أجزاء المنزل . و لا شك أن كثرة النباتات في الأركان ، وطدت روح الألفه و عكست حب و إعتناء أفراد الأسره ببعضهم البعض و بالآخرين .
من الواضح كالشمس الإهتمام الغير مسبوق بالإضاءه الطبيعيه المثلى للمنزل ، بدءاً من النوافذ و الأبواب الزجاجيه الكبيره ، وصولاُ إلى تصميم غير تقليدي للسقف من المربعات ، يسمح بمرور أكبر قدر من الإضاءه الطبيعيه الرأسيه . كما لم يغفل المصمم الإعتناء بالإضاءه الصناعيه أيضا ً، فحرص على تثبيت وسائل إضاءه في شبكة السقف لإضاءه لا تقل كفاءة أثناء اللليل عن مثيلتها الطبيعيه .
شبكة السقف تعطي ظلال محببه على جوانب السلم ، كما يلفت نظرنا وجود حديقة حجريه صغيره داخل المنزل عند السلم ، تحتوى على ثلاث أصص من نباتات الزينه الجميله . و تنوعت ألوان درجات السلم ،حيث احتوى على أجزاء باللون البني و أخرى باللون البيج . كل هذا الإهتمام بسلالم المنزل ، جعلت منها سلالم أنيقه و غير تقليديه .