أفكار عملية لتوسيع منزلك

إن أي محاولة لتجديد المنزل للحصول على مساحة أكبر بالطبع تمثل مهمة شاقة و تمثل عبء على أصحاب المنزل. و هي عملية مليئة بالتحدي للمصممين و المهندسين فعليهم تنفيذ رغبات أصحاب المنزل في حين أنهم محكومون بظروف البيت و مساحته و أسطحه و الميزانية و التوقيت و ما إلى آخره من اﻹعتبارات المهمة.

هيا بنا لنرى كيف استطاع مهندسو Bradley Van Der Straeten Architects تحويل هذا المنزل ليلائم إحتياجات هذه اﻷسرة المتغيرة.