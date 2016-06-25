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أفكار عملية لتوسيع منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
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إن أي محاولة لتجديد المنزل للحصول على مساحة أكبر بالطبع تمثل مهمة شاقة و تمثل عبء على أصحاب المنزل. و هي عملية مليئة بالتحدي للمصممين و المهندسين فعليهم تنفيذ رغبات أصحاب المنزل في حين أنهم محكومون بظروف البيت و مساحته و أسطحه و الميزانية و التوقيت و ما إلى آخره من اﻹعتبارات المهمة.

هيا بنا لنرى كيف استطاع مهندسو Bradley Van Der Straeten Architects تحويل هذا المنزل ليلائم إحتياجات هذه اﻷسرة المتغيرة.

قبل البدء في العمل

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

يظهر المنزل قبل البدء في التجديدات في حالة رثة بعض الشيء و مما لا شك تحتاج للتعديلات و إضافة اللمسات المميزة. و يرغب أصحاب المنزل في الحصول على مساحة أوسع تصلح للأغراض العملية و العائلية على سواء، و بالطبع أرادوا تغيير الطابع القديم للمنزل بطراز أكثر عصرية و ملائمة لمتطلبات الحياة الحديثة.

بعد التوسعة المتقنة

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

استطاع المهندسون بمنتهى الحرفية إعادة تصميم الواجهة الخارجية للمنزل بحيث توازن بين الطراز الكلاسيكي للمنزل و الطراز الحديث. و نلاحظ أن التوسعة غير ملحوظة، بل تستشعر أنها جزء من كيان المنزل و هذا ما يميزها عن أي توسعة أخرى تظهر بخامات أو تصميمات مغايرة للمبنى اﻷصلي فتشذ عن المكان.

التوسعة بالطوب اﻷحمر

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

يظهر بالطبع العناية باﻹضاءة الجيدة، و تم ذلك من خلال إضافة فتحات مربعة بالسقف ﻹدخال ضوء الشمس و هو مكان مناسب للقراءة و العمل خصوصا أمام النافذة المطلة على الحديقة و اﻷشجار.

أما إستخدام الطوب اﻷحمر لجدار التوسعة فهو يلائم المنزل و تصميمه كأنه جزء من المنزل اﻷصيل، و إختيار اللون اﻷبيض من الداخل أعطى اتساع للمنزل  و زاد من إنارته.

ضوء السطح و النوافذ الجرارة

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

مرة أخرى نجد العناية بالإضاءة و النوافذ بالسقف التي تسمح بمرور أكبر قدر من اﻹضاءة في جميع جهات المنزل. و النوافذ بمساحة شاسعة و زجاج جرار يسمح لك بالقراءة بتركيز في جو مريح للأعصاب، أو الاستمتاع بمنظر الحديقة من الداخل. 

و قطعة اﻷثاث تلك إذا تأملتها تجدها تصلح أن تكون خزانة، مائدة تضع على سطحها الزهور و الكتب و التحف، و يمكنك استخدام وسائد لتجلس عليها بشكل مريح.

مطبخ عصري

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

تم تعديل المطبخ بالمنزل ليكون أكثر عصرية، ساعد على هذا المظهر تصميم الجدار الحجري، بمساحات واسعة للحركة و تقليل الضغط بداخل المطبخ لمن يقوم بمهمة الطبخ. بأسطح ملساء يسهل تنظيفها و إعداد الطعام عليها.

و هو مفتوح على غرفة المعيشة، يمكن منه متابعة اﻷطفال أثناء إنشغالهم بالدروس، و يسمح لكل أفراد العائلة بالتواصل بسهولة في كل وقت. 

مساحة واسعة بلا جدران

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

في تلك المساحة الموسعة من المنزل، تقريبا لغى المصممون الحوائط ليعطوا مزيد من الإتساع للمكان، و طبعا يجعل جميع من في المنزل على إتصال و لا يسمح بإنعزال اﻷفراد، طبعا بدون التأثير على الحرية الفردية، فلكل شخص غرفته الخاصة بالطابق العلوي للمنزل اﻷساسي قبل التوسيع.

و إضافة اللون اﻷصفر في المصابيح تعطي إحساس مبهج و تذكر بضوء الشمس الساطع و زهور دوار الشمس، فلمسة بسيطة كالعناية بتلك اﻷلوان وسط الاﻷلوان الفاتحة من اﻷبيض و البيج أبرزت جمال قطع اﻷثاث المختلفة.

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