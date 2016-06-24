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الملوكية تتجسد في أبلغ صورها

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
LAGOS KLASİK YEMEK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة السفرة
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غرف مختلفة ولكن اللمسة الملوكية جمعتها، اللون الذهبي اقترن وجوده بالطراز الملوكي، إينما وجد اللون الذهبي في ديكور أي غرفة فأنه يترك عليها بصمة الملوك. 

ليخبر مصممها إنه أحسن صنعًا عند احتياره له، ويقول له تمت المهمة بنجاح، الغرفة الآن أصبحت ملوكية، دعنا نتركك مع هذه الغرف الرائعة، التي صممت بدقة وفخامة .     

مزيج الذهب والنار

PRENSES KLASİK YATAK ODASI , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

ظهر اللون الذهبي في كافة أرجاء هذه الغرفة، طُعمت به الخزانة، حُدد به السقف، وفرض سطوته على هذا السرير، ليحتل هيكله بالكامل، مع البطانة الحمراء التي تكسو واجهة السرير، أعطى هذا الدمج إيجاء بالفخامة والشموخ، وكأن المُصمم يصور لك عملية إذابة الذهب في النار.   

الأبيض ينتصر

SAKURA KLASİK YATAK ODASI TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نومأسرة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

على الرغم من ظهور اللون الذهبي في هذه الغرفة بشكل كبير أيضًا، في حواف السقف، على الحائط، في قطع الأثاث، إلا أن اللون الأبيض استطاع إن يحد من أثر الذهبي، لتظهر الغرفة بمظهر ملوكي بسيط بعيدًا عن المبالغة، علّها تليق بأن تكن غرفة لأميرة رقيقة. 

حضور ملوكي للأسود

LAGOS KLASİK YEMEK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة السفرة
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

إذا حضر الملك انسحب كل شيء، الأسود ملك الألوان يبرز دوره في هذه الغرفة الأنيقة، مع لمسة خفيفة من اللون الذهبي الذي طعم قطاع الأثاث، لتظهر في النهاية غرفة سفرة كلاسيكية أنيقة. 

مرآة الأسرار

AYNA , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

هذه المرآة المذهبة تملك الكثير من الأسرار الملوكية، بمجرد رؤيتك لها يأتي ببالك أن الكثير من الملكات والأميرات  مروا على هذه المرآة، ليتأكدوا من مظهرهم أن ليخبروها بأسرارهم الشخصية، لأن هذه المرآة قطعة ديكور فخمة تليق بالقصور الملكية، إذا أردت أن تصير ملكًا في منزلك عليك بالاستعانة بها في ديكور منزلك. 

غرفة معيشة أم غرفة استقبال وفود ملوكية ؟ّ!

GİRNE KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

أما غرفة المعيشة الكلاسيكية هذه، طغى ظهور اللون الذهبي في كافة أرجائها من أول جدرانها حتى قطع الديكور مرورًا بقطع الأثاث، لتظهر وكأنها غرفة لاستقبال الوفود الملوكية من الدول المجاورة.  

  

لمسة فضية في ضيافة الذهبي

BANYO , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. حمام
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

من يصدق أن هذه مجرد غرفة حمام، قطع الديكور الذهبية بها أنيقة جدًا، والمرآة الفاخرة ذات الإطار الذهبي ، والخزانة الصغيرة، وحوض الاستحمام الذي كسر القاعدة واعتمد على  اللون الفضي في تلوين أرجله. 

ووحدات الإضاءة الغير مألوفة التي زينت الجدران، التي كونت في النهاية حمام كلاسيكي من طراز ملوكي .

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