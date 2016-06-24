الملوكية تتجسد في أبلغ صورها

غرف مختلفة ولكن اللمسة الملوكية جمعتها، اللون الذهبي اقترن وجوده بالطراز الملوكي، إينما وجد اللون الذهبي في ديكور أي غرفة فأنه يترك عليها بصمة الملوك.
ليخبر مصممها إنه أحسن صنعًا عند احتياره له، ويقول له تمت المهمة بنجاح، الغرفة الآن أصبحت ملوكية، دعنا نتركك مع هذه الغرف الرائعة، التي صممت بدقة وفخامة .
ظهر اللون الذهبي في كافة أرجاء هذه الغرفة، طُعمت به الخزانة، حُدد به السقف، وفرض سطوته على هذا السرير، ليحتل هيكله بالكامل، مع البطانة الحمراء التي تكسو واجهة السرير، أعطى هذا الدمج إيجاء بالفخامة والشموخ، وكأن المُصمم يصور لك عملية إذابة الذهب في النار.
على الرغم من ظهور اللون الذهبي في هذه الغرفة بشكل كبير أيضًا، في حواف السقف، على الحائط، في قطع الأثاث، إلا أن اللون الأبيض استطاع إن يحد من أثر الذهبي، لتظهر الغرفة بمظهر ملوكي بسيط بعيدًا عن المبالغة، علّها تليق بأن تكن غرفة لأميرة رقيقة.
إذا حضر الملك انسحب كل شيء، الأسود ملك الألوان يبرز دوره في هذه الغرفة الأنيقة، مع لمسة خفيفة من اللون الذهبي الذي طعم قطاع الأثاث، لتظهر في النهاية غرفة سفرة كلاسيكية أنيقة.
هذه المرآة المذهبة تملك الكثير من الأسرار الملوكية، بمجرد رؤيتك لها يأتي ببالك أن الكثير من الملكات والأميرات مروا على هذه المرآة، ليتأكدوا من مظهرهم أن ليخبروها بأسرارهم الشخصية، لأن هذه المرآة قطعة ديكور فخمة تليق بالقصور الملكية، إذا أردت أن تصير ملكًا في منزلك عليك بالاستعانة بها في ديكور منزلك.
أما غرفة المعيشة الكلاسيكية هذه، طغى ظهور اللون الذهبي في كافة أرجائها من أول جدرانها حتى قطع الديكور مرورًا بقطع الأثاث، لتظهر وكأنها غرفة لاستقبال الوفود الملوكية من الدول المجاورة.
من يصدق أن هذه مجرد غرفة حمام، قطع الديكور الذهبية بها أنيقة جدًا، والمرآة الفاخرة ذات الإطار الذهبي ، والخزانة الصغيرة، وحوض الاستحمام الذي كسر القاعدة واعتمد على اللون الفضي في تلوين أرجله.
ووحدات الإضاءة الغير مألوفة التي زينت الجدران، التي كونت في النهاية حمام كلاسيكي من طراز ملوكي .
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