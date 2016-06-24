الملوكية تتجسد في أبلغ صورها

من يصدق أن هذه مجرد غرفة حمام، قطع الديكور الذهبية بها أنيقة جدًا، والمرآة الفاخرة ذات الإطار الذهبي ، والخزانة الصغيرة، وحوض الاستحمام الذي كسر القاعدة واعتمد على اللون الفضي في تلوين أرجله.

ووحدات الإضاءة الغير مألوفة التي زينت الجدران، التي كونت في النهاية حمام كلاسيكي من طراز ملوكي .

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