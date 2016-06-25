منزل فخم لعشاق الفخامة

أذا كنت من عشاق الفخامة فهذا المنزل بالتأكيد سيكون المفضل بالنسبة اليك، فجولتنا اليوم في البرازيل مع منزل من ابداع المصممة Heloisa-Titan التي ابدعت في تصميم هذا المنزل بطريقة اظهرت كل قدرتها الأبداعية في عالم التصميم المعماري، فقد جمعت من خلاله بين الكلاسيكية والفخامة بشكل عصري فريد ومميز، الكلام فقط في وصف هذا المنزل لن يوصفه حقاً، دعونا نأخذ جولة من الداخل ونتعرف على تفاصيله.
البداية مع واجهة هذا المنزل التي تحدثت عن جماله واعطت انطباعاَ عن فخامة المنزل من الداخل، المنزل من طابقين، وقد اعتمدت Heloisa-Titan على عنصريين اساسيين في تصميم الواجهة وهما الطبيعة المحيطة بالمنزل والأضاءة وتوظيفها بالشكل المناسب، فالمساحات الخضراء للواجهة تترك في نفس كل من يري المنزل شعوراً بالراحة والأسترخاء، بجان الأضاءة وتوظيفها التي اعطت شعوراً بالفخامة.
تصميم غرفة المعيشة مشبع بشكل كبير بالكثير من التفاصيل التي أعطت للمكان لمسات من الفخامة والكلاسيكية بشكل أكثر من رائع، بالأضافة إلى استخدام الألوان الكلاسيكية المحايدة ودمجها معاً كالأبيض، البني والرمادي التي خلقت شعوراً بالراحة والاسترخاء داخل الغرفة، كما جاء اختيار الأثاث مناسباً جداً ليعزز الشعور بالكلاسيكية المفرطة داخل الغرفة من خلال تلك الأريكة الكبيرة والكراسي المحيطة بها التي عززت الشعور بالضيافة داخل غرفة المعيشة، ولم تنسي المصممة التفاصيل من خلال دمج الديكورات المختلفة معاً وربطها باللوحة الفنية للمكان لتكتمل الصورة بشكل كلاسيكي رائع وكل هذا فقط بفضل التفاصيل.
غرفة داخل هذا المنزل كلمة أناقة وفخامة لا تستطع وصفها بالشكل الصحيح، فقد صممت هذة الغرفة بشكل كلاسيكي رائع، الألوان جاءت محايدة جداً فقد تم الاعتماد على اللونين البيج والرمادي فقط مع لمسة البني الخفيفة من خلال بعض الأثاث الخشبي، القماش المخملي كان هو سيد الموقف داخل تلك الغرفة فقد كراسي طاولة الطعام من القماش المخملي والسجاد أيضاَ جاء مماثلاً ليضيف بذلك لمسة كلاسيكية عميقة على الغرفة، اكتملت بالأضاءة ةاختيار المصابيح داخل الغرفة.
تصميم المطبخ داخل هذا المنزل كان مميزاً بشكل كبير ويجمع بين الكلاسيكية والبساطة معاً، فقد اعتمد في تصميم المطبخ على استغلال المساحات والفراغ بشكل جيد داخله مع الحفاظ على وسع المكان، الألوان أيضاً جاءت محايدة بين الابيض والبني، كما جاء اختيار الأثاث بشكل مودرن وعصري.
أما الجناح الرئيس داخل المنزل فكان لغرفة النوم، التي اظهرت في تصميمها لوحة فنية كلاسيكية من الفخامة والأناقة بدايةً من اختيار الأثاث ونمطه وألوانه مروراً بتلك الأريكة المخملية التي أعطت لمسة من الفخامة داخل الغرفة.
وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع الحديقة التي أظهرت روحاً من الأسترخاء والهدوء بمجرد النظر إليها، فقد اعتمد المصمم على تخيصيص هذا الجزء داخل الحديقة لتحتسي كوباً من الشاي فيه وتستجم بعيداً عن الضوضاء.
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