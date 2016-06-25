منزل فخم لعشاق الفخامة

وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع الحديقة التي أظهرت روحاً من الأسترخاء والهدوء بمجرد النظر إليها، فقد اعتمد المصمم على تخيصيص هذا الجزء داخل الحديقة لتحتسي كوباً من الشاي فيه وتستجم بعيداً عن الضوضاء.

تفضلوا بقراءة هذا المقال: بين الخشاب والرخام أرضيات مميزة