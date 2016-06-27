الجمال يبدأ من الواجهة.. واجهات منازل أكثر من رائعة

البدايات دائماً هي عنوان كل شئ والأنطباع الذي يدوم، لذلك الأهتمام بواجهاتالمنازل وشكلها الجمالى من الأمور الهامة جداً التي يجب الأعتناء بها واخذها في الأعتبار، فالواجهة هي بداية الترحيب بضيوفك لذلك يجب الأهتمام والأعتناء بتصميمها، ودائماً ما يسعى المصممون المعماريون لترك بصماتهم من الأبداع في تصميم الواجهة والصورة الأولى للمكان، وهناك بعض التفاصيل التي يجب الأعتناء بها في تصميم واختيار واجهة المنزل ومن أهمها أن تكون ملائمة ومتناسقة مع الشكل العام للمنزل، واليوم سنستعرض معكم مجموعة من الواجهات المختلفة للمنازل بتصاميم مختلفة.