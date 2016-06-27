الجمال يبدأ من الواجهة.. واجهات منازل أكثر من رائعة

البدايات دائماً هي عنوان كل شئ والأنطباع الذي يدوم، لذلك الأهتمام بواجهاتالمنازل وشكلها الجمالى من الأمور الهامة جداً التي يجب الأعتناء بها واخذها في الأعتبار، فالواجهة هي بداية الترحيب بضيوفك لذلك يجب الأهتمام والأعتناء بتصميمها، ودائماً ما يسعى المصممون المعماريون لترك بصماتهم من الأبداع في تصميم الواجهة والصورة الأولى للمكان، وهناك بعض التفاصيل التي يجب الأعتناء بها في تصميم واختيار واجهة المنزل ومن أهمها أن تكون ملائمة ومتناسقة مع الشكل العام للمنزل، واليوم سنستعرض معكم مجموعة من الواجهات المختلفة للمنازل بتصاميم مختلفة.
استغلال الطبيعة بشكل جيد ومميز من الأختيارات الذكية جداً في الديكور والتي اتجه إليها معظم المصممون في الفترةالأخيرة وخاصة في تصميم الواجهة واختيار ديكوراتها ومزجها مع الطبيعة المحيطة بها، فتلك الواجهة صممت بأسلوب معاصر و رائع، فهى تجمع بين العناصر والأنماط الطبيعية والحداثة الكلاسيكية معاً في تصميم مختلف.
النمط العملي المعاصر يعتبر من أشهر اتجاهات الديكور، خاصةً في تصميم الواجهات مثل تلك الواجهة المميزة جداً التي تشعرك بأختلاف وانها ليست كباقي الواجهات التقليدية للمنازل لكن ما يميزها حقاً هو اندماج الطبيعة المحيطة للمنزل من غابة واشجار مع المنزل بشكل رائع، تصميم المنزل بالكامل من الزجاج الشفاف في لفتة جريئه جداً من المصمم، لتعطيك انطباعاً مختلف بمجرد النظر إليها.
أطلالة ريفية عصرية مميزة جداً من خلال تصميم تلك الواجهة ، الذي اعتمد على الصخر والطوب الحجري الطبيعي الذي أضاف لتصميم المنزل والواجهة لمسة ريفية مختلفة جداً ومميزة، استخدام النمط الريفي ودمجه مع النمط المعاصر تعتبر من اتجاهات الديكور الشهيرة جداً في الأونة الأخيرة والتي يعتمد عليها المصممون لأظهار قدراتهم الأبداعية في التصميم.
عندما تنظر لهذا المنزل وواجهته تشعر وكأنك أمام منزل من الأساطير القديمة تلك التي كنا نسمع عنها قديماً في قصص الف ليلة وليلة ، فهذا المنزل مختلفاً بعض الشئ في تصميمه ، فالنمط الكلاسيكي لهذا المنزل يظهر بشدة في كل تفصيلة من تفاصيل التصميم بدايةً من اختيار الألوان الوردي الفاتح ومزجه مع اللون الرمادي والطبيعة الخلابة من حوله .
على عكس التصميم السابق الذي يشبه منازل الأساطير من حيث التصميم واختيار الألوان وتنسيقها، هذا المنزل وواجهته يشبه النمط الأندلسي الشرقي المميز جداً، على الرغم من أنك عندما تدقق النظر في التصميم وتفاصيله تجده يتسم بالبساطة الشديدة جداً، فقد اعتمد على اللون البرتقالي الداكن ليكون اللون الأوحد للواجهة والذي شعوراً بالترحيب بشكل كبير جداً، وصممت النوافذ والأبواب بطابع شرقي بسيط أيضاً من اللون البني الفاتح لتندمج مع اللون البرتقالي للواجهة، وقد أضاف لمسة كلاسيكية بسيطة لتكمل تلك اللوحة الفنية الأندلسية كالمصابيح وبعض الديكورات البسيطة التي زينت الواجهة.
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