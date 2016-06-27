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الجمال يبدأ من الواجهة.. واجهات منازل أكثر من رائعة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Дом в поселке Брюховичи, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
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البدايات دائماً هي عنوان كل شئ والأنطباع الذي  يدوم، لذلك الأهتمام بواجهاتالمنازل وشكلها الجمالى من الأمور الهامة جداً التي يجب الأعتناء بها واخذها في الأعتبار، فالواجهة هي بداية الترحيب بضيوفك لذلك يجب الأهتمام والأعتناء بتصميمها، ودائماً ما يسعى المصممون المعماريون لترك بصماتهم من الأبداع في تصميم الواجهة والصورة الأولى للمكان، وهناك بعض التفاصيل التي يجب الأعتناء بها في تصميم واختيار واجهة المنزل ومن أهمها أن تكون ملائمة ومتناسقة مع الشكل العام للمنزل، واليوم سنستعرض معكم مجموعة من الواجهات المختلفة للمنازل بتصاميم مختلفة.

واجهة من الطبيعة

Sam's Creek MIDE architetti منازل
MIDE architetti

Sam's Creek

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

استغلال الطبيعة بشكل جيد ومميز من الأختيارات الذكية جداً في الديكور والتي اتجه إليها معظم المصممون في الفترةالأخيرة وخاصة في تصميم الواجهة واختيار ديكوراتها ومزجها مع الطبيعة المحيطة بها، فتلك الواجهة صممت بأسلوب معاصر و رائع،  فهى تجمع بين العناصر والأنماط الطبيعية والحداثة الكلاسيكية معاً في تصميم مختلف.

واجهة عملية معاصرة

Дом в поселке Брюховичи, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

النمط العملي المعاصر يعتبر من أشهر اتجاهات الديكور، خاصةً في تصميم الواجهات مثل تلك الواجهة المميزة جداً التي تشعرك بأختلاف وانها ليست كباقي الواجهات التقليدية للمنازل لكن ما يميزها حقاً هو اندماج الطبيعة المحيطة للمنزل من غابة واشجار مع المنزل بشكل رائع، تصميم المنزل بالكامل من الزجاج الشفاف في لفتة جريئه جداً من المصمم، لتعطيك انطباعاً مختلف بمجرد النظر إليها.

واجهة صخرية لمنزل صخري

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

أطلالة ريفية عصرية مميزة جداً من خلال تصميم تلك الواجهة ، الذي اعتمد على الصخر والطوب الحجري الطبيعي الذي أضاف لتصميم المنزل والواجهة لمسة ريفية مختلفة جداً ومميزة، استخدام النمط الريفي ودمجه مع النمط المعاصر تعتبر من اتجاهات الديكور الشهيرة جداً في الأونة الأخيرة والتي يعتمد عليها المصممون لأظهار قدراتهم الأبداعية في التصميم.

واجهة من الأساطير

Cringleford, Hudson Architects Hudson Architects منازل
Hudson Architects

Cringleford

Hudson Architects
Hudson Architects
Hudson Architects

عندما تنظر لهذا المنزل وواجهته تشعر وكأنك أمام منزل من الأساطير القديمة تلك التي كنا نسمع عنها قديماً في قصص الف ليلة وليلة ، فهذا المنزل مختلفاً بعض الشئ في تصميمه ، فالنمط الكلاسيكي  لهذا المنزل يظهر بشدة في كل تفصيلة من تفاصيل التصميم بدايةً من اختيار الألوان الوردي الفاتح ومزجه مع اللون الرمادي والطبيعة الخلابة من حوله .

واجهة اندلسية

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

على عكس التصميم السابق الذي يشبه منازل الأساطير من حيث التصميم واختيار الألوان وتنسيقها، هذا المنزل وواجهته يشبه النمط الأندلسي الشرقي المميز جداً، على الرغم من أنك عندما تدقق النظر في التصميم وتفاصيله تجده يتسم بالبساطة الشديدة جداً، فقد اعتمد على اللون البرتقالي الداكن ليكون اللون الأوحد للواجهة والذي شعوراً بالترحيب بشكل كبير جداً، وصممت النوافذ والأبواب بطابع شرقي بسيط أيضاً من اللون البني الفاتح لتندمج مع اللون البرتقالي للواجهة، وقد أضاف لمسة كلاسيكية بسيطة لتكمل تلك اللوحة الفنية الأندلسية كالمصابيح وبعض الديكورات البسيطة التي زينت الواجهة.

تفضلوا بقراءة هذا المقال: الريف والحاضر وهذا المنزل العبقري

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