الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار لتقسيم الغرف

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
Loading admin actions …

في بعض الأحيان و في المنازل ذات المساحات الضيقة أو المساحات المفتوحة يصعب وجود الخصوصية، فالمطبخ، غرفة المعيشة وغرفة الطعام كلهم في فراغ واحد و أحياناً في بعض المساحات الضيقة مثل الشقق الاستوديو قد يتضمن الفراغ غرفة النوم أيضاً. و على الرغم من أن هذا الانفتاح قد يعطي للمنزل عمق و مساحة أكبر و فرصة للاستغلال بشكل أكبر و لكن  في بعض الاحيان قد نحتاج خصوصية أو إنعزال عن باقي الغرف.

لذلك فجئنا لكم ببعض الأفكار لمقسمات الغرف المؤقتة أو المستمرة و التي لا تأخذ من مساحة الفراغ فتكون مناسبات للمساحات الضيقة.

البارافان

GENWAKU tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所 المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所

GENWAKU

tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所

عندما نتحدث عن المقسمات فالبارفانات هي أول ما يأتي إلى أذهاننا، حيث أنها من أقدم المقسمات كما يوجد أنواع منها قابلة للطي، فهذه المقسمات مؤقتة، متحركة وعملية، فإستخدامها يكون حسب الحاجة، حيث يمكن نقله أو ازالته في الحال، كما يمكن تخزينه بسهولة.

حل اقتصادي و عملي، وأستخدم منذ قرون، يصنع من عدة خامات، بألوان وتصاميم مختلفة. أما في هذا المثال فإطاره مصنوع من الخشب و من الداخل مصنوع من الخيوط ليعطي شبة خصوصية من خلال تصميمه الجميل، كما يستخدم أيضاً في تقسيم الفراغات الكبيرة.

مقسم ذو نقشة محفورة

Brooklin | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI جدران وأرضياتديكورات الجدران
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

هذا المقسم من الخشب خفيف الوزن كما أنه لا يشكل إعاقة بصرية، فمع انه قد يصل للسقف و ذو شكل جمالي جميل فإنه أيضاً يعطي شبة خصوصية لغرفة المكتب في هذا الفراغ.

رفوف المزروعات

homify المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
homify

homify
homify
homify

تم إستخدام صناديق المزروعات كمقسمات للغرف، و التي عملت شكل جمالي رائع لوجود مزروعات على الجانبين كما أنها ساهمت في تمرير الضوء

المقسم المصمت

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

تم إضافة إضاءة ليد في أعلى و أسفل هذا المقسم المصمت الخشبي، فأعطته الإضاءة عمق و لمسة جمالية رائعة.

المقسم المتحرك

homify المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
homify

homify
homify
homify

المقسم المتحرك هو عبارة عن ألواح ستائرية متحركة من تصميم erfal GmbH & Co. KG عن طريق إضافة مجرى في الأعلى و الأسفل ليسهل حركة الألواح و استغلاله حسب الحاجة. المرونة في فتح وغلق المقسم في حالة الحاجة اليه و فتحه إذا كنت تريد الفراغ مفتوح. فهذا التصميم عملي في الأماكن الخاصة مثل المكاتب في حالة الحاجة للخصوصية في طاولات الإجتماعات و أيضاً في شقق الاستويو لإعطاء خصوصية لغرف النوم.

مقسم خفيف

Decorative geometric laser cut screens for modern interiors, Lace Furniture Lace Furniture المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية معدن Black
Lace Furniture

Decorative geometric laser cut screens for modern interiors

Lace Furniture
Lace Furniture
Lace Furniture

يعمل هذا المقسم الخفيف مثل الستارة و لكنه قائم من الأرضية، لا يصل للسقف و يعمل لحجب الخلفية و إعطاء شبة خصوصية للمكان، مناسب لحجب المطابخ أو الطرقات.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

مقسم عملي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في هذه الحالة فإن المقسم يعتبر حل دائم و ليس موقت، فالمقسم مثبت من الأرضية و السقف و يعمل على تقسيم المساحة الطولية لغرفة ملابس و مكان للنوم، كما تم إستغلالة كظهر للسرير أيضاً بدلاً من الحائط.

رفوف الكتب

Casa T, MAT architettura e design MAT architettura e design غرفة المعيشة
MAT architettura e design

MAT architettura e design
MAT architettura e design
MAT architettura e design

يمكننا أيضاً تقسيم الغرفة عن طريق الرفوف، وهذا حل رائع حيث أننا قمنا بتقسم المساحة كما تم إضافة مساحات تخزينية لتخزين الكتب أو تزين الفراغ بالاكسسوارت أو المقتنيات، من مميزاتة هي امكانية تمرير الضوء من خلال الرفوف فلا يسبب إنغلاق وعزل للفراغ.

الستائر

The House of Yellow Shadows, Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd. Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd. منازل
Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.

Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.
Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.
Studio An-V-Thot Architects Pvt. Ltd.

الستائر هي من أسهل وسائل تقسيم الغرف و يمكن إستخدمها منفردة أو مع الأسطح الزجاجية لتوفير خصوصية لمستخدمي الفراغ. مميزات إستخدام الستائر كمقسمات أنها ناعمة و سهل التحكم في القماش المخصص للستارة حسب الطراز كما يسهل تغيرها في أي وقت.

إستخدامات أخرى للمقسمات

Biombos como cabecera, Natureflow® Natureflow® غرفة نومأسرة نوم خشب
Natureflow®

Natureflow®
Natureflow®
Natureflow®

يمكنك استغلال المقسمات و البرافانات القديمة في إستخدامات أخرى، مثل إستخدامها كظهر للسرير، و الذي يعطي شكل جمالي كما أنه داعم رائع للسرير.

عصرية التصميم في منزل ياباني مُريح
إذا كان لديك أفكار لتقسيم الغرف شارك معنا بتعليق

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً