أفكار لتقسيم الغرف

في بعض الأحيان و في المنازل ذات المساحات الضيقة أو المساحات المفتوحة يصعب وجود الخصوصية، فالمطبخ، غرفة المعيشة وغرفة الطعام كلهم في فراغ واحد و أحياناً في بعض المساحات الضيقة مثل الشقق الاستوديو قد يتضمن الفراغ غرفة النوم أيضاً. و على الرغم من أن هذا الانفتاح قد يعطي للمنزل عمق و مساحة أكبر و فرصة للاستغلال بشكل أكبر و لكن في بعض الاحيان قد نحتاج خصوصية أو إنعزال عن باقي الغرف.

لذلك فجئنا لكم ببعض الأفكار لمقسمات الغرف المؤقتة أو المستمرة و التي لا تأخذ من مساحة الفراغ فتكون مناسبات للمساحات الضيقة.