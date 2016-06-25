أفكار لتقسيم الغرف

في بعض الأحيان و في المنازل ذات المساحات الضيقة أو المساحات المفتوحة يصعب وجود الخصوصية، فالمطبخ، غرفة المعيشة وغرفة الطعام كلهم في فراغ واحد و أحياناً في بعض المساحات الضيقة مثل الشقق الاستوديو قد يتضمن الفراغ غرفة النوم أيضاً. و على الرغم من أن هذا الانفتاح قد يعطي للمنزل عمق و مساحة أكبر و فرصة للاستغلال بشكل أكبر و لكن في بعض الاحيان قد نحتاج خصوصية أو إنعزال عن باقي الغرف.
لذلك فجئنا لكم ببعض الأفكار لمقسمات الغرف المؤقتة أو المستمرة و التي لا تأخذ من مساحة الفراغ فتكون مناسبات للمساحات الضيقة.
عندما نتحدث عن المقسمات فالبارفانات هي أول ما يأتي إلى أذهاننا، حيث أنها من أقدم المقسمات كما يوجد أنواع منها قابلة للطي، فهذه المقسمات مؤقتة، متحركة وعملية، فإستخدامها يكون حسب الحاجة، حيث يمكن نقله أو ازالته في الحال، كما يمكن تخزينه بسهولة.
حل اقتصادي و عملي، وأستخدم منذ قرون، يصنع من عدة خامات، بألوان وتصاميم مختلفة. أما في هذا المثال فإطاره مصنوع من الخشب و من الداخل مصنوع من الخيوط ليعطي شبة خصوصية من خلال تصميمه الجميل، كما يستخدم أيضاً في تقسيم الفراغات الكبيرة.
هذا المقسم من الخشب خفيف الوزن كما أنه لا يشكل إعاقة بصرية، فمع انه قد يصل للسقف و ذو شكل جمالي جميل فإنه أيضاً يعطي شبة خصوصية لغرفة المكتب في هذا الفراغ.
تم إستخدام صناديق المزروعات كمقسمات للغرف، و التي عملت شكل جمالي رائع لوجود مزروعات على الجانبين كما أنها ساهمت في تمرير الضوء
تم إضافة إضاءة ليد في أعلى و أسفل هذا المقسم المصمت الخشبي، فأعطته الإضاءة عمق و لمسة جمالية رائعة.
المقسم المتحرك هو عبارة عن ألواح ستائرية متحركة من تصميم erfal GmbH & Co. KG عن طريق إضافة مجرى في الأعلى و الأسفل ليسهل حركة الألواح و استغلاله حسب الحاجة. المرونة في فتح وغلق المقسم في حالة الحاجة اليه و فتحه إذا كنت تريد الفراغ مفتوح. فهذا التصميم عملي في الأماكن الخاصة مثل المكاتب في حالة الحاجة للخصوصية في طاولات الإجتماعات و أيضاً في شقق الاستويو لإعطاء خصوصية لغرف النوم.
يعمل هذا المقسم الخفيف مثل الستارة و لكنه قائم من الأرضية، لا يصل للسقف و يعمل لحجب الخلفية و إعطاء شبة خصوصية للمكان، مناسب لحجب المطابخ أو الطرقات.
في هذه الحالة فإن المقسم يعتبر حل دائم و ليس موقت، فالمقسم مثبت من الأرضية و السقف و يعمل على تقسيم المساحة الطولية لغرفة ملابس و مكان للنوم، كما تم إستغلالة كظهر للسرير أيضاً بدلاً من الحائط.
يمكننا أيضاً تقسيم الغرفة عن طريق الرفوف، وهذا حل رائع حيث أننا قمنا بتقسم المساحة كما تم إضافة مساحات تخزينية لتخزين الكتب أو تزين الفراغ بالاكسسوارت أو المقتنيات، من مميزاتة هي امكانية تمرير الضوء من خلال الرفوف فلا يسبب إنغلاق وعزل للفراغ.
الستائر هي من أسهل وسائل تقسيم الغرف و يمكن إستخدمها منفردة أو مع الأسطح الزجاجية لتوفير خصوصية لمستخدمي الفراغ. مميزات إستخدام الستائر كمقسمات أنها ناعمة و سهل التحكم في القماش المخصص للستارة حسب الطراز كما يسهل تغيرها في أي وقت.
يمكنك استغلال المقسمات و البرافانات القديمة في إستخدامات أخرى، مثل إستخدامها كظهر للسرير، و الذي يعطي شكل جمالي كما أنه داعم رائع للسرير.