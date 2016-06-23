أفكار لتصميم بيت المصيف

في الصيف بعضاً منا يفضل الهروب من الحرارة الشديدة إلى بيت المصيف ليقيم و يبتعد عن إزدحام و صخب حياة المدينة. و لكن يهمل الكثير منا تصميم بيت المصيف ليناسب أسلوب الحياة الهادئ و الذي يكون مطلوب حتى نتمكن من تحقيق أقصى إستفادة من التجربة.

أترككم مع بعض الأفكار و الحيل لتصميم و تأثيث بيت المصيف.