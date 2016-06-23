أفكار لتصميم بيت المصيف

في الصيف بعضاً منا يفضل الهروب من الحرارة الشديدة إلى بيت المصيف ليقيم و يبتعد عن إزدحام و صخب حياة المدينة. و لكن يهمل الكثير منا تصميم بيت المصيف ليناسب أسلوب الحياة الهادئ و الذي يكون مطلوب حتى نتمكن من تحقيق أقصى إستفادة من التجربة.
أترككم مع بعض الأفكار و الحيل لتصميم و تأثيث بيت المصيف.
في المصيف نتجه للإستمتاع بالجو الرائع، فالشمس دافئة صباحاً و الهواء عليل ليلاً، فمهم أن نهتم بفرش و تأثيث الشرفة أو الرواق الخارجي بشكل كبير. يجب أن نوفر أقصى عدد ممكن من الكراسي و الطاولات حتى يمكنا تغطية الأعداد الكبيرة في حالة إستضافة العائلة و الأصدقاء. يجب أيضاً أن نهتم بأن يكون الجالس مستمتع بالإطلالة الرائعة للبحر أو الحديقة لأن هذه المناظر تثير الهدوء في النفس.
في هذا المثال تم إستخدام باليتات نقل البضائع لعمل جلسة في الشرفة، و الذي يعتبر حل إقتصادي و عملي جداً.
هناك القليل من الأشياء أكثر متعة و راحة من النوم على الأرجوحة و الاستمتاع بمنظر البحر الرائع مع الجو الجميل، فإذا كان لديك المساحة المناسبة، إنشئ هذه الأرجوحة لتستمتع و تستجم أنت وعائلتلك.
يتعرض البيت و خاصة المدخل إلى الرمال، المياة والأوساخ فإحرص على تصميم أرضيات بيتك من خامات مقاومة للمياة و سهلة التنضيف، حيث أن ذلك يؤثر في المزاج العام و يشارك في تحسين أسلوب الحياة في المصيف. أكثرالخامات المناسبة هي الأرضيات الصخرية و البورسيلين.
إحرص على أن يدخل المنزل إضاءة طبيعية و أن يكون هناك العديد من النوافذ أو فتح نوافذ كبيرة لتشارك في إنارة المنزل صباحاً و جعلة جزء من البيئة الخارجية.
إختر ألوان فاتحة في دهان حوائط بيت المصيف ليساعد على إنتشار الضوء و إضافة عمق للفراغ.
لا يمكنني التأكيد الكافي عن أهمية النوافذ الكبيرة في بيت المصيف، فبالإضافة لأنه يعمل على إدخال الإضاءة فهو أيضاً فرصة مناسبة لرؤية و الإستمتاع بالمناظر الخلابة خارج البيت.
بعض الفراغات في البيت تحتاج أن تكون ذات ألوان صريحة و مبهجة، فعندما يكون المطبخ ساراً للنفس فإنه يؤثر في نفسية ساكينه بالإيجاب و يعمل على صنع فارق في عملية إعداد الطعام، فإحرص على إضافة ألوان إلى بيتك.
اللون الأزرق لون مهدئ للأعصاب بطبعه، و أيضاً عند إضافته إلى الغرف حتى لو بلمسات بسيطة يصنع فارق في الشكل النهائي للفراغات، كما أنه يعبر عن البحر، و الأمواج في بيت المصيف.
يمكنك إستخدام اللون الأزرق، التركواز أو أي درجات من باليتة اللون الأزرق.
هل تحب جمع القواقع الجميلة من على الشاطئ؟ الأن يمكنك تزين بيتك بها، حيث يمكنك إستخدام الأحجام الكبيرة لتزين الرفوف و الطاولات، أما الأحجام الصغيرة فيمكنك الإستفادة منها عن طريق تزين أصص الزرع، البرطمانات أو عمل لوحات فنية بإستخدامها.
لا يكتمل المصيف من دون ركن الشواء، ففي كل تجمعات العائلة و الأصدقاء تحلو مشاركة الجميع في حفلات الشواء و تحضير الطعام في الهواء الطلق و في وجود منظر بديع.
ركن الشواء يمكن أن يكون ركن ثابت في الحديقة أو الشرفة إذا كان لديك المساحة الكافية أو متنقل مثل هذا المثال و هذا الحل أفضل في المساحات الأضيق.