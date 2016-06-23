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أفكار لتصميم بيت المصيف

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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في الصيف بعضاً منا يفضل الهروب من الحرارة الشديدة إلى بيت المصيف ليقيم و يبتعد عن إزدحام و صخب حياة المدينة. و لكن يهمل الكثير منا تصميم بيت المصيف ليناسب أسلوب الحياة الهادئ و الذي يكون مطلوب حتى نتمكن من تحقيق أقصى إستفادة من التجربة.

أترككم مع بعض الأفكار و الحيل لتصميم و تأثيث بيت المصيف.

تأثيث المساحات الخارجية

ATICOS EN SITGES by HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración بلكونات وشرفاتأثاث White
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

في المصيف نتجه للإستمتاع بالجو الرائع، فالشمس دافئة صباحاً و الهواء عليل ليلاً، فمهم أن نهتم بفرش و تأثيث الشرفة أو الرواق الخارجي بشكل كبير. يجب أن نوفر أقصى عدد ممكن من الكراسي و الطاولات حتى يمكنا تغطية الأعداد الكبيرة في حالة إستضافة العائلة و الأصدقاء. يجب أيضاً أن نهتم بأن يكون الجالس مستمتع بالإطلالة الرائعة للبحر أو الحديقة لأن هذه المناظر تثير الهدوء في النفس.

في هذا المثال تم إستخدام باليتات نقل البضائع لعمل جلسة في الشرفة، و الذي يعتبر حل إقتصادي و عملي جداً.

أرجوحة للإستجمام

villas mandarina, CASA MÉXICO CASA MÉXICO بلكونات وشرفاتأثاث
CASA MÉXICO

CASA MÉXICO
CASA MÉXICO
CASA MÉXICO

هناك القليل من الأشياء أكثر متعة و راحة من النوم على الأرجوحة و الاستمتاع بمنظر البحر الرائع مع الجو الجميل، فإذا كان لديك المساحة المناسبة، إنشئ هذه الأرجوحة لتستمتع و تستجم أنت وعائلتلك.

أرضيات مقاومة للرمال و الماء

​TERRE NUOVE Collection | REBIRTH OF COTTO IN A "POST-MODERN” WAY Ceramica Sant'Agostino جدران وأرضياتبلاط
Ceramica Sant&#39;Agostino

​TERRE NUOVE Collection | REBIRTH OF COTTO IN A "POST-MODERN” WAY

Ceramica Sant'Agostino
Ceramica Sant&#39;Agostino
Ceramica Sant'Agostino

يتعرض البيت و خاصة المدخل إلى الرمال، المياة والأوساخ فإحرص على تصميم أرضيات بيتك من خامات مقاومة للمياة و سهلة التنضيف، حيث أن ذلك يؤثر في المزاج العام و يشارك في تحسين أسلوب الحياة في المصيف. أكثرالخامات المناسبة هي الأرضيات الصخرية و البورسيلين.

الاضاءة الطبيعية

REDECORACION PISO TURISTICO EN SITGES, Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة السفرةإضاءة
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

إحرص على أن يدخل المنزل إضاءة طبيعية و أن يكون هناك العديد من النوافذ أو فتح نوافذ كبيرة لتشارك في إنارة المنزل صباحاً و جعلة جزء من البيئة الخارجية. 

إختر ألوان فاتحة في دهان حوائط بيت المصيف ليساعد على إنتشار الضوء و إضافة عمق للفراغ.

غرفة معيشة ذات إطلالة

Casa Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

لا يمكنني التأكيد الكافي عن أهمية النوافذ الكبيرة في بيت المصيف، فبالإضافة لأنه يعمل على إدخال الإضاءة فهو أيضاً فرصة مناسبة لرؤية و الإستمتاع بالمناظر الخلابة خارج البيت.

مطبخ ملون

Villa Legnano, Studio 3.14 Studio 3.14 مطبخألواح المطبخ
Studio 3.14

Studio 3.14
Studio 3.14
Studio 3.14

بعض الفراغات في البيت تحتاج أن تكون ذات ألوان صريحة و مبهجة، فعندما يكون المطبخ ساراً للنفس فإنه يؤثر في نفسية ساكينه بالإيجاب و يعمل على صنع فارق في عملية إعداد الطعام، فإحرص على إضافة ألوان إلى بيتك.

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اللون الأزرق

La casa de Inma, emmme studio emmme studio غرفة نومأسرة نوم
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

اللون الأزرق لون مهدئ للأعصاب بطبعه، و أيضاً عند إضافته إلى الغرف حتى لو بلمسات بسيطة يصنع فارق في الشكل النهائي للفراغات، كما أنه يعبر عن البحر، و الأمواج في بيت المصيف.

يمكنك إستخدام اللون الأزرق، التركواز أو أي درجات من باليتة اللون الأزرق.

اكسسوارات شاطئية

산호방향제 (CORAL PLASTER DIFFUSER), PLASTICFARM PLASTICFARM غرفة نومديكورات واكسسوارات
PLASTICFARM

PLASTICFARM
PLASTICFARM
PLASTICFARM

هل تحب جمع القواقع الجميلة من على الشاطئ؟ الأن يمكنك تزين بيتك بها، حيث يمكنك إستخدام الأحجام الكبيرة لتزين الرفوف و الطاولات، أما الأحجام الصغيرة فيمكنك الإستفادة منها عن طريق تزين أصص الزرع، البرطمانات أو عمل لوحات فنية بإستخدامها. 

ركن الشواء

homify حدائقمواقد وشوايات Black
homify

homify
homify
homify

لا يكتمل المصيف من دون ركن الشواء، ففي كل تجمعات العائلة و الأصدقاء تحلو مشاركة الجميع في حفلات الشواء و تحضير الطعام في الهواء الطلق و في وجود منظر بديع. 

ركن الشواء يمكن أن يكون ركن ثابت في الحديقة أو الشرفة إذا كان لديك المساحة الكافية أو متنقل مثل هذا المثال و هذا الحل أفضل في المساحات الأضيق.

تصميمات مثالية لمساحات العطل الأسبوعية
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