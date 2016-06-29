تصاميم لشقق بمساحة أقل من 70 م مربع

في هذا المثال يظهر جمال المساحة المفتوحة فهي صغيرة و لكنها مستغلة بشكل رائع. تم الوصول لهذا التأثير بإظهار الجانب الناعم بواسطة الألوان المحايدة و الهادئة في الحوائط و الستائر كما لعب المصمم بالدرجات، اللون الكريمي مع البني لإضافة عمق و فخامة للفراغ.

أما بالنسبة للأثاث فتم الخلط بين الطرازين المودرن و الكلاسيك ليحصل على طراز معاصر حسب الحاجة و مناسب لذوق ساكنيه. كما تظهر أيضاً البراعة في توزيع الإضاءة بشكل أنيق و عملي. تم الفصل بين الفراغين بواسطة طاولة فكان منها مساحة تخزينية و أيضاً فاصل بصري للفراغين.

في غرفة المعيشة تم عمل نقطة بصرية على حائط في ركن مائل و كسيت بالحجر البني ووضع عليها شاشة التلفاز، كما تم إضافة مكتب صغيرللإستفادة بوجود ركن للعمل داخل هذا الفراغ الصغير.