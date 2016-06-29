تصاميم لشقق بمساحة أقل من 70 م مربع

من مميزات البيت الصغير انه عند استغالاله فانك تحصل على بيت خاص جداً، منغلق و دافي، كما انه يسهل تنضيفه.
جئنا لكم بأفكار لاستغلال البيت أقصى استغلال حتى يمكننا الحصول على بيت الأحلام بأي مساحة.
في هذا المثال يظهر جمال المساحة المفتوحة فهي صغيرة و لكنها مستغلة بشكل رائع. تم الوصول لهذا التأثير بإظهار الجانب الناعم بواسطة الألوان المحايدة و الهادئة في الحوائط و الستائر كما لعب المصمم بالدرجات، اللون الكريمي مع البني لإضافة عمق و فخامة للفراغ.
أما بالنسبة للأثاث فتم الخلط بين الطرازين المودرن و الكلاسيك ليحصل على طراز معاصر حسب الحاجة و مناسب لذوق ساكنيه. كما تظهر أيضاً البراعة في توزيع الإضاءة بشكل أنيق و عملي. تم الفصل بين الفراغين بواسطة طاولة فكان منها مساحة تخزينية و أيضاً فاصل بصري للفراغين.
في غرفة المعيشة تم عمل نقطة بصرية على حائط في ركن مائل و كسيت بالحجر البني ووضع عليها شاشة التلفاز، كما تم إضافة مكتب صغيرللإستفادة بوجود ركن للعمل داخل هذا الفراغ الصغير.
تبدو هذه الشقة كشقة بسيطة و لكنها لا تخلو من التفاصيل الفنية البسيطة، ففي مساحة 30 متر مربع تم عمل ثلاث غرف مع ترك مساحة فارغة لتظهر المساحة أكبر مما هي في الحقيقة. ففي هذا الفراغ المفتوح تم استغلال كل حائط لوظيفة معينه فالمطبخ صمم بشكل شريطي على حائط حيث تم وضع خزانة بها حوض و موقد، ثم وضعت الثلاجة فكانت في الزاوية المقابلة بحيث لا تأخذ مساحة كبيرة. مدمج على جانب الثلاجة رفوف مكتبة للكتب، بزاوية أيضاً لتخدم ركن الإستجمام على النافذة، ثم تم وضع مقعد على طرف النافذة بطول النافذة، وعلى الجانب الأخر أضيفت أرجوحة للإسترخاء، كما أضيفت طاولة قهوة في وسط الركن متدلي من فوقها مصباح إضاءة. يظهر أيضاً وعلى حائط آخر وجود معيشة مطلة على النافذة الكبيرة، عبارة عن أريكة ملونة و مريحة.
ألوان الفراغ فاتحة و محايدة فالحوائط باللون الأبيض مع السقف، أما الأرضيات والحائط المقابل للنوافذ فهو من الخرسانة فيعطي تأثير صناعي جميل للفراغ. أما النوافذ فهي كبيرة تكفي لإدخال إضاءة لتعطي عمقاً للفراغ.
مرة أخرى مع اللون الأبيض في الحوائط و الأسقف والذي يؤكد على قدرته أن يعطي إتساع في الفراغات الصغيرة، كما نرى، فالفراغ يبدو واسع جداً رغم أنه عبارة عن شقة استوديو لا تتعدى ال 70 م مربع، فهي شقة بسيطة لهواة الطراز المينمال. أما الأرضية فهي من البورسيلين الرمادي الداكن و الذي يصنع تباين رائع في خامات الفراغ.
أستخدمت عدد قطع أثاث قليلة و صغيرة نسبياً لتكون مدمجة و شاغلة لحائط واحد بينما يتبقى بعض من مساحة الفراغ الغير مشغول والذي يعطي إيحاء بصري بمساحة أكبر، على الناحية المقابلة أستغل الحائط في الخزانات و الأرفف. أما الأثاث فهو عبارة عن ركنة حرف L من ألوان كريمي مع درجات بيج بجانبها طاولة طعام باللون الأبيض تكفي 4 أشخاص، مسلط عليها إضاءة على الطراز المودرن لتكمل أناقة الأثاث الصغير.
في نفس الشقة السابقة و على الجهه المقابلة للأثاث و بجانب الأرفف تجد نفسك قد دخلت إلى غرفة النوم و التي هي مصممة بحيث تكون مفصولة بقطاع طولي مع وجود ممر جانبي للعبور. و هذا التصميم عبقري حيث أستخدم القطاع الطولي و المقسم للغرفة كظهر للسرير كما يعلوه أرفف مفتوحة من الناحيتين لخدمة كلاَ من الغرفتين. الجزء المصمت أسفل السرير يعطي خصوصية و دعم لقطعة الأثاث كما صممت الخزانات أن تكون جزءاً مخفياً داخل الحوائط.
أما هذا المثال و الذي قام بتصميمه RCFZERO فمساحة الفراغ صغيرة جداً لا تتعدى 20 م مربع، و لكن نلاحظ وجود ارتفاع دورين يجب إستغلالة رأسياً للحصول على الفراغات المطلوبة في المنزل
ففي هذا الدورأمامنا يوجد مطبخ صغير مع غرفة معيشة صغيرة، يقابل المطبخ مكتب نصف دائري صغير قابل للطي عند عدم الحاجة إليه، كما نرى الحمام والذي يمكننا أن نصل اليه من خلال الباب خلف السلم، و أخيراً سلم ليأخذنا لمستوى أعلى، ترى ماذا يوجد في المستوى العلوي؟
عند الصعود من خلال السلالم نجد أنفسنا في غرفة النوم، هذا التصميم ذكي لأنه أعطي لغرفة النوم خصوصية كما قام باستغلال للمساحة في حدود المتوافر.
هذه الشقة تلعب على عامل الاضاءة كعامل رئيسي في التصميم، فالاضاءة تحدد و تصنع فارق في مساحة الفراغات و يعطي عمق أو تأثير درامتيكي على المساحات حسب شدتها.
هنا تم إستبدال الحائط بنافذة بطول و عرض الحائط المشترك مع الشرفة لتسمح بمرور الاضاءة بشكل كبير و تعطي فرصة لإظهار الشرفة و جعلها جزء من المنزل و بالتالي توسيع الزوايا البصرية و إظهار الفراغ بشكل أكبر.